花漾時代 雄少年的青春記事

【文/Naru、圖片提供/高雄市立歷史博物館、高雄中學、莊福泰】

高校時代醞釀著所有人的青春回憶，今（2022）年適逢高雄第一學府雄中創校百年，歷經日治時代、戒嚴時期、以及民主時代的新高雄，歷史動盪之中，雄中師生以一世紀譜寫青春記憶，在百年紅樓的見證下，揮灑港都少年們酸甜交織的花漾年華。

高雄市立高級中學（以下簡稱：雄中）於4月1日舉辦百年校慶，校友們從各地返校，不同年齡層的傑出校友齊聚一堂，其中也包括了高雄市長陳其邁的身影。畢業於雄中72級，陳其邁市長手持「我雄中，我驕傲」的字牌，和老同學們憶起高三遲到爬圍牆趣事、最愛校園旁阿婆紅茶冰等往事，眉飛色舞彷彿回到了少年時代。

從日治時期創校至今，雄中作育無數英才，包括高雄市長陳其邁、歌手羅大佑、桌球選手莊智淵、球后戴資穎等都是傑出校友。（圖為民國35年省立高中時期畢業照）(圖片提供/高雄中學) 1922年，臺灣總督府之臺灣總督田健治郎頒布新「臺灣教育令」，取消日、臺人的差別待遇及隔離政策，提倡「日臺共學制度」，在全臺增設5所高校，雄中的前身—「高雄州立高雄中學校」便是其中之一。從創校初期即矗立於校門前的紅樓，「紅磚折衷式」的建築結構方正對稱，是雄中的門面也是學習精神的象徵。每位雄中學生，都曾在英式紅磚外牆前拍畢業照，漫步在柱列構成的通透迴廊間，巍峨的紅樓身影，成為雄中人共同的回憶。

面向火車站的那面牆上，至今仍可見斑斑彈痕，這是雄中學生在二二八事件時組成自衛隊，遭到部隊攻擊所遺留下來的痕跡。(圖片提供/高雄中學) 紅樓牆面的斑駁彈孔，是雄中在二二八事件留下的歷史傷痕。「全臺灣只有雄中校舍牆上有彈孔。」市長陳其邁說。在1947年，二二八事件延燒至高雄，雄中結合雄工、雄商與雄女的學生，成立自衛隊維持學校附近治安，同時也保護住在學校宿舍裡的外省老師。但滿腔熱血的自衛隊隨後遭到部隊攻擊，部隊朝校舍發射迫擊砲和要塞砲，使雄中成為全臺灣唯一遭受軍隊攻擊的學校。

現任雄中莊福泰校長(右一)高三時和同學的合影。(圖片提供/莊福泰) 「我在就讀雄中時印象最深的，就是老師很少關注同學的成績，但卻很關心同學是否關注社會議題和國際時事，所以同學之間對於政治時事和國際新聞都很熱烈地討論。」現任雄中校長莊福泰回憶：「如同雄中自衛隊當時不分族群和省籍，挺身保衛居民，雄中人注重社會公義、持續回饋社會的精神，一直延續至今。」

奉安殿內供奉的是日本天皇、皇后等的「御真影」(左圖)，隨著日本戰敗，國民政府接收台灣，奉安殿被改為孫中山銅像基座(右圖)。(圖片提供/左圖：高雄中學、右圖：高雄市立歷史博物館) 走過一世紀，往昔校舍只留存紅樓一、二及三棟，皇民化時期的雄中武道場，同樣以紅磚砌成的銃器庫、大禮堂等建築，只有在老照片中才能看見。時代演變也影響校園風景，現今矗立於玄關後的孫中山銅像，其基座在日治時代為供奉日本天皇、皇后公式肖像「御真影」的奉安殿。當時雄中生每天早晨到校都需向奉安殿行禮，參拜日本天皇的祖先—「天照大神」，而改朝換代後奉安殿的主人也從天皇變成了孫中山。然而就像早已廢除的髮禁和早自習，6年前經雄中學聯會決議，始、結業式時不再向國父銅像、國旗行3鞠躬禮，威權時代也隨著走入歷史。

雄中紅樓於日治時期便栽植「琉球松」，陪伴無數紅樓學子茁壯成長，雄中生更因此自稱「松濤軒客」，又稱「濤客」，與雄女「斑城」合稱「松濤斑城」。(圖片提供/高雄市立歷史博物館) 校園內資歷僅次於紅樓的，還有一株樹齡逾89年的「琉球松」。雄中紅樓於日治時期便栽植琉球松，與第一棟紅樓穿堂和奉安殿遺址連成一線，據說朝向日本皇居，日治時期的學生進校門後更是要朝琉球松方向敬禮。雄中生也因此自稱「松濤軒客」，與雄女「斑城」合稱「松濤斑城」創造許多青春片段。

提起雄中和雄女的情誼，最有名的莫過於每學期舉辦的飲料日和耶誕晚會。以往兩校學生會在段考溫書假互相贈送飲料甜蜜傳情，在溫書假取消後傳統仍然持續至今日。此外儘管給外界陽剛的印象，很多民眾不清楚，其實雄中為男女合校。除了普通班只招收男生外，音樂、體育和科學班都是男女兼收，像羽球天后戴資穎就是雄中校友。

雄中與高雄市立歷史博物館合作推出「雄少年，致青春—高雄中學百年特展」。(圖片提供/高雄市立歷史博物館) 「自由而純樸，思想自由開放卻相對低調」是莊福泰校長對雄中校風所下的註解。百年來積累的深厚文化底蘊，自由民主開放的校園氛圍，讓雄中學生在時代變遷中從不缺席，校園中所留下的種種故事，不僅是雄中世代傳承的痕跡，也為一世紀的高雄青年，留下鮮明的樣貌。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.09】