希望是甚麼形狀？「HOPE」駁二展出 祈願世界共好

【文/Howard、攝影/Carter】

世界越紛亂，越需要抱持希望，引領我們邁向美好的未來。而那個希望，會是什麼形狀?

高雄市政府文化局主辦，「選選研」策展，邀請臺灣日本27位優秀的設計師、建築師和藝術家，在高雄駁二藝術特區，推出「HOPE—希望的形狀」聯合創作展。透過設計和藝術作品，讓人看見希望的無限可能。即日起至11月27日，一起去駁二藝術特區許願，共同祈願更好的世界。

將平面圖像立體化 看見希望的形狀

走近展區入口，一座純白巨型紙鶴在陽光下閃耀，彷彿乘載希望即將飛翔。來自日本的紙鶴象徵希望與和平，更是今年「HOPE」計畫的全新嘗試，將平面創作圖像作立體化展示。這次展覽也用紙鶴、筊及絲帶，分別代表日本、臺灣及西方文化中「許願」的儀式及物件為載體。

在高雄駁二藝術特區，推出「HOPE—希望的形狀」聯合創作展。(攝影/Carter) 為何「希望」如此重要？時間回到2015年，當時的八仙塵爆事件，激發了社會支持力量，為此選選研設計總監林唯哲發起「HOPE」計畫，號召臺日設計師創作圖像，製成明信片義賣捐助八仙塵爆事件受難者。故鄉在高雄的林唯哲也表示「HOPE」計畫將永續進行，繼日本東京、臺南及臺北後，2022年回到高雄，開啟第四次實體展出，以希望為題，牽起設計對社會的關懷。

每一隻漂浮於空中的紙鶴，都是用藝術家創作的和平圖像摺成。(攝影/Carter) 紙鶴的飛翔 乘載希望

展區分成三大區域。首先來到「承載希望」的開闊空間，這裡漂浮著一隻隻大型紙鶴，穿梭其中的感覺就像是翩翩起舞的希望陪伴在身旁。20隻紙鶴皆由臺日設計師以希望為題創作之圖像放大印製，並且手工摺成。紙鶴的每一道摺線和稜角，都訴說著藝術家的珍貴心意，也傳遞對世界和平懇切的期望。

藝術家結合複合媒材的創作，顛覆對筊杯想像。(攝影/Carter) 特意設計的較低底座，彎腰觀看時能夠連結真實筊杯經驗。(攝影/Carter) 筊杯的想像世界 形塑希望

接著走到「形塑希望」展區，映入眼簾的是晶瑩剔透泡泡般的球體，每個球體彷彿自成一個世界，讓人想一窺究竟。球體中央以臺灣象徵祈願的「筊」作為載體，以臺式宗教信仰物件來傳達對希望形狀的想像。6組設計師利用複合媒材進行創作，顛覆對於筊杯的既定印象，也讓每個藝術作品都擁有獨特的世界觀。外圍的泡泡則是隱喻每一次擲筊的小心翼翼及希望本身的珍貴美好，同時也採用較低的展台，讓觀眾以俯身觀看的姿態，呼應了擲筊的真實經驗。

親自跨越大石牆的缺口，象徵祈願世界的隔閡都能夠和解。(攝影/Carter) 穿越石牆繫上彩色絲帶 訴說希望

最後「訴說希望」展區是民眾互動裝置創作。令人意想不到的是，展區正中央造了座牆。

觀眾可先在牆面上，看到藝術家所繪製、傳遞希望的人物塗鴉，再循著石牆缺口跨越到另一面，就能看見鐵絲網上人們悉心繫上的彩色絲帶。絲帶在西方常作為凝聚希望的載體，而跨越石牆的行動，也象徵著隔閡的化解。高市府文化局王文翠局長在開展前就已率先抵達展場繫上黃色絲帶，為反戰與和平許下願望，也邀請每一位來到這邊觀展的觀眾，都能親自繫上彩色絲帶，以希望為牆上色，響應世界共好。

帶著心願繫上彩色絲帶，為世界和平貢獻一份心力。(攝影/Carter) 這次HOPE展是希望傳達溫暖的力量給社會，也透過饒富美感的圖案，觸發每個人去深度思考，如果希望有形狀將會是什麼模樣。

• HOPE—希望的形狀：臺灣⽇本設計師聯合創作展

時間：2022.05.06-2022.11.27

地點：駁二藝術特區 大勇區C5倉庫

網站：https://pier2.org/exhibition/info/1008/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.09】