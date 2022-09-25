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在地人帶路，尋找老前鎮的巷子內古早味

聯合新聞網／ 高雄畫刊
跟著在地人的腳步，走過「銀座街」往日的繁華，走進現在的市場生活。(攝影/Carter)
跟著在地人的腳步，走過「銀座街」往日的繁華，走進現在的市場生活。(攝影/Carter)

【文/李曉萍、攝影/Carter】

　　迎向初秋早晨的和煦陽光，乘輕軌穿越高雄市區，以C4凱旋中華站為起點，跟隨在地人的腳步，用數十年不變的好味道為線索，探索昔日帶動城市經濟發展的核心區域。

繁華落盡，加工出口區的前世今生

　　1966年，世界第一個加工出口區在前鎮的高雄港區設立，加上拆船業、鐵工廠、建材物料等傳統產業創造大量就業機會，吸引鄰近縣市及鄉村人口移居，人口增長刺激商業需求，逐漸形成繁榮活絡的聚落。其中，鎮陽里周邊的前鎮夜市，以及當地人俗稱為「銀座街」的鎮華街138巷，更是炙手可熱的蛋黃區，西裝店、鐘錶行、金飾店、百貨行和戲院等鱗次櫛比，每到下班時間及例假日，逛街人潮摩肩擦踵，熱鬧非凡。笑稱自己從18歲就開始「混前鎮」的鎮陽里里長鄭蔡秀燕回憶起前鎮街的榮景：「以前手錶是奢侈品，可是拆船工人走進鐘錶行，都整群人直接更換新錶。」

　　1980年代末期，因拆船業沒落和加工出口區外移，人口逐漸外流，前鎮街和俗稱的「銀座街」也歸於平淡。2000年後產業轉型，高雄軟體科技園區和大型購物中心相繼設立，為區域地景帶來另一波改變，凱旋路將前鎮區一分為二，北面是現代化高樓林立的繁忙都會樣貌，南面的鎮陽里則維持一種小鎮般的悠緩步調，在新舊交接、工業過渡至服務業的縫隙之間，怡然自得。

在地人想私藏的古早味地圖

　　跟著帶路人里長的腳步，尋找從前加工出口區勞工們的活力來源，「前鎮老店肉粽米苔目」絕對是老前鎮人吃好又吃飽的每日第一餐。

許多老前鎮人即使搬離鎮陽里，週末假日也要回來嚐一嚐「前鎮老店肉粽米苔目」的熟悉味道。(攝影/Carter)
許多老前鎮人即使搬離鎮陽里，週末假日也要回來嚐一嚐「前鎮老店肉粽米苔目」的熟悉味道。(攝影/Carter)
　　從街角的小攤販到乾淨的店面，從民國67年開業至今，蔡老闆依然堅持每天半夜2點開始純手工製作米苔目，滑溜溜的口感、Ｑ彈的嚼勁，搭配大骨熬出的清湯和滿滿韭菜香，溫柔喚醒早晨尚未開機的胃。熟客們必點的「一組」包含一碗米苔目和一顆肉粽，軟糯的肉粽配上花生粉和醬油膏不稀奇，最特別的是，淋上一大匙加入鮪魚熬煮的獨門肉燥，而這鹹香飽足的早餐竟然只收佛心銅板價，老闆娘笑著回答：「這邊很多勞工階級，讓大家吃得飽就好。」

　　飽餐一頓後轉進「銀座街」，三層樓高的頂棚阻擋耀眼陽光，紅綠相間的磨石子地磚鋪成長長甬道，連棟老屋的一樓曾經是熱鬧的布莊、化妝品櫃位、百貨行和服飾店，繁華褪去，剰豬肉販、鮮魚鋪、蔬果攤留守「銀座街」，常民生活的氣息延續老街記憶。

第二代蔡家瑞返鄉接手後，為老店注入新概念，重新設計禮盒包裝、改良設備、翻修店面、進駐百貨公司等，「九九肉乾」早已是中港澳遊客熟悉的特色伴手禮品牌。(攝影/Carter)
第二代蔡家瑞返鄉接手後，為老店注入新概念，重新設計禮盒包裝、改良設備、翻修店面、進駐百貨公司等，「九九肉乾」早已是中港澳遊客熟悉的特色伴手禮品牌。(攝影/Carter)
　　「九九肉乾」自民國71年起就在人潮不斷的商店街點亮招牌，伴隨「銀座街」走過興衰，依然是居民們日常配飯和年節送禮的心頭好。「九九肉乾」的招牌肉乾以豬後腿腱子肉製作，這個俗稱「老鼠肉」的部位肉質軟嫩，烘烤的肉乾有嚼勁不乾柴，鹹中帶甜、滋味馥郁。考慮到現代人重視健康，選擇芥花油炒肉鬆，香腸則以2:8的肥瘦比例灌製，而肉品加工廠就設立在門市對面，透明大落地窗更展現出店家對食品衛生安全的自信。

涼爽舒適的鎮陽公園和鎮東公園曾經是運送木材的河道。(攝影/Carter)
涼爽舒適的鎮陽公園和鎮東公園曾經是運送木材的河道。(攝影/Carter)
　　走出「銀座街」，另一頭巷弄連接蔥鬱幽靜的林蔭公園，昔日運送木材的運河早已填平，變身適合散步的鎮陽公園和鎮東公園，「前鎮炒飯」則坐享令人羨慕的公園綠地第一排景觀。

爐台前年輕二代老闆身手矯健俐落，三兩下就盛上香噴噴、粒粒分明的蝦仁炒飯。(攝影/Carter)
爐台前年輕二代老闆身手矯健俐落，三兩下就盛上香噴噴、粒粒分明的蝦仁炒飯。(攝影/Carter)
炒泡麵(後)、蝦仁炒飯(左)及年輕老闆研發的獨門菜色十三香炒滷味(右)都是前鎮炒飯必點菜色。(攝影/Carter)
炒泡麵(後)、蝦仁炒飯(左)及年輕老闆研發的獨門菜色十三香炒滷味(右)都是前鎮炒飯必點菜色。(攝影/Carter)
　　「前鎮炒飯」原本是間刻印店，因為老闆娘喜歡烹飪才開始賣炒飯，一炒就是三十多年，餵飽無數加工出口區員工的胃。「炒飯好吃的重點在米。」施老闆豪邁的說，看著店裡一包包陳協和米廠的池上米，瞬間懂得他不計成本的堅持。菜單原本只有炒飯、炒泡麵和鍋燒，第二代年輕老闆掌廚後，增加麻辣和南洋叻沙系列，並研發出「十三香炒滷味」，以私房調配的十三香滷汁為基底，現點現炒，香氣爆炸誘發食慾，入口麻辣帶勁，配上一碗池上米飯，還真是停不下筷。

　　選個週末早晨出門，來一趟前鎮飽食小旅行，從早點、中餐到伴手禮，發現不一樣的高雄生活進行式。

• 前鎮老店肉粽米苔目

地址：高雄市前鎮區前鎮街231號

時間：6:30~賣完為止，週一、二公休

• 九九肉乾

地址：高雄市前鎮區鎮華街138巷15號

電話：(07)821-1952

時間：8:00~20:30

官網：https://kiyuokiyuo.com.tw/

• 前鎮炒飯

地址：高雄市前鎮區前鎮街272號

電話：(07)822-3933

時間：10:00~19:30，週日公休

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.09】

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