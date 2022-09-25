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翻轉文字的力量　翻轉設計師林國慶

聯合新聞網／ 高雄畫刊
知名品牌設計師林國慶為《高雄畫刊》設計翻轉字，翻轉90度為「炫舞鋼市」，有著鋼鐵城市、海洋首都之含意。(攝影/Carter)
知名品牌設計師林國慶為《高雄畫刊》設計翻轉字，翻轉90度為「炫舞鋼市」，有著鋼鐵城市、海洋首都之含意。(攝影/Carter)

【文/王亭云、攝影/Carter】

　　正著看、側著看、倒著看，同一個字卻有著不同意義！知名品牌設計師林國慶，獨步全球把臺灣正體字經由翻轉、鏡射等方式，與時事、創意連結，像是「臺灣」90度翻轉成「Japan」，就是瘋傳國內外的代表作，不用政治言語，他用文字藝術創意，成功讓世界看到臺灣。

　　走進他的工作室，翻轉文字誕生的地方，有別於一般設計師桌上都會有的電腦，在他的創意空間裡，有紙筆、硯臺和鏡子等…，他經常在鏡子前大展身手，把玩文字的關聯性，這一玩不得了，不但在網路上被封為「像神一樣的男人」，也被維基百科列為「世界第一個漢字翻轉發現者」。

世界第一個漢字翻轉發現者　來自30多年深厚基底

　　光是「臺灣」兩個字，林國慶創造出多達兩、三百種字樣，在他看來「靈感並非靈光乍現，而是邏輯、分析與拆解能力！」來自30多年品牌設計經驗，每天設計品牌標準字，把各種字型練得滾瓜爛熟，加上每天速寫習慣，練就出在文字與圖像間游刃有餘的功夫。

　　除此之外，他長年研究廟宇圖像學、祭祀文化與表現形式，累積深厚文化基底。字能翻轉的原始概念源於前秦時期《璇璣圖》迴文字，透過縱橫交錯、迴旋、反覆排列的文字方陣，無論正讀、反讀、縱橫反覆皆能讀成詩詞，讓他拍案驚奇！在一次會議中，他偶然發現「高雄」看起來像「眩惑」，不小心打開這把神奇鑰匙，展開一連串文字與文字的奇妙關係。

林國慶設計翻轉字的祕訣，除了將文字進行組合、拆解等各種腦力激盪，也靠信念的力量。(攝影/Carter)
林國慶設計翻轉字的祕訣，除了將文字進行組合、拆解等各種腦力激盪，也靠信念的力量。(攝影/Carter)
　　「高雄ｘ眩惑」成為他第一個作品，也應用在一卡通《喜翻臺灣》系列。本次他也特別為《高雄畫刊》設計出翻轉字為「炫舞鋼市」，象徵從港灣發展起來的高雄，歷經產業轉型，是一座有韌性、個性堅毅的鋼鐵城市。「炫」代表了火般的熱情與耀眼，「舞」則表達出海洋首都、水波盪漾的含意，兩者相互映照，高雄城市豐富的意涵，讓人一目瞭然。

林國慶手繪草稿為《高雄畫刊》設計翻轉字。(攝影/Carter)
林國慶手繪草稿為《高雄畫刊》設計翻轉字。(攝影/Carter)
扣緊時事發揮文字創意　讓世界看到臺灣

　　設計翻轉字的祕訣，靠的是將文字進行組合、拆解，除各種腦力激盪之外，他神祕地說，更多方法是「冥冥之中！」就像魔術師靠念力，讓本來不是的，都變成是的，而他將兩個不同意義的文字關聯在一起的「橋接」過程，靠的也是這股信念，將文字透過鏡射、陰陽、翻轉等方式連結。

　　從最早期的成名之作，「臺灣」翻轉90度變「Hello Taiwan」，到近年疫情期間，為感謝各國捐贈臺灣疫苗所創作的翻轉文字等，都獲得廣大迴響，也帶動亞洲「雙向字風潮」；當臺灣、國際發生事情時，林國慶的文字總不缺席，當友邦總統或重要外賓來到臺灣，他的文字也成為最好的外交禮物。

　　讓林國慶印象很深刻的一次，2021年台鐵太魯閣號發生40年來最嚴重事故，他當下覺得自己該做些什麼，邊洗澡邊想出將「臺鐵」，翻轉90度成為「花蓮加油」，發佈在網路上為臺灣加油、為花蓮加油，他深信「文字有靈力，能安撫心靈！」如同宗教文化的平安符，具有心誠則靈、平安的功能。

林國慶將翻轉字運用在各式各樣的商品，各個都與臺灣息息相關。(攝影/Carter)
林國慶將翻轉字運用在各式各樣的商品，各個都與臺灣息息相關。(攝影/Carter)
成立文創公司　就是愛臺灣

　　生長在這塊土地，發揚臺灣是林國慶的初衷，他成立魔翻文創公司，LOGO的「魔」字可拆解成「林國慶」，他說，當林國慶變成了「魔」，意思是為了一件事著魔、一路上前進，同時得突破許多障礙，就像魔術師透過一種方式，找到更多可能性的概念。

　　推出以臺灣為主題的衣服、帽子等商品，讓外國旅客買紀念，讓出國遊子告訴大家，我來自臺灣；將「Taiwan's formosa」印在T恤上，透過兩個「Taiwan's formosa」互相鏡射成作品，同時這句話，也是他認為目前最無敵的翻轉字。

「Taiwan's formosa」是林國慶認為目前最無敵的翻轉字，並設計於T恤、帽子及胸章等文創商品上。(攝影/Carter)
「Taiwan's formosa」是林國慶認為目前最無敵的翻轉字，並設計於T恤、帽子及胸章等文創商品上。(攝影/Carter)
傳承正體字文化　繼續挑戰最極致

　　林國慶正進行的計畫中，包含協助一款臺灣酒品包裝設計，「寶島」翻轉過來就是「臺灣」，之後將進軍日本市場，用文字將兩地串聯起來；同時他也嘗試將中文與英文連結，讓外國人透過英文學中文、華人透過中文學英文，雖然已嘗試了不少，但工程仍十分浩大。

　　文字乘載華人社會幾千年歷史，隨著世代更迭，只有文字流傳下來，也只有臺灣傳承正體字文化，他表示：「身為漢字翻轉發現者，自己成為歷史，要做就要把歷史做到最極致！」在有生之年會發揮所能，讓正體字透過創意、美學等方式，將臺灣文創推廣出去。

• 林國慶翻轉文字

https://www.facebook.com/hellojoking

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.09】

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