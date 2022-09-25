設一個自己的hashtag！資深主持人帶你入門Podcast

【文/王亭云、陳怡伶、圖片提供/高雄市政府勞工局、高雄廣播電臺】

看準Podcast發展熱潮，不只一般自媒體，公部門也加入行列，以更靈活、互動性的方式，與市民對話。一直陪伴市民身邊的高雄廣播電臺，串連Podcast平臺拓展收聽族群；市府勞工局首次針對身障創業人士，舉辦2022《聲聲不息》Podcast聲媒育成研習營，協助他們打造自媒體、行銷自己提升知名度，踏上有趣的聲音旅程，讓事業更上一層樓。

傳統廣播電臺與新興Podcast，都是以「聲音」為主要傳播媒介。高雄廣播電臺認為，Podcast具有收聽形式自由、節目內容較不受限等優勢，而電臺即時提供重大災害事故、疫情等訊息，死忠聽友經常從早聽到晚，「有個老朋友陪你過生活」則是傳統廣播最大魅力！

傳統廣播節目串聯Podcast 新舊媒體相輔相成

高雄廣播電臺節目以宣導市政，兼顧公益推動、弱勢與照顧特殊族群為主，他們不以製播原生Podcast節目為考量，而是將現有優質內容，多一個平臺露出，篩選出《彩虹旗的世界》、《城市．說書》、《玻璃星球》、《波士派雙語脫口秀》、《943人聲小劇場》、《南方科技城》、《公事好好說》、《HI(海)!聽渡輪說什麼》、《防疫心生活》、《錦荔枝的滋味》等10個節目放上Podcast，因應平臺特性，把原有廣播音檔，改以短版節目片頭、訪談精華為節目開場，經由剪輯讓節奏更明快，抓住網友的耳朵，也讓新舊媒體達到相輔相成效果！

《南方聲活》主持人杜韋(右)，為《聲聲不息》Podcast聲媒育成研習營講師之一，他認為Podcast是透過聲音跟世界交朋友的工具！。(圖片提供/高雄市政府勞工局) Podcast隨選隨聽的方便性，讓高雄廣播電臺克服官網僅能線上聆聽1個月內節目的限制，以《彩虹旗的世界》為例，半年前的節目內容，仍在線上供聽眾重溫聆賞；也因有了新媒體平臺，能運用Facebook、YouTube、LINE等社群媒體資源，相互合作宣傳與導流，不但能拓展新興收聽群，也顧及既有廣播聽眾。

市府勞工局首次針對身障創業人士，舉辦《聲聲不息》Podcast聲媒育成研習營。(圖片提供/高雄市政府勞工局) 勞工局首辦Podcast研習課 打造Podcast自媒體生力軍

在公部門方面，市府勞工局有感於身心障礙者在創業後，常因不擅行銷導致事業停頓，希望Podcast成為他們的創業利器，腳步搶先其他各縣市，今年首次舉辦為期10天的研習課程，培養南臺灣身障創業者，將更多元行銷方式，運用在創業上，吸引更多人購買商品。

Podcast可以成為創業利器，和世界交朋友。(圖片提供/高雄市政府勞工局) 研習課程分為基礎課程與進階實作2個階段，由經驗豐富的老師，帶領學員了解Podcast、節目製作流程等，進階實作課程則導入行銷、剪輯技巧等內容。此次共12名學員，學員之一的賴志銘分享，每堂課都收穫很多，目前已開設頻道《無礙力量 生聲不息》，以社會文化為主題；另一名學員朱禹豪與朋友共同開設《幸福號列車》頻道，分享身心靈內容，他說，透過課程擴展視野、認識多元人脈，將努力學習拿回人生主導權。

此外，市府勞工局預計明年試辦成立Podcast自媒體品牌節目，開設高雄職人生活學院，讓高雄各個身懷絕技的身障創業達人，以線上授課、直播主、訪談等各種形式，行銷推廣打造個人品牌形象，成為品牌代言人。

以主要分享南臺灣在地故事的《南方聲活》主持人杜韋，是研習課程中的講師之一，他認為，身障學員可能因為先天或後天各種不同因素，讓身體略有障礙的不圓滿，但大家對聲音的溝通表達都是無礙的，Podcast絕對是非常合適的起手選擇。

市府勞工局舉辦《聲聲不息》Podcast聲媒育成研習營，引進強力師資，希望協助身障創業者打造自媒體、行銷自己提升知名度。(圖片提供/高雄市政府勞工局) 設一個代表自己的hashtag 開始你的Podcast頻道

新手正式踏入之前，杜韋建議先好好問自己「你是誰？」，設定一個代表自己的hashtag，新聞傳播行銷有所謂的｢5W1H｣，運用此概念歸納出「你能做什麼？」，循此構思節目主題與定位；也可先透過其他社群媒體或課程，練習掌握聲音、表達思維等方法。

用手機或麥克風錄音、挑免費剪輯軟體操作，不用很高花費，你的頻道就可以開始！一步步摸索學習，累積主持和剪輯功力，參考聽眾建議調整節目方向。杜韋分享說：｢內容是王道！｣，經營Podcast重點在於要跟人家聊什麼，再來是持之以恆，固定發布時間、建立與粉絲間的默契和承諾。

雖然Podcast入門不難，但杜韋發現｢不知道做什麼內容｣，是許多學員最大困難，可能因剪輯卡關、收聽率低等原因，不時萌生放棄念頭。他鼓勵每位想成為播客的人，｢Podcast｣是透過聲音跟世界交朋友的工具！也是鼓勵大家做自己的地方，不用想太多以免錯過時機，做自己、堅持下去就對了！

• 高雄廣播電臺

https://www.kbs.gov.tw/index.aspx#/

• 高雄市政府勞工局

https://labor.kcg.gov.tw/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.09】