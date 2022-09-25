打造高雄Podcast一站式服務 聲音噪咖邀你用聲音玩創意

【文/王亭云、圖片提供/聲音噪咖】

用聲音「噪」一頓佳餚吧！高雄青創團隊「聲音噪咖」，2年來從錄音室租借服務，到現在以孵育創作者為重心，並提供個人或企業製作節目一站式服務，成為南臺灣第一個Podcast錄音顧問品牌，號召想成為播客的市民看過來，讓港都Podcast在臺灣發「聲」發熱。

共同創辦人林子欽（威廉），過去擁有創業和專案經驗，與當時大學剛畢業的社會新鮮人廖泓舜（小P），都對聲音創作充滿熱忱，2019年於Podcast平台各開節目，前者分享自己《不務正業的超能力》，後者《書時料理》用聲音紀錄喜愛的料理與書籍。

「聲音噪咖」為南臺灣第一個Podcast錄音顧問品牌，接受高雄市政府青年局輔導，透過參展方式增加曝光，讓更多人看見他們。(圖片提供/聲音噪咖) 讓聲音創作 像走廚房一樣簡單、容易

兩人歷經到處借地方錄音的刻苦環境後，決定一起建造自己的錄音室，選擇在高雄創業，是因喜愛高雄依山傍海的生活環境，悠閒的生活步調是創作者靈感來源；取名聲音噪咖是想更接近南部用語，希望大家接觸聲音創作，像走廚房（噪咖）一樣簡單、容易，一起「用聲音噪一頓佳餚」，如同Slogan說的「Cooking with voice, Speaking with South.」

從零開始打造錄音空間，是初期最大挑戰，為了節省成本，自己做功課、向前輩討教，熬夜建置起符合期待的硬體環境，各種服務流程經一步步反覆測試才逐步完整；在創業過程中，也有高雄市政府青年局從旁輔導，透過參展、新聞報導等方式增加曝光，讓更多人看見他們。

聲音噪咖提供錄音室租借服務，經營2年來已擁有2間錄音室，並投入培育Podcast創作者。(圖片提供/聲音噪咖) 自2020年9月開始經營起，目前已擁有2間錄音室，提供包含Podcast錄音室租賃、教學課程、活動策展、聲音廣告服務，對於有意投入聲音創作的企業或個人，也提供節目設計、製作和剪輯的一站式服務，其中，培育Podcast創作者是眼前最重要的任務。

投注心力孵育創作者 提升南臺灣Podcast風氣

威廉坦言，若單純以錄音室的角色，要永續經營下去很困難，勢必也要同時成為學校和孵化器，一方面透過課程培育新創作者，另一方面透過社群活動與講座，支持正在創作路上努力的夥伴們，唯有打造適合創作的環境和資源同時進行，才可能反過來支撐錄音室的營收成長，並提升南部整體文化和風氣。

他們覺得高雄有非常多可創造地方特色的內容，像是來自鄉村或小鎮等地方聲音、勞工與移民的記憶、高齡化社會的現場觀察等，都是他們關注的方向，威廉說，「相較於流行的聲音文化而言，這些內容更具保留價值、更值得大家關注！」他們鼓勵南部創作者們，可以一起關注這些領域。

聲音噪咖投入大量心力孵育創作者，舉辦課程、工作坊培育新創作者，也透過社群活動與講座，支持正在創作路上努力的夥伴們。(圖片提供/聲音噪咖) 找有熱情的事為頻道主題 想清楚節目初衷與目標

同樣也是播客的他們，分享自身經營頻道經驗，由於自媒體通常初期難以獲利，建議選擇一個就算做1年沒賺錢，還可以做得開心的主題內容；當創作擁有除了金錢以外的附加價值，會更有動力持續做下去，像是從受訪者身上獲得珍貴經驗或滿足好奇心、認識很多厲害的受訪者等，都讓他們感到興奮。

主題挑選好後，開始Podcast的第一步，得想清楚做節目的初衷和目標，這連帶影響需要思考的內容，包含聽眾是誰、節目長短、發布時間、更新頻率、聲音風格等。若想做知識型節目，建議節目長度在20分鐘內，若資訊密度較低的談話型節目，長度可超過40分鐘，甚至1小時以上都可以。

針對想透過Podcast獲利的創作者，威廉說，在節目企劃的第1天，就需考慮以「流量」為導向，內容就會傾向更大眾的主題；若想要吸引小眾，節目企劃需以「精準度」為導向，讓廣告商一聽到你的節目，就知道你的聽眾是他們想找的消費者。

聲音噪咖在經營1年多時，已經回本空間建置的成本，空間、社群、課程各方面也都有達到當初設定的目標。(圖片提供/聲音噪咖) 聲音噪咖「聲」耕高雄 繼續開發聲音商機與創意

Podcast在臺灣短短2年間，中文節目已經從幾百個變成上萬個，內容量成長非常快速，不過成長快不代表存活久，聲音噪咖說，有部落客觀察到將近50%的節目已經超過90天未更新，Podcast這個新媒體剛結束快速成長期，開始進入緩慢成長的階段。

身為經營南臺灣Podcast市場的先行者，聲音噪咖被越來越多人知道，經營1年多時，已經回本空間建置的成本，各方面也都達到當初設定目標，主動尋求服務或合作的機會也不少；他們期待繼續開發更多好玩的商機與創意，尤其是鹽埕區一帶，富有歷史刻印又伴有海港風情，是創意泉源的孵化基地，在聲音產業上，南部還有更大的探索空間。

• 聲音噪咖FB

https://www.facebook.com/voicekitchenkh

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.09】