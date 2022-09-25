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高雄主場台鋼雄鷹棒球隊 打造南臺灣棒球新樂園

聯合新聞網／ 高雄畫刊
結合運動科技及數位行銷等營運計畫，澄清湖棒球場可望變身成運動和休憩兼具的南臺灣棒球新樂園。(攝影/Carter)
結合運動科技及數位行銷等營運計畫，澄清湖棒球場可望變身成運動和休憩兼具的南臺灣棒球新樂園。(攝影/Carter)

【文/李定遠、攝影/Carter、圖片提供/台鋼雄鷹隊】

　　由台鋼集團籌組的雄鷹隊，甫於今（2022）年4月27日通過中華職棒（CPBL）常務理事會，成為中職第六隊，並投入1億元地方棒球振興基金，以高雄澄清湖棒球場為主場，全力扎根在地實力，完成六都職棒最後一塊拼圖。

　　來自全國逾400名的棒球好手，於今年6月中在澄清湖棒球場進行實戰投打對決以及身體素質檢測，揮汗展現苦練多年成果。這是台鋼雄鷹在高雄舉辦的第一場新人測試會，也是台鋼雄鷹首次活動起手式，展現出球隊深耕在地，積極挖掘未來之星的企圖心，目標打造「受到高雄市民喜愛的球隊」。

這是台鋼雄鷹隊在高雄舉辦的新人測試會，展現積極挖掘未來之星的企圖心。(攝影/Carter)
這是台鋼雄鷹隊在高雄舉辦的新人測試會，展現積極挖掘未來之星的企圖心。(攝影/Carter)
　　台鋼雄鷹成軍加盟中職，是中職繼08年以來再次回歸6隊盛況。在市府大力支持下，台鋼雄鷹以高雄為基地，邀請前樂天桃猿首席教練林振賢擔任執行統籌教練，從零開始籌組球團，將在2023年進入二軍累積實戰經驗，2024年投入一軍賽事。

台鋼雄鷹今年6月共同主辦新人測試會，吸引眾多好手報名。(攝影/Carter)
台鋼雄鷹今年6月共同主辦新人測試會，吸引眾多好手報名。(攝影/Carter)
　　「台鋼雄鷹加入中華職棒，並以六都職棒隊最後一塊拼圖的高雄澄清湖為主場，勢必能為臺灣職棒運動注入一股全新力量。」領隊劉東洋說，「2013年中華職棒在澄清湖球場平均觀眾人數達到6,316人，顯見高雄具有職棒市場發展潛力，台鋼雄鷹將以屬地主義的策略扎根經營，結合與市政府的合作，相信將為高雄重現棒球熱潮。」

(左圖)曾子祐；(右圖)台鋼雄鷹的領隊劉東洋(左起)、會長謝裕民、董事長王炯棻。(圖片提供/台鋼雄鷹隊)
(左圖)曾子祐；(右圖)台鋼雄鷹的領隊劉東洋(左起)、會長謝裕民、董事長王炯棻。(圖片提供/台鋼雄鷹隊)
　　希望讓南部球迷重回過去滿場彩帶、為場上拚搏的地主球員熱血吶喊黃金時代，台鋼雄鷹團隊積極佈署戰力。首先在中職新人球員選拔會上，選入畢業於桃園平鎮高中的游擊手曾子祐為隊史首名狀元，並以歷年高中生第二高簽約金簽下，成為台鋼雄鷹隊史第一名選手。值得一提的是，今年台鋼雄鷹選入30名年輕好手，當中10名選手居住或就讀於高雄，網羅有地緣關係球員，是球隊在地化重要方針，也可見在球團帶動下，南部棒球選手銳不可擋新勢力正在崛起。

台鋼雄鷹和球迷們相約澄清湖棒球場，盡情吶喊加油，沉浸在南臺灣最熱血的棒球世界。(攝影/Carter)
台鋼雄鷹和球迷們相約澄清湖棒球場，盡情吶喊加油，沉浸在南臺灣最熱血的棒球世界。(攝影/Carter)
　　領隊劉東洋強調：「打造高雄球迷一個城市的光榮感，除了職棒球隊進駐之外，未來整個球場的品質跟看球環境也要提升，這也是光榮感的一部份。」為提供球迷更舒適便利觀戰環境，高雄市運動發展局2021年即為迎接第六隊做足準備，包括於去年率先更新場邊防撞護墊，之後又陸續改善裁判室視聽設備、重訓室增設多樣運動器材，球場售票亭、貴賓室與教練休息室等，也都在修整後煥然一新，接下來還將添購設備，加裝水冷式風扇，讓球員能安心比賽，球迷也能舒適享受觀看賽事。

　　球團還透露，初期球賽進行時會規劃免費接駁車，而預計在2028年，捷運黃線Y3、Y4站將行經球場，觀看球賽便利度大幅提升外，結合周邊商場、美食和鄰近景點，要讓澄清湖棒球場變成一座南臺灣的棒球新樂園。

　　迎接2023年賽季開幕，台鋼雄鷹緊鑼密鼓招兵買馬，並積極和高雄的學校、球隊互相交流支持，要讓雄鷹走入高雄人的生活，準備在明年一起和球迷們相約澄清湖棒球場，盡情吶喊加油，沉浸在南臺灣最熱血的棒球世界。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.09】

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