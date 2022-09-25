設計元宇宙 《妖果小學》體感遊戲、NFT開啟虛擬藍圖

【文/李瑰嫻、圖片提供/哇哇科技】

超人氣兒童節目代表人物–「水果奶奶」帶著《妖果小學》化身NFT登陸元宇宙！高市府自2018年起與HTC合作，招募哇哇科技優秀新創業者進駐高雄，透過前店後廠機制輔導新創發展。在設計展期間，陸續推出融合高雄特色的VR遊戲等，不僅跨領域更穿越多重宇宙，讓創意在虛擬世界擴散。

會說許多動聽故事的水果奶奶，在臺灣無論3歲還是30歲，幾乎是無人不知、無人不曉。身穿紅色大圍裙、紅色眼鏡框，頭頂銀色包頭的水果奶奶，是公視當家兒童節目《水果冰淇淋》的主持人，從1998年開播至今，水果奶奶陪伴無數孩子成長，從螢光幕發展到舞台劇、網路、書籍等平台，並創作出延伸故事《妖果小學–水果奶奶的大秘密》，故事結合本土妖怪元素，將臺灣在地神話融入角色塑造當中，以刺激的冒險動畫登上大螢幕。今年夏天水果奶奶更進一步，和小妖們前進元宇宙發行NFT，宣告全新的「妖果宇宙」即將來臨。

《水果冰淇淋》是臺灣最長壽的兒童節目，主持人水果奶奶透過IP轉化延伸至電影、遊戲等領域，帶給不同世代的孩子們歡樂與學習。(圖片提供/哇哇科技) 為本土最老字號的兒童節目IP推動科技革新，幕後推手正是位於高雄市數位內容創意中心的哇哇科技。團隊擁有豐富的遊戲設計、XR、AIoT及體感互動等技術背景，他們為《妖果小學》設計刺激有趣的跑酷遊戲，沉浸式體驗獲得孩子們喜愛，在互動遊戲中探索及釋放精力，《妖果小學》遊戲也躍上國際舞台，於Nintendo Switch發行至全世界40個國家，讓臺灣原創IP從影視作品跨足遊戲應用。

「在2020年，哇哇科技與公視在高雄努力邁出了科技與IP結合的第一步，從『哇哇體感嘉年華』開始，從遊戲體驗中，看見孩子們的歡笑，這兩年間更創造了許多妖果與高雄孩童的共同回憶。因此，除了推出數位版本的遊戲，將臺灣原創故事IP推廣至全世界外，今年更與VIVERSE合作發行『妖果小學 NFT』，搭配限量版Nintendo Switch實體遊戲片，期待讓喜愛妖果小學的大小朋友們，能將這一份回憶永久典藏。」哇哇科技執行長戴丞峰表示。

「妖果小學NFT」共有12款設計，包括水果奶奶、白鹿爺爺、小球等10款經典角色NFT， 和2款與Nintendo Switch特別紀念NFT的同捆色。(圖片提供/哇哇科技) 於今年7月推出的12款「妖果小學NFT」，包括10款經典角色，以及2款由購買《妖果小學》Nintendo Switch遊戲隨機贈送的特別紀念NFT，採限量發行，只要透過7- ELEVEN 門市的ibon線下機台、ibon售票網以及Market即可購買。圖案精美的NFT，為果粉提供了進入元宇宙的鑰匙，購買後登錄Market by VIVERSE，即可以獲得專屬於個人的NFT，未來預計還有搶先體驗VR電影等優惠，享好康之餘，也讓孩子們有機會認識並實際參與新興科技的機會。

哇哇科技透過妖果小學的各種虛實整合遊戲，要讓妖果小學走上國際。(圖片提供/哇哇科技) 高市府自107年起推動體感產業發展，吸引許多大廠或創新團隊落地高雄發展，而哇哇科技即是其中之一，3年前決定一舉「南漂」到高雄駐點，高雄市政府的前店、後廠機制，正是產品市場驗證及研發的最佳基地，利用虛擬實境等技術，製作讓人身歷其境的互動遊戲。2020年推出以高雄為背景的VR線上多人射擊遊戲「愛情限時批」，成功將高雄行銷海外，並為水果奶奶等IP製作體感互動體驗，透過數位創新翻轉品牌價值。「在高雄，市府整合軟硬體、內容、服務等上下游產業，串起跨域創新應用產業鏈，創造群聚效應，比較沒有單打獨鬥的感覺。」戴丞峰強調。

高市府經發局今年啟動「高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，串聯產業將高雄在地文化內容添加科技創意運用，跨領域展現地方色彩魅力。在「台灣設計設計台灣」展覽期間，哇哇科技透過與高雄地景結合，打造出無可比擬的多人密室解謎VR遊戲。戴丞峰說：「玩家身歷其境的走入各種畫中，尋找線索解開謎題，而高雄的駁二藝術特區、85大樓等熟悉的場景也融合在畫作場景之中，處處充滿著彩蛋，等著大家來發掘。」

打開元宇宙的大門，多元化的5G應用內容從高雄往世界展開，任何人都能夠在平行數位世界，得到更直覺、沉浸式的全方位互動體驗。而在今年的台灣設計展，還會有哪些應用可能，也令人引頸期待。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.09】