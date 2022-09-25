臺灣新聲代 高雄人有話要說

「台灣設計設計台灣」讓大家看見高雄的城市魅力，在璀璨夜景、壯闊海景之中，最動人的，莫過於巷弄間的人情風景。人與人的溝通與聆聽，交流了訊息、激發了創意，高雄也透過全球竄起的Podcast，發出屬於自己的聲音。

臺灣的新聲代逐漸崛起，發展出自己的錄音顧問品牌，也有許多知名的人氣「播客」。高雄廣播電臺、勞工局以Podcast與各種社群開啟對話，由生活所激盪出來的內容ON AIR，高雄的聲音，透過各種方式擴散出去，激勵了各個角落的人們。

仔細聆聽高雄，各角落正發出不同的聲音。球迷吶喊的加油聲在耳際，澄清湖棒球場迎來主場球隊台鋼雄鷹，市府正積極提升球場環境與周遭交通便利性，打造棒球新樂園；咕嚕咕嚕叫的胃，則是因為最近《2022米其林指南》餐廳名單出爐，高雄精緻的食材與廚藝，令人驚豔稱奇！

正如聲音帶來力量，文字本身是文化的積累，也能開啟深厚意義。設計師林國慶本次特別為《高雄畫刊》設計翻轉字，翻轉90度變成「炫舞鋼市」，象徵從港灣發展起來的高雄，歷經產業轉型，是一座有韌性、個性堅毅的鋼鐵城市。同一串字因正著看、倒著看而有不同意義，真是夠炫！感謝他的創意，讓高雄發出活潑又鏗鏘有力的聲響，邀請您也一起來聆聽。