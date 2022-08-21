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市府與企業協力 微型保單助弱勢度過難關

聯合新聞網／ 高雄畫刊
市府社會局與保險公司、慈善單位三方合作，提供弱勢族群微型保險保障。(圖片提供/高雄市政府社會局)
市府社會局與保險公司、慈善單位三方合作，提供弱勢族群微型保險保障。(圖片提供/高雄市政府社會局)

【文/Naru、圖片提供/高雄市政府社會局、高雄市政府新聞局】

　　弱勢家庭遭遇突發事故，常因為缺乏可應急的資金而陷入愁城，高雄市政府與民間企業合作推出「微型保單」，以捐贈保險費方式，為近4.8萬名經濟弱勢及身心障礙者撐起生活保護傘。

　　與兒子同住的黃小姐為低收入家庭，長期依靠政府補助支付日常開銷，去（110）年10月城中城一場大火，讓她的住屋付之一炬，甚至帶走了相依為命的兒子，自己也因為吸入性嗆傷，導致身體虛弱需要照護。入住療養院的費用讓黃小姐憂心忡忡，幸好社工即時告知社會局已經主動為她投保免費的微型保險，針對意外身故者可給予理賠金，黃小姐終於放下心中的大石頭，安心在療養院接受治療，並在社工協助下讓生活漸漸恢復正軌。

　　市府社會局自103年起即與慈善單位攜手推動「微型保險」，方案內容是針對弱勢家庭主要工作者，提供每人每年最高30萬元的保障，避免因意外事故導致死亡或傷殘，導致家庭生活陷入危機，甚至落入貧窮的惡性循環，提供弱勢族群最即時的協助。

微型保險協助弱勢族群度難關。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
微型保險協助弱勢族群度難關。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
　　市府社會局為幫助經濟弱勢族群急難救助，今年結合「社團法人高雄市慈善團體聯合總會」、「社團法人高雄市社福慈善總會」、「嘉義市福安王爺慈善會」、「富邦慈善基金會」、「富邦產險」、「富邦人壽」、「中國人壽」、「和泰產險」、「泰安產險」及「美商安達產險」等10個單位，擴大協助弱勢家庭免費投保微型保險，將低收入戶、中低收入戶、領有輕、中度身心障礙生活補助或弱勢單親家庭子女生活補助者，總計4萬8,836人免費投保微型保險，納入社會安全防護網中。

　　也是微型保險受惠者之一的陳小姐，她的先生因罹患心臟疾病，需裝設心臟支架致無法穩定就業，養育3名年幼子女和支撐家中經濟的重擔，就落到了陳小姐身上。辛勤工作的她曾考慮投保意外險，但因為需持續支付保費而陷入維持收入和分散風險的兩難情況，經市府社會局主動告知陳小姐，可以免費參加微型意外保險後，讓她直呼好感動，有了微型保單做後盾，未來就可以更安心工作，好好照顧孩子和家庭。

微型保險安全網示意圖。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
微型保險安全網示意圖。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
　　與一般保險不同的是，微型保險目的是為了協助經濟弱勢族群度過難關，因此有「低保費、低保險金、保險給付項目單純」等特色，市府社會局透過媒合保險公司與慈善單位協助支付保險費，讓經濟弱勢的家庭一旦遭遇意外，可以得到理賠金支付醫療、喪葬等費用，即時給予家庭接濟，不致墜入困頓危機。

　　為保障弱勢家庭並提升保險覆蓋率，市府社會局與慈善單位合作，除主動確認弱勢家戶福利資格與取得資料授權後，就會直接協助辦理投保，無需個別填寫要保資料。市府社會局表示，未來將會持續強化公私協力，積極媒合各慈善單位及保險公司等民間資源，擴大微型保險納保數量。希望符合資格的民眾，能夠至戶籍地所在的區公所提出申請，為自己與家人取得多一層保障，築起安全網，共同抵擋生活中突發的暴風雨。

• 高雄市38區區公所

https://bit.ly/3gHQj6N

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.08】

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