喜劇開港 用幽默治癒人生

【文/王亭云、攝影/Carter、圖片提供/喜劇開港】

林語堂認為幽默感是平衡現實與夢想的樞紐，而出身高雄的喜劇品牌「喜劇開港」正挾著幽默正能量，在老屋改造的新潮餐酒館「鸚鵡螺精釀生啤酒餐酒館（以下簡稱：鸚鵡螺）」，用無數個充滿歡樂笑語的夜晚，以精彩絕倫的脫口秀、即興劇，為追趕現實、追尋夢想的人們酸苦辣的生活摻點蜜、加點糖。想添點滋味、轉換心情的時候，不妨踏進來吧，就像創辦人阿海說：「『看笑話』也可以是治癒人生、平衡生活的一種方式」。

透過Open Mic 發掘高雄在地喜劇人才

「喜劇開港」創辦人阿海曾幫YouTuber撰寫搞笑腳本，雖非戲劇科班出身，然而表演藝術是熱忱、搞笑是他的專長，「喜劇開港」則將兩者合而為一，讓藝術充滿歡樂。談到建立喜劇開港的契機，因讀書而落地高雄的阿海，在北部接觸了Open Mic表演，覺得高雄的開放性與海派特質與這樣的表演藝術不謀而合，他想著或許高雄可以建立屬於大港的喜劇品牌與幽默文化，因此著手找團隊洽談合作。但阿海發現高雄除了人才聚集不易，相較於已經奠基喜劇消費基礎的其他城市來說，更要努力爭取曝光機會。

來喜劇開港「看笑話」也可以是治癒人生、 平衡生活的一種方式。(攝影/Carter) 為了累積更多優秀表演者，也同時希望活絡高雄喜劇人才，除了邀請知名演員出演，每週五晚間的Open Mic也會開放讓素人上臺練習、測試「新梗」，建立了解觀眾笑點的契機，不僅為活動增色，也藉機發掘不少在地喜劇演員。另外，更引進師資舉辦培訓課程，讓演員有切磋、學習與精進的機會，讓高雄也能擁有自己的喜劇搖籃。

在表演場地「鸚鵡螺」支持以及喜劇開港6人團隊義務相挺、表演者協助宣傳之下，觀眾一個帶一個，才讓他們的名氣一點一滴累積起來，逐漸被大家關注，進而慢慢成為一個「品牌」。阿海說：「我們不敢說自己是高雄唯一或第一，但在沒有參考範本的情況下，我們會努力做到提及高雄喜劇，就會想到『喜劇開港』。」

表演場地位於新潮餐酒館「鸚鵡螺」2樓，有Open Mic舞臺也有售票場，讓素人以及有表演經驗的演員都有機會盡情發揮。(圖片提供/喜劇開港) 有笑有淚一起進步 往更大的舞臺前進

然而刻意搞笑並不是一件容易的事，尤其當觀眾買票進場，預期臺上演員是要取悅他們，這時候標準又會更高。阿海回想，品牌成立之初，遇到觀眾表明不想看誰表演，是最受打擊的情況，因為觀眾花錢得不到快樂、演員得不到成就感，「搞笑」這件事情頓時變得沉重起來。

不過，阿海不僅不服輸，更要迎頭趕上，他帶著演員們一起學習，雖然高雄比其他縣市起步較晚，不過他認為，高雄演員進步很快，且保有在地特色，比較熱情、多話，熱愛跟觀眾聊天，在舞臺上多的是熱情、荒謬與幽默感。不用像別人，像高雄就好！

喜劇開港創辦人阿海，本身也是表演者之一，非戲劇科班出身的他，要規劃品牌走向、又要成為演員的燈塔，覺得壓力真的很大。(攝影/Carter) 「觀眾從最初個位數，到現在一場30至50人！」阿海說，有中小企業主力挺，買一堆票送員工，有觀眾去醫院動手術前特別來看表演，有笑得很開心的70歲阿嬤，印象深刻的還有一名心理方面疾病的觀眾，覺得在這裡能放鬆、自然去笑，每次看完表演，都覺得病情好了一些。

從大學畢業後找不到方向，到現在喜劇就是阿海的生活重心，非戲劇科班出身的他，坦言說要規劃品牌走向、又要成為演員的燈塔，未來還可能遇上社會風氣問題，壓力很大、也為此負債，但他仍覺得很值得，尤其在收到演出後的正向回饋，讓阿海有滿滿感動，告訴自己一定要繼續走下去，繼續往更大的表演場域前進。

每週五晚間的Open Mic時間，開放素人上臺練習表演，不僅能測試「新梗」，也是了解觀眾笑點的契機。(圖片提供/喜劇開港) 港都專屬的喜劇 真的來「開港」

在阿海心中，喜劇是這個社會的鳥事集散地，也許喜劇無法直接改變人生，卻能使人學會用不同角度去看待事情。因此即興、突破與多變在別人看來是風浪四起，然而對阿海而言，這樣變幻無窮正是產出表演段子最佳的正能量。

雖然他們以脫口秀起家，但不侷限表演形式，近期加入即興劇，考驗演員臨場反應，由觀眾與演員當場一起決定演出內容，是目前喜劇開港的一大賣點。富饒各種點子與實驗精神的他們，甚至還打算年底前，租一臺快艇在高雄港進港處講笑話，要成為名副其實的「喜劇開港」。

喜劇開港以脫口秀起家，但不侷限表演形式，「互動」亦是常見的演出元素。(攝影/Carter) 為鼓勵創作以及提供喜劇人才互相磨練的機會，8月20日及27日也將舉辦「鸚鵡螺盃單口喜劇爭霸賽」，除了是考驗演員的表演功力與創作能量，同時也是觀眾不可錯過的喜劇廝殺演出。

雖然距離理想模樣還很遙遠，在歷經兩年多的努力，喜劇開港可以說為高雄獨樹一格的喜劇品牌。「不需要成為全臺灣最大，想做一個服務高雄、服務南部的喜劇品牌！」阿海期許自己能夠持續帶領品牌深耕高雄、與高雄知名樂團合作，希冀有機會參與春天藝術節等藝文盛事，或到學校教學推廣，未來最大的野心是讓喜劇成為高雄藝文界的代表名詞之一，舉辦屬於喜劇圈的「大港開唱」，讓幽默感成為高雄人歡樂「開港」、治癒人生的力量。

地址：高雄市鹽埕區五福四路117號2樓

Fb：喜劇開港 Takaocomedybay

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.08】