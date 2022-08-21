快訊

衝勁沒了？1277萬數位存款帳戶季增跌破1成 Line Bank降很大

李顯龍：中美分歧加深 台海情勢最令人憂心

大腸直腸癌年輕化 醫：家族符合3條件風險高

眷戀非日常休憩 來去高雄特色民宿住一晚

聯合新聞網／ 高雄畫刊
老房子曾經交疊不同年代的回憶與生命經驗，身為黃埔新村新住民，樂樂也成為延續眷村歷史的一員。(攝影/Cindy Lee)
老房子曾經交疊不同年代的回憶與生命經驗，身為黃埔新村新住民，樂樂也成為延續眷村歷史的一員。(攝影/Cindy Lee)

【文/李曉萍、攝影/Cindy Lee、飛鳥季アスカキ、圖片提供/得恩谷生態民宿】

　　高市府推動觀光產業發展，吸引年青人返鄉創業開設民宿，老眷村、原民部落、海線偏鄉的老房子搖身一變，以民宿姿態重新得到矚目，帶動文化深度旅行的新風潮。

搭上時光機 重返眷村老時光

　　南島毒辣的豔陽灑落紅磚圍牆，渲染一地褟褟米上的柔和日光，拉門式映像管電視躍動著不甚清晰的彩色影像，無敵鐵金剛佔據壁櫥一隅，捍衛屬於他的當紅年代。黃埔新村巷弄內，「眷待期休憩所」慵懶地連時光也忘了流動，只有毛玻璃外旗幟飄揚，年輕的黃舒駿依然悠悠唱著未央歌。

「眷待期休憩所」慵懶地連時光也忘了流動。(攝影/Cindy Lee)
「眷待期休憩所」慵懶地連時光也忘了流動。(攝影/Cindy Lee)
　　主理人樂樂因嚮往眷村生活，看到黃埔新村「以住代護計畫」第六期開放民宿經營，憑一股浪漫的衝動就提出申請。夫妻倆都沒有旅遊服務業或老屋裝修經驗，初期常常在「很通風」的殘破屋子內發呆，不知該從何下手整理，光修繕就花了一整年的時間。

樂樂對眷村老屋充滿情感，她溫柔的說：「這棟房子經歷過日治、光復、蔣經國時期等，每個年代都有獨特的記憶點。」(攝影/Cindy Lee)
樂樂對眷村老屋充滿情感，她溫柔的說：「這棟房子經歷過日治、光復、蔣經國時期等，每個年代都有獨特的記憶點。」(攝影/Cindy Lee)
　　民宿主屋為1930年代所建，獨棟雙併的日式磚木架高屋舍建築，包含坐敷、居間、床之間等完整格局。在保留原有結構的前提下，透過蒐羅來的老物和經由樂樂的布置巧思，為老屋重新注入靈魂。聲寶太陽神電視在老師傅的手藝下復活，投幣式按鍵電話旁擺放外星寶寶存錢筒，牆上總有一、兩幅歌頌蔣經國的相片標語，國民政府時期增建的水泥側屋保留磨石子地板，隔成兩間雙人房，以藤編傢俱、舊式收音機和轉盤電話再現眷村生活感。

民宿內每樣古早味童玩都能實際操作把玩，暫時拋開網路，與家人朋友創造共有的歡樂回憶。(攝影/Cindy Lee)
民宿內每樣古早味童玩都能實際操作把玩，暫時拋開網路，與家人朋友創造共有的歡樂回憶。(攝影/Cindy Lee)
　　「眷待期休憩所」內的釣魚機、大富翁、尪仔標、任天堂紅白機……等童玩和老電器並不是裝飾品而能實際把玩，可與家人或好友一起重溫童年回憶。有空的話，樂樂也會陪伴旅客到村子各處串門子，聊聊黃埔新村的故事。此外，也與好鄰居「小人物玩食堂」合作推出糕點體驗活動，可嘗試自己動手做出鳳山傳統米食點心「赤山粿」，好吃又好玩。兩位結伴從臺中來高雄遊玩的大學女孩小米和汶汶，對於「眷待期休憩所」的居家住宿，覺得相當有懷舊情調，也認識更多爸媽成長年代的生活時空背景，回去後應該跟爸媽會有分享不完的話題可以聊。

　　「眷」代表眷村、也是眷戀，「待」有接待、款待之意，「眷待期休憩所」的名稱已包含樂樂對民宿空間及旅客的心意。當離開這扇紅色鐵門時，那些關於生活的倦怠，已轉化成對黃埔新村的「眷待」，眷戀這段美好，並期待下一次到來。

• 眷待期休憩所

地址：高雄市鳳山區黃埔新村東三巷102號

電話：0986-003102

網站：https://juandaiqi.com/

魯凱族人口中的羅木斯（茂林谷），意指「美麗的山谷」，周圍山色鬱蔥秀麗。(攝影/Cindy Lee)
魯凱族人口中的羅木斯（茂林谷），意指「美麗的山谷」，周圍山色鬱蔥秀麗。(攝影/Cindy Lee)
山谷飄來麵包香 讓自己重新愛上鄉土

　　茂林山中，溪水沁涼清澈，鬱鬱蔥蔥的森林間落下滂薄瀑布，濁口溪與支流木勝溪交會處是魯凱族人口中的羅木斯（茂林谷），意指「美麗的山谷」。沿羅木斯林道往更深的山裡前進，蟲鳴奏起夏日交響樂，芬多精的清新竄入鼻腔，車子剛在「得恩谷生態民宿」停妥，心早已野放。

民宿石板屋都是由大頭和父親一片一片親手疊砌，為了維護園區自然生態，偌大的園區僅有6棟石板屋，露營區也只收少量帳篷。(攝影/Cindy Lee)
民宿石板屋都是由大頭和父親一片一片親手疊砌，為了維護園區自然生態，偌大的園區僅有6棟石板屋，露營區也只收少量帳篷。(攝影/Cindy Lee)
原本種植小米及旱稻的梯田地，改種高士佛澤蘭和田代氏澤蘭，吸引紫斑蝶和青斑蝶飛舞採蜜。(攝影/Cindy Lee)
原本種植小米及旱稻的梯田地，改種高士佛澤蘭和田代氏澤蘭，吸引紫斑蝶和青斑蝶飛舞採蜜。(攝影/Cindy Lee)
　　得恩谷「谷主」是從小在這片山林長大的魯凱族人大頭（陳彥君），在祖先開闢的小米梯田台地上，大頭與教職退休的父親攜手協力，一片一片疊出石板屋小聚落。為了推廣茂林的自然生態，選擇就讀生態旅遊研究所，畢業後返鄉接手經營，傳承父親對家鄉土地的熱忱，他希望「讓更多人透過自然生態真正認識台灣，了解這塊土地。」園區內不灑農藥和除草劑，原生植物恣意生長，每年冬季，成千上萬的紫斑蝶隨東北季風南下避冬，大頭種下蜜源植物吸引蝴蝶，良好居住環境讓小紫斑蝶也眷戀不捨離去，就此定居。

「蝶。Svongvong 手感烘焙」在香噴噴的烤麵包氣味中迎接山谷早晨，成為入住「得恩谷生態民宿」的一大福利。（攝影/飛鳥季アスカキ）
「蝶。Svongvong 手感烘焙」在香噴噴的烤麵包氣味中迎接山谷早晨，成為入住「得恩谷生態民宿」的一大福利。（攝影/飛鳥季アスカキ）
　　多年前，思考如何為民宿增加生態以外特色時，大頭選擇做麵包，把茂林的山野和部落的滋味揉進麵團，「麵包能夠包容我的部落。」鬼桫欏、刺蔥、馬告、山蘇等園區內隨手可摘採的香料野菜，都變成「蝶。Svongvong 手感烘焙」受歡迎的招牌麵包，在香噴噴的烤麵包氣味中迎接山谷早晨，成為入住「得恩谷生態民宿」的一大福利。

「得恩谷生態民宿」同時身兼「蝶。Svongvong 手感烘焙」的中央廚房，旅客也可報名麵包DIY的活動，烤一爐山野部落的香味。（圖片提供/得恩谷生態民宿）
「得恩谷生態民宿」同時身兼「蝶。Svongvong 手感烘焙」的中央廚房，旅客也可報名麵包DIY的活動，烤一爐山野部落的香味。（圖片提供/得恩谷生態民宿）
得恩谷的生態多樣性吸引來自世界各地的旅人，疫情前有六、七成均為國外旅客。民宿提供專業生動的生態導覽，讓旅客透過了解土地進而更認識台灣。（圖片提供/得恩谷生態民宿）
得恩谷的生態多樣性吸引來自世界各地的旅人，疫情前有六、七成均為國外旅客。民宿提供專業生動的生態導覽，讓旅客透過了解土地進而更認識台灣。（圖片提供/得恩谷生態民宿）
　　遠從桃園來的背包客許先生說，他很喜歡從事自然野外的活動，在朋友的介紹下來到得恩谷生態民宿，他個人的住宿體驗對石板屋客房寬敞乾淨相當滿意，除了魯凱族風情壁畫，無多餘裝飾，而且這裡有豐富的自然生態與適合親子戲水的小溪，就是獨一無二的五星級設備，很鼓勵喜歡與大自然接近的同好們一起前來。房內沒有電視，夜間生態導覽帶你走進真實版的動物星球頻道，與蜘蛛、蛇、青蛙、山羌、領角鴞等各種夜行性生物不期而遇。徜徉大自然的懷抱，歡笑喧鬧一整日後，山谷轉而寂靜，在滿天星空的陪伴下，讓身心都好好休息。

流經園區內的清涼小溪，對大人和孩子來說是夏日天堂，泡一整個下午也不會累。(攝影/Cindy Lee)
流經園區內的清涼小溪，對大人和孩子來說是夏日天堂，泡一整個下午也不會累。(攝影/Cindy Lee)
• 得恩谷生態民宿

地址：高雄市茂林區6鄰138號

電話：0989-370885

網站：http://www.deengorge.com/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.08】

延伸閱讀

高雄鹹酥雞嘉年華27、28日登場 雞王保衛戰廝殺激烈

槍手疑保外就醫者 陳其邁：已掌握對象盡速破案

高醫看診遭開槍奪命 柯志恩質疑高雄治安人民難安

高雄／眷村設計生活節13日登場 鳳山左營到岡山走玩眷村

相關新聞

市府與企業協力 微型保單助弱勢度過難關

弱勢家庭遭遇突發事故，常因為缺乏可應急的資金而陷入愁城，高雄市政府與民間企業合作推出「微型保單」，以捐贈保險費方式，為近4.8萬名經濟弱勢及身心障礙者撐起生活保護傘。

原愛國婦人會館 重啟跨世紀的美力年代

迎接港灣豔陽的紅磚牆、方正氣派的疊砌式構造建築，座落在鼓山區哈瑪星的市定古蹟「原愛國婦人會館」，是過往高雄婦女團體聚會活動的會館，也見證高雄從築港到蛻變的百年光陰。在2022臺灣文博會之際，高雄市政府將會館修復完成，首度向大眾開放，並同步推出展覽「Ms.Perfume美力年代」，展現傳承百年的女性設計力量。

高雄幣玩轉文博會及設計展 城市變身設計遊樂園

臺灣文博會限定商品、一開賣就被秒殺的「文博遶境」遊程該如何購買？答案是最潮的活動限定城市幣「高雄幣」。高市府於2022臺灣文博會與台灣設計展雙展期間，推出限定「高雄幣」，以遊樂園的概念，讓遊客一機在手，不但可用「高雄幣」暢玩展覽活動、購買商品，還可利用回饋機制讓錢幣變大，跨越虛實邊界，走到哪玩到哪，體驗高雄設計樂趣。

喜劇開港 用幽默治癒人生

林語堂認為幽默感是平衡現實與夢想的樞紐，而出身高雄的喜劇品牌「喜劇開港」正挾著幽默正能量，在老屋改造的新潮餐酒館「鸚鵡螺精釀生啤酒餐酒館（以下簡稱：鸚鵡螺）」，用無數個充滿歡樂笑語的夜晚，以精彩絕倫的脫口秀、即興劇，為追趕現實、追尋夢想的人們酸苦辣的生活摻點蜜、加點糖。想添點滋味、轉換心情的時候，不妨踏進來吧，就像創辦人阿海說：「『看笑話』也可以是治癒人生、平衡生活的一種方式」。

眷戀非日常休憩 來去高雄特色民宿住一晚

高市府推動觀光產業發展，吸引年青人返鄉創業開設民宿，老眷村、原民部落、海線偏鄉的老房子搖身一變，以民宿姿態重新得到矚目，帶動文化深度旅行的新風潮。

向太陽宣戰！「大港閱冰」涼一夏

高溫32度的盛夏艷陽，追一波零下2度的透心涼！2022年臺灣文博會、台灣設計展在高雄接續登場，為展現港都的熱情魅力，高雄市政府發起「大港閱冰」活動，網羅全高雄最具特色的50家冰店，哈瑪星貿易商大樓（今臨海三路「新濱・駅前」前）舉辦《冰品市集嘉年華》，更透過《向太陽宣戰─冰品設計暨冰品展》號召全國冰友一同搭上時光機，一探吃冰百年發展史。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。