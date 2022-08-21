高雄百點集章 向百年歷史致敬

【文/李瑰嫻、圖片提供/高雄市政府文化局、麥田出版】

100款復古設計章 呼應高雄百年歷史

高雄各區的藝文中心和歷史場景，化身為100款充滿在地特色的復古設計章，每到一個景點，就有實體章、虛擬章可供收藏，循線集章串起城市設計的記憶，這是高市府為迎接臺灣文博會與台灣設計展，推出的「台灣設計 高雄百點集章行動」。

今年8月至10月「台灣設計設計台灣」期間，來高雄參與藝文活動，旅遊走跳歷史場景時，可同時以實體和虛擬方式收集紀念章，收藏臺灣設計。(圖片提供/高雄市政府文化局) 8月開始霸氣推出，長達三個月的「台灣設計 高雄百點集章行動」遍布高雄38個行政區，讓大家「邊走邊蓋」玩高雄，用紀念戳章收藏百年歷史場景。文化局表示，從打狗城到今日的灣岸大港，高雄每個角落都蘊藏值得探索品味的故事與風景，集章行動不僅滿足集章迷、設計迷的收藏喜好，更吸引人們探索讓這些歷史悠久的景點，發掘高雄的古今文化樣貌。

近百年前的珍貴戳章圖案，成為本次「台灣設計 高雄百點集章行動」圖章設計的靈感來源之一。（圖片提供/陳柔縉《一個木匠和他的台灣博覽會》，麥田出版） 回顧近百年以前，臺灣首次舉辦大型展覽「始政四十周年記念台灣博覽會」，以展覽為形式，開拓了臺灣城市邁向現代化的視野。當時周圍店家為了吸引顧客，紛紛使出渾身解數，設計出300枚設計各異其趣的紀念章，展現臺灣豐沛的藝術和設計活力，帶動了一股收集風潮。文化局表示：「百年前台灣博覽會的戳章是店家自行設計，風格活潑多變。因此本次圖面設計也加以參考，圖章外框不一定是圓形或方形，呈現活潑的感覺。」

月世界遊客中心印章照。(圖片提供/高雄市政府文化局) 原頂林仔邊警察官吏派出所印章照。(圖片提供/高雄市政府文化局) 本次百點集章活動，有向台灣博覽會致敬之意，以百枚紀念章呼應高雄百年歷史，在復古風格中添加場景的特色創意，像是在月世界的惡地形背景中加上月亮，原頂林仔邊警察官吏派出所旁邊畫了2個警察，捕捉景點地貌和人文特色，更具有收藏意義。

全臺唯一保有機械聯動裝置的北號誌樓，專屬紀念章吸引集章迷與歷史迷朝聖。(圖片提供/高雄市政府文化局) 出發尋找100個集章點吧！

100枚紀念章將設置於歷史場景、藝文場館等處，參觀者像是收集寶物一樣，走訪各地景點的同時，還能循線收集，留下珍貴紀念。文化局也吐露，紀念章放置的場所包括歷經近百年歲月，重修完成的原愛國婦人會館，全臺唯一保有機械聯動裝置的北號誌樓，以及過去扼守打狗港的雄鎮北門與旗後礮臺等。許多擁有精彩背景的文化現場和設計角落，都是過去民眾沒有機會或不曾到訪的場域。藉由集章行動，讓人們從不一樣的角度再次認識高雄，也加深和這片土地的情感連結。

紀念章設置於修復完竣的原愛國婦人會館等文化景點，以及藝文場館、歷史場景、設計角落等處。(圖片提供/高雄市政府文化局) 「這些年來集章文化歷久彌新，許多集章愛好者出遊不忘帶著手帳、集章本，蓋下紀念戳章的同時也將這一刻的記憶留存下來。」文化局長王文翠說，在智慧生活人手一機的時代，文化局除了實體的印章供民眾蓋印之外，也推出虛擬集章。LINE加入「高雄市政府」好友，以手機開啟LINE beacon功能後，可同時進行虛擬集章，集滿十五枚虛擬章還能兌換一個活動限定版的NFT，收集越多兌換越多，讓具有百年歷史的集章行動，也能與時俱進走入元宇宙。

循線集章，讓更多民眾踏足不曾到訪的場域，加深與土地的情感連結。(圖片提供/高雄市政府文化局) 「台灣設計 高雄百點集章行動」8月1日開跑，限量的集章本在部分文化場館可免費索取，蓋上蘸滿印泥的記憶，高雄百年的風華，統統收藏在一起。

• 2022臺灣文博會x台灣設計展 在高雄

網址：https://twdesign.tw/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.08】