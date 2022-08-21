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「台灣IP‧高雄原創」啟動 人氣貼圖角色佔領港都

聯合新聞網／ 高雄畫刊
高市府將平面貼圖「實體化」，以大型充氣裝置把愛河打造為「聊療漂漂河」。不管是日間或者入夜後，都可以看到最可愛療癒的圖像。(攝影/Carter)
高市府將平面貼圖「實體化」，以大型充氣裝置把愛河打造為「聊療漂漂河」。不管是日間或者入夜後，都可以看到最可愛療癒的圖像。(攝影/Carter)

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、圖片提供/高雄市政府文化局】

　　旅行高雄搭輕軌，別忘了和貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、豆卡頻道、ㄇㄚˊ幾兔、PP mini 小小企鵝等超人氣貼圖明星見面『聊療』，高雄市政府在文博、設計雙展期間，推動「台灣IP‧高雄原創」，來自高雄創作者的超人氣貼圖明星走上列車、躺在愛河灣，將充滿高雄特色的歡樂療癒散發各角落，展現豐沛的城市原創力。

　　劃過藍天碧海、牽起灣區與市鎮交通的高雄輕軌，最近出現令人眼睛一亮的「聊療號」彩繪列車。超人氣貼圖明星戴上小草帽、換上花襯衫、戴墨鏡，與具高雄代表性的IP角色「工人漁婦」，攜手躍上輕軌列車，迎接海風熱情出遊；搭乘輕軌經過愛河灣，無法忽視的，則是長高都超過10公尺的巨大化充氣裝置「聊療漂漂河」，有慵懶的「無所事事小海豹」、在愛河玩耍的「塔仔不正經」和「PP mini 小小企鵝」、刷手機吃冰棒正度假的「貓爪抓」、好大好古錐的「ㄇㄚˊ幾兔」，以及來自豆卡頻道，化身丘比特的「茶包」。

7月上路的「聊療號」彩繪列車，以高雄創作者的貼圖角色彩繪輕軌車身，展現海派熱情，為「台灣IP‧高雄原創」成功打響第一砲。(攝影/Carter)
7月上路的「聊療號」彩繪列車，以高雄創作者的貼圖角色彩繪輕軌車身，展現海派熱情，為「台灣IP‧高雄原創」成功打響第一砲。(攝影/Carter)
　　繽紛逗趣的形象點亮夏日輕軌風景線，也為乘客帶來療癒好心情。愛河灣上，大家可以看見屬於臺灣、屬於高雄的原創IP，文化局表示：「六位貼圖巨大化在愛河灣，希望在疫情趨緩的此刻希望傳遞溫暖、療癒的能量給大家！」

「無所事事小海豹」、「ㄇㄚˊ幾兔」、「貓爪抓」等貼圖角色現身愛河灣，夜晚點燈後更加顯眼。(攝影/Carter)
「無所事事小海豹」、「ㄇㄚˊ幾兔」、「貓爪抓」等貼圖角色現身愛河灣，夜晚點燈後更加顯眼。(攝影/Carter)
「PP mini 小小企鵝」、「塔仔不正經」和「豆卡頻道」等貼圖角色現身愛河灣，夜晚點燈後更加顯眼。(攝影/Carter)
「PP mini 小小企鵝」、「塔仔不正經」和「豆卡頻道」等貼圖角色現身愛河灣，夜晚點燈後更加顯眼。(攝影/Carter)
　　呼應2022臺灣文博會「文化策展」、「文創品牌」以及「IP授權」等三大類型展區，文化局邀請來自臺灣、非常具有潛力與競爭力的IP圖像創作者推出「台灣IP‧高雄原創」。至於為何選擇貼圖創作來與城市互動？是看見了貼圖在生活中的價值，也看見了發貼圖表達情緒或關懷，已是許多人的日常：「貼圖其實是生活中最有感的設計創作之一」。

「台灣IP‧高雄原創」推出與6個角色合作設計的限定商品，「限定T-shirt」、「限定一卡通」及「聊療杯─限定啤酒杯」等，在高雄幣平臺販售。(飲酒過量，有害健康)(攝影/Carter)
「台灣IP‧高雄原創」推出與6個角色合作設計的限定商品，「限定T-shirt」、「限定一卡通」及「聊療杯─限定啤酒杯」等，在高雄幣平臺販售。(飲酒過量，有害健康)(攝影/Carter)
「LINE貼圖」首度與地方政府一起大力為臺灣在地圖像角色IP宣傳，透過「台灣IP‧高雄原創」與貼圖創作者展開一系列角色合作計畫！(圖片提供/高雄市政府文化局)
「LINE貼圖」首度與地方政府一起大力為臺灣在地圖像角色IP宣傳，透過「台灣IP‧高雄原創」與貼圖創作者展開一系列角色合作計畫！(圖片提供/高雄市政府文化局)
　　「台灣IP‧高雄原創」將在高雄推出各種富含城市特色裝置藝術、周邊商品與彩繪貼圖等，以原汁原味的港都設計原力，佔領參加展會的民眾視線。此外活動期間還能購買原創限定商品，包括「限定T-shirt」、「限定一卡通」及「聊療杯─限定啤酒杯」等項目，透過高雄幣平台即可選購。

「聊療號」彩繪列車與搶先上路，七月初搶奪民眾視線，緊接著還會有更多原創IP「佔領」高雄各角落，展現豐沛的城市原創力。(攝影/Carter)
「聊療號」彩繪列車與搶先上路，七月初搶奪民眾視線，緊接著還會有更多原創IP「佔領」高雄各角落，展現豐沛的城市原創力。(攝影/Carter)
　　圖像創作隨著社群軟體的興起，產生多元化的運用發展，透過本次「台灣IP‧高雄原創」展現更多可能性。市府也表示，其實像高雄捷運─高捷少女、蜜柑站長這些圖像創作都有一定的粉絲群，未來無論是角色或創作者，也會持續推動高雄的原創。歡迎大家在展會期間，來和6位人氣角色們見面打卡，聊療行動已陸續登場，將帶給大家滿滿的驚喜。

• 2022臺灣文博會x台灣設計展 在高雄

網址：https://twdesign.tw/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.08】

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