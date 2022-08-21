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一日城市設計家 文博遶境巡禮高雄風華

聯合新聞網／ 高雄畫刊
甫修復完工的雄鎮北門於臺灣文博會時再次對外亮相，遊程中並獨家公開南北兵房。(圖片提供/高雄市政府文化局)
甫修復完工的雄鎮北門於臺灣文博會時再次對外亮相，遊程中並獨家公開南北兵房。(圖片提供/高雄市政府文化局)

百年秘境 限定開放

　　我們所居住的城市，為什麼是現在的樣子？以旅人的視角靜心觀察體會，考察城市的一磚一瓦，高市府推出「文博遶境」系列活動，扣緊了人們對感受土地的熱切渴望，以30條主題遊程與百場深度旅行，引起許多迴響，有民眾甚至寫信表示希望每場都能參與，深怕錯過報名訊息。

　　文化局表示，因應2022下半年臺灣文博會與台灣設計展接力在高雄舉辦，市府以「台灣設計設計台灣」主題回應，在「文博遶境」活動中，帶民眾探訪未對外開放的私房景點、文資場域。將高雄的時空膠囊打開，一同上山下海打卡高雄在各時代的重要場景，身歷其境參與城市發展的過程。

台電的百年水利設施─竹仔門電廠，為了提供高雄港市發展所需電力設置，為目前保留最完整第一代川流式水力發電廠。(圖片提供/高雄市政府文化局)
台電的百年水利設施─竹仔門電廠，為了提供高雄港市發展所需電力設置，為目前保留最完整第一代川流式水力發電廠。(圖片提供/高雄市政府文化局)
　　搜尋百年秘境，是這次「文博遶境」的特色。包括現代都市規劃的起點哈瑪星，電力水道等民生工業基礎，隨港而生的建築體系，陸海空軍事禁地，百年高雄的多變樣貌，衍生成一條條精彩有深度的導覽路線。主辦單位特別挖掘出罕為人知的歷史秘境，其中張學良幽禁故居、雄鎮北門之南北兵房都是獨家限定開放，歷史迷千萬不可錯過。

被稱為「小白宮」的張學良故居使用咾咕石砌成，位於軍方壽山管制區內，過去未曾公開參觀，是本次文博遶境詢問度最高的景點之一。(圖片提供/高雄市政府文化局)
被稱為「小白宮」的張學良故居使用咾咕石砌成，位於軍方壽山管制區內，過去未曾公開參觀，是本次文博遶境詢問度最高的景點之一。(圖片提供/高雄市政府文化局)
　　「壽山小白宮─『張學良故居』，是本次獨家再獨家、極秘再極秘的景點，世紀之謎首度在文博公開。」文化局說，在中國發動「西安事變」的少帥張學良，自1946年從重慶來到台灣後，原先被軟禁於竹東清泉，1949年、1957年間曾二度移往壽山軟禁。位於軍方壽山管制區內的張學良故居，俗稱小白宮，為壁體用咾咕石砌成的二層樓白色建築，現為陸戰隊營舍之一，二樓闢為「張學良故事館」。本次文博遶境特別與軍方協調，史無前例打開大門，重現1949年張學良將軍幽禁時看到的港都風光。

台灣水泥百年石灰窯，過去從未正式開放，此次「文博遶境」首度舉辦官方導覽。 (攝影/Carter)
台灣水泥百年石灰窯，過去從未正式開放，此次「文博遶境」首度舉辦官方導覽。 (攝影/Carter)
玩歷史、瘋古蹟

　　驚喜首次公開的還有「亂入時空玩很大！西子灣蔣介石行館 總統座駕首度開放體驗」，存放於西子灣蔣介石行館的73歲加長豪華座車，由美國帕卡德公司生產製造，這次遊程特別開放乘坐體驗，享受總統專車的奢華舒適，場次名額極度有限！

「一日美濃這樣玩~漂漂河野放小孩趣」情商台電限定開放南台灣第一座水力發電廠竹仔門電廠，並與獅山社區發展協會合作漂漂河體驗。 (攝影/Carter)
「一日美濃這樣玩~漂漂河野放小孩趣」情商台電限定開放南台灣第一座水力發電廠竹仔門電廠，並與獅山社區發展協會合作漂漂河體驗。 (攝影/Carter)
　　針對不同產業面向，文博遶境也規劃「窯窯相望 港都工業遺址探秘」、「與水同行！高雄絕美水道尋祕」、「一日美濃這樣玩～漂漂河野放小孩趣」等路線，台灣水泥百年石灰窯、台水打狗水道淨水池、台電的竹仔門電廠等以往「閒人勿入」的禁區特別開放參觀，並加入有趣互動，讓水泥、紅磚、自來水的由來與文化，在趟趟限定的旅程中，既經典又親切地走入生活中。

「走入19世紀的台灣：在荖濃溪谷和約翰湯姆生相遇」路線帶領大家重返150年前的探險路徑，並首創平埔族包頭巾及氰版攝影體驗。(圖片提供/高雄市政府文化局)
「走入19世紀的台灣：在荖濃溪谷和約翰湯姆生相遇」路線帶領大家重返150年前的探險路徑，並首創平埔族包頭巾及氰版攝影體驗。(圖片提供/高雄市政府文化局)
　　「1931年在哈瑪星舉辦了『高雄港勢展覽會』，昭示高雄成為百年前台灣最先進的城市街區。」文化局表示：「藉由創造一場場跨接歷史的動態文化博覽經驗，讓民眾一覽高雄百年來的現代化都市設計軌跡，體現高雄城市的時代精神。」文博遶境30條遊程可至「2022臺灣文博會x台灣設計展」官網查詢，首發7條遊程於7月25日預購，其他場次則於8月1日開搶，歡迎民眾來高雄走跳，親臨城市的百年設計現場。

• 2022臺灣文博會x台灣設計展 在高雄

期間：111年8月至10月

網址：https://twdesign.tw

• 書局老闆遇見英國攝影師，「甲仙柯南」穿越150年的南臺灣行旅

網址：https://takao.kcg.gov.tw/article/717

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.08】

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