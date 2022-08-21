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「台灣設計設計台灣」布局高雄文化大港

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「台灣設計設計台灣」在文博與設計雙展期間，推出一連串設計相關活動，展現高雄的城市設計力量。 (圖片提供/高雄市政府)
「台灣設計設計台灣」在文博與設計雙展期間，推出一連串設計相關活動，展現高雄的城市設計力量。 (圖片提供/高雄市政府)

【文/李定遠、攝影/黃敬文、圖片提供/高雄市政府、高雄市政府新聞局、高雄市立歷史博物館、高雄港區土地開發股份有限公司】

　　今年夏天，臺灣設計界很熱鬧！「2022臺灣文博會」8月首度移展高雄，10月更有動員全臺灣設計量能的「台灣設計展」，為迎接兩大設計盛典，高市府發起「台灣設計設計台灣」系列活動，推出一連串設計相關活動、文化旅行等，為長達3個月的馬拉松式展覽暖身開跑！

　　兩大臺灣設計界盛會─「臺灣文博會」與「台灣設計展」，在今年下半年相約在高雄舉辦，為回應臺灣設計精神，作為主場的高雄，將展場拓展到整座城市，規劃「台灣設計設計台灣」系列活動，將高雄遼闊的視野格局，熱情海派的城市特質，再次展現在全世界面前。

以哈瑪星及鹽埕埔為範疇的「高雄港勢展覽會」，展現城市近代樣貌與產業發展，同時也催化了高雄的地方意識。(圖片提供/高雄市立歷史博物館)
以哈瑪星及鹽埕埔為範疇的「高雄港勢展覽會」，展現城市近代樣貌與產業發展，同時也催化了高雄的地方意識。(圖片提供/高雄市立歷史博物館)
　　「回顧臺灣設計之始，可溯及近百年前的『臺灣博覽會』，其中日治時代舉辦的『高雄港勢展覽會』更展現了高雄城市近代樣貌及產業發展。」高雄市副市長史哲表示，從1931年高雄舉辦的「高雄港勢展覽會」到1935年的「臺灣博覽會」，跨及建築、藝術到工藝等百業，以展覽為形式開拓了高雄及臺灣邁向現代化的視野。

2022臺灣文博會首度移展高雄，即日起至8月14日止，歡迎一起到現場看見台灣的設計量能。(攝影/黃敬文 圖片提供/高雄市政府新聞局)
2022臺灣文博會首度移展高雄，即日起至8月14日止，歡迎一起到現場看見台灣的設計量能。(攝影/黃敬文 圖片提供/高雄市政府新聞局)
　　以「台灣設計設計台灣」回顧臺灣設計之史，聚焦90多年前高雄港勢展覽會的主會場「愛國婦人會館」，重新修復的百年古蹟將在活動中回歸開放，並串連高雄港港史館、哈瑪星貿易商大樓、雄鎮北門、高雄港車站北號誌樓、新濱町一丁目連棟紅磚街屋等6大歷史場景，讓民眾重見建築之美，在設計介入下，重返城市核心，成為跨越百年築港軌跡的聚光焦點。

　　「台灣設計設計台灣」更推出多項活動如「大港閱冰」、「文博遶境」、「台灣設計 高雄百點集章活動」，也驚喜集結六位高雄創作者之超人氣貼圖明星們，包含貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、PP mini 小小企鵝，推出「台灣IP‧高雄原創」，在愛河上設置大型充氣裝置「聊療漂漂河」、推出「輕軌列車聊療號」等，擄獲許多市民的心。更能以活動限定並包含交通、資訊、電子支付功能的「高雄幣」暢遊高雄。

作為台灣設計展主展場的蓬萊商港區，將轉型成「設計中島」。(圖片提供/高雄港區土地開發股份有限公司)
作為台灣設計展主展場的蓬萊商港區，將轉型成「設計中島」。(圖片提供/高雄港區土地開發股份有限公司)
　　從高雄流行音樂中心落成、2021跨百光年、到2022台灣燈會在高雄等大型活動的成功舉辦，擁有港灣優勢以及百年人文歷史的高雄，逐漸以南方設計大港之姿受到臺灣以及世界矚目。高雄市政府文化局表示：「設計的概念不再只是圖面，而是像種子一般散落在城市的角落，無論結婚登記、交通運輸、飲食文化、音樂電影及數位科技等，設計將汲取城市養分，讓創意落地生根，茁壯成蔭，帶來生活上的轉變與體驗。」

　　「台灣設計設計台灣」陸續開放百年歷史建築及各式展覽活動，在在展現高雄的城市創造力及設計脈絡，如今設計力已在百年高雄落地成蔭，匯集眾人的目光，將港都原創勢力推出國際，航向世界。

• 2022臺灣文博會x台灣設計展 在高雄

網址：https://twdesign.tw/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.08】

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