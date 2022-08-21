換個角度 從高雄看世界

手機上又萌又可愛的平面貼圖，巨大化到漂在河上，心中的OS「好可愛」也被無限放大再放大！臺灣文博會盛大開幕，我們「台灣設計設計台灣」的各種企劃在網路上陸續瘋傳，高雄的原創力也隨之發散。

同樣的圖像，在手機上看和在河上看，感受完全不同。事物的內涵與意義，藉由觀點的轉換持續來建構。從甚麼角度看？從哪裡看？就這樣堆疊出嶄新的發現與深度，正如同本期《高雄畫刊》報導以笑話治癒人生的「喜劇開港」強調的，「喜劇無法直接改變人生，卻能使人學會用不同角度去看待事情。」

回顧歷史，1931年時高雄曾有一場「港勢展覽會」，當時宣告「以臺灣的高雄，邁向世界的高雄」，而今年臺灣文博會、台灣設計展移師高雄，高雄以「台灣設計設計台灣」系列活動回應，讓高雄豐富的在地文化與歷史，遍地開花，也讓所有人站在高雄，換個角度，就開啟了有別以往的感官共振。

高雄各區、百工百業都是目光焦點。您可以參與「文博遶境」遊程，考察城市的一磚一瓦，或周遊藝文中心和歷史場景，住一晚由眷村或原民部落改建而成的特色民宿，一邊蒐集「台灣設計 高雄百點集章行動」的紀念戳章。

臺灣文博會、台灣設計展雙展期間，活動限定「高雄幣」讓你可以一機在手，享有交通、資訊、電子支付等多元服務，玩轉全高雄，購買專屬的文創商品，市府還加碼20% 讓你用越多、賺越大。港都熱情的魅力讓你實在招架不住時，記得來吃碗高雄在地甜蜜的冰，讓結合冰品展和冰品嘉年華的「大港閱冰」陪你一起涼快一夏。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.08】