原鄉照服員歡樂送 長輩關懷不間斷

【文/李瑰嫻、攝影/李奕瑲、圖片提供/高雄市政府新聞局、高雄市桃源區嘎啦鳳文化健康站、責任編輯/李佩蓉】

拎著剛煮好熱騰騰的便當，高雄原鄉的照服員整裝出動，有的雙手拎，有的拉著小推車，挨家挨戶拜訪部落中的長輩，把便當和關懷外送到家。「不能因為疫情，剝奪長輩用餐的權利，讓他們餓肚子。」照服員說。

疫情爆發以來，設立於高雄原鄉的文化健康站取消了共餐服務，為了持續帶給長輩關懷，照服員們每天親自外送便當，不畏風雨與山區寒冬，兩年來照服員踩著山路，送上健康又美味的餐食，幫忙打理各種疑難雜症，為防疫生活下的部落長者們，提供溫暖的支持力量。

文健站雖因疫情關站，照服員的關懷仍舊不停歇，每天電話問安，親自送餐到府，並協助處理疑難雜症。(攝影/李奕瑲、圖片提供/高雄市政府新聞局) 早上9點鐘，正是桃源區「嘎啦鳳文化健康站」(下稱：嘎啦鳳文健站)最忙錄的時候，照服員與志工手腳俐落地洗切菜、炒菜、包裝盒飯，趕在11點前將餐點準備就位，出發送餐給部落的長者們。「我們的餐點主要使用在地食材，少油少鹽讓長輩們吃得健康。」負責人王雯萱說。依照文健站規劃，一位照服員要負責10位長者，他們有的住在山坡上，有的距離較遠必需騎摩托車，平均送完餐得花一個小時。王雯萱笑說：「老人家看到照服員總會很開心，所以每次除了送餐食，還要多留10分鐘陪他們聊天辦事、處理日常。」。

位於桃源區「嘎啦鳳部落文化健康站」在疫情期間暫停共食服務，改由照服員將餐點送到部落長輩家中。(圖片提供/高雄市桃源區嘎啦鳳文化健康站) 嘎啦鳳文健站是高雄市原住民委員會在原鄉地區設置的14個文化健康站之一，原本平日為部落長者安排活動課程，提供午間共餐服務。原鄉部落年長者比例高，許多家庭白天年輕人外出工作，留長輩獨守家中，因此到文健站動動身體和頭腦，一起用餐聊天，成為一天中重要的交誼活動。

有如地方情感交流站的原鄉文健站，自去年疫情升級起，不得不中斷活動課程與共餐服務，以避免群聚感染。「我們從去年5月一直陸陸續續關到現在。」王雯萱無奈地說：「這個禮拜好不容易開放，但因為出現確診案例又只能關站，聽到又關站，很多老人家不開心，覺得很不習慣，少了平常可去上課活動的據點。」按耐不住的長輩，會在文健站四周徘徊，不時關心照服員在做什麼。「只能叫他們回家休息不要亂跑。」王雯萱苦笑道。

雖然無法敞開大門，但服務仍舊是現在進行式，文健站的照服員們改變方向主動出擊，透過送便當每天拜訪長輩，同時協助處理家中大小事。像是有些子女在外工作的獨居長輩，孩子幫忙辦了手機卻不會用，於是在用餐時順便求助照服員。而照服員不但手把手教如何視訊通話，還會「隨堂考」打電話提醒爺爺奶奶平常要練習連線接聽。

文健站提供各種活動課程與共餐服務，長輩們可在這互相學習交流，得到身心靈的照料。(圖片提供/高雄市桃源區嘎啦鳳文化健康站) 在防疫期間，文健站雖有宣導各種衛教課程，但快篩對許多長輩來說仍然是個難題。趁送餐時，照服員索性帶長輩，跟著教學影片一個一個步驟做，終於獲得有效採樣。「關站期間，老人家對照服員的需求很大，甚至縫衣服線穿不過針頭，都要照服員幫忙。而以前這些小事都可以在文健站聚會中解決。」王雯萱分享疫情中長輩的「非日常」，她還說：「許多長輩要人陪同到醫院，看到文健站沒開就不好意思開口，其實像是環境清潔、回診拿藥、檢查復健等服務，我們一直都在持續進行。我們生活在這麼小的環境，每個長輩都是我們的親人。」

路雖蜿蜒，但照服員的付出卻很直接。(攝影/李奕瑲、圖片提供/高雄市政府新聞局) 雖然因疫情無法密集接觸，但藉由送餐服務讓關懷不停歇，許多原鄉爺爺奶奶都覺得好貼心。隨著疫情逐漸降溫，文健站也期待能夠早日敞開大門，還給長輩聚會共餐的心靈交流站。

目前本市於原鄉地區設置14站，加上都會地區15站，共29處文健站，服務對象包含，55歲以上長輩且為獨居長者或亞健康、身心障礙中度以下、輕度失能者(失能等級2~3級)等長輩，若長輩有需求都可以聯絡各文健站，文健站也會派專人至家中訪視。

• 高雄市政府原住民事務委員會

各文化健康站聯絡資訊

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.07】