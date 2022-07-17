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隱身大寮眷村內的天空之城──共益磚窯廠

聯合新聞網／ 高雄畫刊
深深青苔爬上暗紅磚瓦，每個細節都訴說著磚窯廠的歷史變遷。(攝影/Carter)
深深青苔爬上暗紅磚瓦，每個細節都訴說著磚窯廠的歷史變遷。(攝影/Carter)

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、曾信耀、圖片提供/蕭明儀、責任編輯/楊妍蓁】

　　刻畫著歷史痕跡的老紅磚，訴說被遺忘的窯廠往事，歷經數十載歲月的老榕樹和菩提樹，盤根錯節攀附著傾頹的圓拱窯門，往昔繁榮的窯廠變成充滿神秘感的樹屋，以另一種型態傳承大寮的磚窯文化。共益與瑞榮兩座古老磚窯廠一度面臨拆除危機，後在當地文史工作者奔走下得以保存，古老史蹟與綠植融合共生，綻放卓然生命力，也成為許多年輕遊客的私房美拍景點。

　　高聳大煙囪直伸天際，超過70年歷史的老磚窯隱藏在茂密的綠林之間，老榕樹氣根盤踞窯體，取代了坍塌的窯頂結構，綠意、古蹟、紅磚窯，彷彿是動畫中被遺忘的天空之城，在神秘氛圍中蘊藏旺盛生機。

窯體多處被榕樹和菩提樹包圍，形成與樹共生的景象。獨特的風景吸引許多新人來這裡拍婚紗。(攝影/Carter)
窯體多處被榕樹和菩提樹包圍，形成與樹共生的景象。獨特的風景吸引許多新人來這裡拍婚紗。(攝影/Carter)
　　「高雄不只中都唐榮一座磚窯廠，在大寮還有兩座歷史悠久的磚窯廠，保留了完整的目仔窯和八卦窯結構」大寮區愛家園協會創會理事長李繼強說。位於南高雄的大寮，曾經是生產紅磚的重鎮，全盛時期共有十幾座磚窯廠，日夜不停地燒製紅磚。「大寮擁有適合製造紅磚的天然黏土，從日治時代即發展製磚產業，加上城市建設與後來興建眷村，大興土木極須建材，造就了當地的磚窯文化。」李繼強說。從小在大寮長大，李繼強對於往昔煙囪冒著陣陣煙氣，在紅磚廠前奔跑遊玩的情景記憶猶新。

　　隨著建築材料改變，環保意識抬頭，磚窯廠在民國70年左右陸續停產，曾經忙碌的廠房大多倒坍改建，而共益與瑞榮兩座窯廠，則在歇業後湮沒在荒煙蔓草中，形成與綠樹共生的樹屋景象，並藉由李繼強與愛家園協會的努力，作為高雄市的文化資產保存下來。共益磚窯廠現在已經對外開放，成為攝影者喜愛的取景地，瑞榮紅磚工廠則因週邊仍有工程進行，目前並未對外開放。

共益磚窯廠原為目仔窯，後因為產量增加改建為八卦窯，磚砌拱形的窯體保留早期樣式，上圖為目仔窯時期、下圖為八卦窯時期。(圖片提供/蕭明儀)
共益磚窯廠原為目仔窯，後因為產量增加改建為八卦窯，磚砌拱形的窯體保留早期樣式，上圖為目仔窯時期、下圖為八卦窯時期。(圖片提供/蕭明儀)
　　走訪鄰近忠義派出所的共益磚窯廠，在蓊鬱綠意籠罩下，隱約露出由紅磚砌成的八卦窯。民國38年蕭家買下日治時代窯場，開始生產紅磚，早期為傳統的目仔窯，後來產量增加，遂改建為八卦窯，並在窯體中心矗立起高聳的大煙筒。「共益窯最特別的是有兩座煙囪，由於中央的主煙囪被颱風吹倒，蕭家後來在旁邊蓋了新煙囪，利用地底通道連結排煙。」李繼強說。抬頭仰望深入天際的筆直煙囪，50公尺的高度看起來格外壯觀。李繼強補充道：「早期窯廠都是燒煤炭，煤灰常會飄到鄰近住家弄髒陽台衣物，經居民屢次抗議，煙囪越蓋越高，變成現在的模樣。」

共益磚窯廠擁有兩座煙囪，一座高聳入天際，成為大寮的另類地標，另一座則因坍塌，隱身層層綠蔭之中。(攝影/Carter)
共益磚窯廠擁有兩座煙囪，一座高聳入天際，成為大寮的另類地標，另一座則因坍塌，隱身層層綠蔭之中。(攝影/Carter)
共益磚窯廠與大寮人共同見證從日治到眷村興建的繁榮歲月。(攝影/Carter)
共益磚窯廠與大寮人共同見證從日治到眷村興建的繁榮歲月。(攝影/Carter)
　　磚窯廠與大寮人共同見證從日治到眷村興建的繁榮歲月，並在繁華落盡後回歸自然，共益磚窯廠就像是動畫裡的天空之城，八卦窯體被榕樹、菩提樹包纏覆蓋，共生為茂密樹屋，在靜謐中散發著森然神秘的氛圍。順著交錯的氣根枝葉，找尋磚窯主體的投煤孔、主煙囪的痕跡等，傳統燒製紅磚的古老工法彷彿歷歷在目。部分頹圮的紅磚與苔綠植物相間，形成一種獨特的氛圍，不僅是走訪大寮打卡秘境，也是新人拍婚紗的浪漫選擇。

老楊牛肉麵是大寮眷村的老店，每到用餐時間總是人聲鼎沸，除了香濃牛肉麵，滷味也是必吃的招牌。(攝影/曾信耀)
老楊牛肉麵是大寮眷村的老店，每到用餐時間總是人聲鼎沸，除了香濃牛肉麵，滷味也是必吃的招牌。(攝影/曾信耀)
　　延續眷村居民的記憶，參觀完共益磚窯廠，不妨延伸腳步品嚐大寮的眷村美食。老楊牛肉麵是傳承數十年的在地老店，招牌料理除了手工牛肉水餃和滷味，當然還少不了獨家熬煮香氣濃郁的牛肉麵。美味湯頭、半筋半肉的柔嫩牛腱心，再搭配帶咬勁的粗拉麵，黃金比例讓人停不住筷子。靠近輔英科技大學的饌記牛肉麵、黑輪坤等小吃也是人氣美食，欣賞古蹟留下夢幻美拍之餘，充滿人情味的大寮小吃，也讓味蕾充滿餘韻。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.07】

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隱身大寮眷村內的天空之城──共益磚窯廠

刻畫著歷史痕跡的老紅磚，訴說被遺忘的窯廠往事，歷經數十載歲月的老榕樹和菩提樹，盤根錯節攀附著傾頹的圓拱窯門，往昔繁榮的窯廠變成充滿神秘感的樹屋，以另一種型態傳承大寮的磚窯文化。共益與瑞榮兩座古老磚窯廠一度面臨拆除危機，後在當地文史工作者奔走下得以保存，古老史蹟與綠植融合共生，綻放卓然生命力，也成為許多年輕遊客的私房美拍景點。

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