智慧醫療高雄隊 打造AI醫療好幫手

【文/李瑰嫻、圖片提供/開源智造、責任編輯/葉三銘】

以病人為導向的全方位智慧醫療時代來臨，進駐高雄市數位內容創意中心（DAKUO）新創高雄隊之一的「開源智造」，為醫院量身打造AI智慧解決方案，並攜手義大醫院推出「智慧胸腔X光判讀輔助」及「腹內出血偵測系統」，在今年高雄智慧城市展中大放異彩，成為亞洲新灣區受矚目的新創潛力股。

病患就醫往往仰賴醫師專業經驗給予診斷治療，當代醫療工作者在AI科技輔助下，可從數據庫中提取資料，透過統整資料的分析建議，不僅可協助判讀罹患疾病，同時也能優化醫事流程。

開源智造團隊攜手義大醫院推出智慧胸腔X光判讀輔助及腹內出血偵測系統。(圖片提供/開源智造) 由AI技術專家和專業醫師組成的開源智造，成軍以來致力於將AI應用導入醫事領域，高雄市數位內容創意中心成立後，團隊於2019年「南遷」到高雄亞灣，成為新創高雄隊的一員，積極與義大、高醫等南部醫療中心展開合作。其中「智慧胸腔X光判讀輔助」及「腹內出血偵測系統」是與義大醫院共同推出，先從公開資料庫中取得數據，建立初步AI模型，接著要訓練AI，像是疊合各種角度的胸腔影像，標註臟器損傷或是出血位置等，並導入臨床資料，幫助AI演算提升肋骨骨折和腹內出血的判讀效率，為醫師提供精準的「AI會診」，協助臨床醫師精確診斷，把握診療黃金期。

隨著人工智慧時代來臨，醫療科技也積極導入AI應用，為醫療工作者提供專業助手，並為病患帶來更妥善、有效率的醫療服務。(圖片提供/開源智造) 「肋骨骨折是胸部挫傷常見傷病，胸腔的結構複雜，有肋骨、內臟等多層次，判讀2DX光影像時，會因為肋骨重疊等狀況，要花比較多時間判讀。」開源智造執行長黃名仕說，「另外腹內出血是外傷死亡的第三大原因，而斷層掃描一次拍數十張，需要花時間比對，出血點等有時不易以人眼辨識。」。肋骨骨折與腹內出血常由車禍、意外等造成，尤其在分秒必爭的急診室，以智慧科技協助醫師判讀，可讓病患在第一時間獲得最精準的治療。

「開源智造」在「2022高雄智慧城市展」上表現受矚目。(圖片提供/開源智造) 假如遭受突發意外的傷患，鈍器分別穿刺進體內胸、腹部，除肉眼能判斷流血的傷口位置外，並無法準確得知身體內胸腔肋骨或腹部臟器損傷程度，但透過「智慧胸腔X光判讀輔助」及「腹內出血偵測系統」，就能讓病患在拍完X光片或CT影像後，藉由AI輔助判讀，使原本約20分鐘的判讀縮短為2分鐘，爭取搶救時效。黃名仕補充說：「AI可以當成臨床醫師的第二雙眼睛，幫助醫師發掘骨裂等不易判讀的症狀，也為病人做雙層把關。」

在智能高科技背後，其實必須仰賴大量數據收集及醫師和工程師戮力合作，黃名仕笑稱開源智造團隊小，反而更有彈性好溝通。他解釋道：「在建立模組的時候，常會有醫師拿不出足夠資料，和工程師對話有困難等狀況，我們的團隊會站在醫生的角度一起去克服，並努力去幫他們減少額外負擔。」靈活的溝通協調，大幅降低專案開發時程和節省成本，讓醫療中心能夠迅速建立模型智慧升級。

「開源智造」團隊致力於將AI應用導入醫事領域，高雄市數位內容創意中心成立後，於2019年「南遷」亞洲新灣區。（圖為執行長黃名仕）（照片提供/開源智造） 開源智造在高雄創意中心育成加速下，除在2022高雄智慧城市展中備受矚目外，於各大新創評選也斬獲許多獎項，並入圍2022高通台灣創新競賽、取得國發會亞洲矽谷計劃創業英雄營春季班Pitch Day冠軍。新創團隊與頂尖院所強強聯手，提攜高雄醫療系統智慧升級，讓南部醫療共同迎接次世代智能革命。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.07】