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挑高場景體驗再升級！teamLab未來遊樂園在高雄盛大開展

聯合新聞網／ 高雄畫刊
完整9大作品首度移師南臺灣，在國立科學工藝博物館展出。(圖片提供/聯合數位文創)
完整9大作品首度移師南臺灣，在國立科學工藝博物館展出。(圖片提供/聯合數位文創)

【文/Naru、攝影/Carter、圖片提供/聯合數位文創、責任編輯/李佩蓉】

　　多媒體沉浸式藝術「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」臺北場口碑爆棚後，移師高雄國立科學工藝博物館展出，完整9大作品首次登陸南臺灣。有別於之前落幕的臺北場，這次高雄場特別規劃了新視覺及豪華升級版，準備帶給民眾前所未有的感官震撼。

　　走進真實與虛擬的交界，來到「teamLab未來遊樂園」，黑暗中一朵朵五彩繽紛的花，從動物身體裡生長綻放，勾勒出美麗的花花世界，美的不禁伸手觸摸，指尖一觸碰到動物時，花蕾、花朵瞬間飛散消失，彷彿置身在萬花筒一樣瞬息萬變，讓大小朋友忍不住驚嘆連連。

「滑梯水果園」有各式各樣的虛擬水果和彈跳球，當觀眾的身體與球發生碰撞時，坡道上會迸出光芒四射的火花。(攝影/Carter)
「滑梯水果園」有各式各樣的虛擬水果和彈跳球，當觀眾的身體與球發生碰撞時，坡道上會迸出光芒四射的火花。(攝影/Carter)
　　運用多媒體互動裝置，結合視覺設計與動態展演，以新型態的互動式藝術享譽全球的「teamLab」團隊，作品之所以讓大家喜愛的原因，除了使用炫目華麗的視覺效果外，並加入「共同創造」的概念，讓參觀者親自體驗並參與作品，藉由觸碰、探索，讓作品發展出不一樣的藝術樣貌，例如可以自己繪製動物，在作品中添加創意，作品掃描後，可以與虛擬世界的動物互動。

「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」可以自由塗鴉創造屬於你的自然世界。(攝影/Carter)
「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」可以自由塗鴉創造屬於你的自然世界。(攝影/Carter)
　　走到「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」作品前，大小朋友嘰嘰喳喳的討論彼此的動物與花朵應該使用什麼顏色，有紅、藍、黃、綠的，所有喜愛的顏色都派上用場了，自由揮灑不設限， 隨著創造出的生物越多，自然世界就越繽紛生動。有趣的是！這些虛擬動、植物就像真實的生態系統，動物會進食也有狩獵的本能，所創作出來的生物有可能會吃掉其他的生物或是被吃掉的可能，如果站原地不動，花兒就會在身邊團團綻放，但一走動，花朵又會飛散開來，瞬息萬變的數位生態系，吸引參觀者不斷創造和探索，感受一花一天堂的無盡奧妙。

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」讓大家可以盡情享受展覽，在互動體驗中激發出無限的創造力與想像力。(攝影/Carter)
「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」讓大家可以盡情享受展覽，在互動體驗中激發出無限的創造力與想像力。(攝影/Carter)
　　正值暑假期間，主辦單位「聯合數位文創」特別將吸引全球千萬人打卡，在臺北場超過20萬人參觀的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」搬來高雄，展出「與花共生的動物們II」、「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」、「小人所居住的桌子」等9大作品，就是要讓南台灣的民眾一次看個過癮。

「天才跳房子」有趣的設計，連大人也放下矜持一起蹦蹦跳跳，彷彿回到兒時最純粹的歡樂。(攝影/Carter)
「天才跳房子」有趣的設計，連大人也放下矜持一起蹦蹦跳跳，彷彿回到兒時最純粹的歡樂。(攝影/Carter)
「小人所居住的屋子」可利用桌上的物品，透過互動式螢幕與小人們互動。(攝影/Carter)
「小人所居住的屋子」可利用桌上的物品，透過互動式螢幕與小人們互動。(攝影/Carter)
　　「天才跳房子」將兒時記憶的跳房子遊戲應用在作品中，參觀者可隨著水中的圓形、三角形和正方形等形狀跳躍，若連續幾次跳到在同一形狀時，會出現許多色彩繽紛的魚、蝴蝶或鳥；沿著牆壁觸摸移動的魚，蝴蝶或鳥類，這些動物也將融入世界中，豐富有趣的設計，讓現場不光是小朋友，連大人也放下矜持一起蹦蹦跳跳，回到最純粹的歡樂與感動。

除數位互動之外，也可動手體驗彩繪動物立體紙模型的樂趣，按照指示用蠟筆彩繪，製作立體紙模型，創造出屬於自己的3D立體動物。(攝影/Carter)
除數位互動之外，也可動手體驗彩繪動物立體紙模型的樂趣，按照指示用蠟筆彩繪，製作立體紙模型，創造出屬於自己的3D立體動物。(攝影/Carter)
　　「高雄場利用館內挑高空間，打造6米高的投影牆面，搭配多重鏡面設計，互動區域是臺北場的兩倍大，讓整體場景呈現更為震撼。」主辦單位說。利用空間優勢，高雄場將呈現絕無僅有的視覺饗宴，歡迎想要二刷的觀眾來一場更特別的互動體驗。

　　「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」即日起至10月11日在高雄科工館四、五特展廳展出，為讓大小朋友玩得安心，展場內除定時大規模清潔消毒相關的設施裝置外，假日若遇人潮較多，也會進行入場人流管控，就是要讓大家可以盡情享受展覽，在互動體驗中激發出無限的創造力與想像力。

• 《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》高雄場

地址：國立科學工藝博物館 四、五特展廳（高雄市三民區九如一路720號）

日期：2022年6月24日～10月11日（周一不休館）

時間：09：00~17：00 （16：30停止售票入場）

官方網站、粉絲團、IG

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.07】

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