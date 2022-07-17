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深入雲海故鄉 再探南橫風華

聯合新聞網／ 高雄畫刊
前往拉芙朗社氏族森林的途中，眺望荖濃溪河谷和連綿不絕的翠綠山稜，令人心曠神怡。(攝影/Cindy Lee)
前往拉芙朗社氏族森林的途中，眺望荖濃溪河谷和連綿不絕的翠綠山稜，令人心曠神怡。(攝影/Cindy Lee)

【文/李曉萍、攝影/Cindy Lee、責任編輯/楊妍蓁】

　　臺20線南橫公路段自莫拉克風災後中斷13年，終於在今年5月全線通車，公路沿荖濃溪河谷深入叢山峻嶺，一路經桃源部落、拉芙蘭部落、梅山口、天池等地，橫跨中央山脈延伸至臺東海端鄉，雄偉的山勢、鬼斧神工的峽谷盡在眼下。沿著南橫公路安排一趟聖山二日遊，伏流於雲霧飄渺的壯闊美景中，再次驚艷臺灣之美。

原鄉祕境，拉芙朗社氏族森林

　　避開趕集式的觀光人潮，在金黃色陽光灑落河谷的早晨抵達拉芙蘭部落，轉乘布農族人伊斯坦大・爾諾（Anu）的小貨車，深入鐵本山原始森林。

　　茂密樹林將陽光剪成燦爛碎片，小貨車摳囉摳囉的聲響，像一首療癒放鬆的小步舞曲，狹小的農用道路之字形攀升，視野逐漸開闊，湍急的荖濃溪切穿山脈，在翠綠山脊間纏繞一條琉璃藍色帶，尋鳥叫聲抬頭，正好對上展翼翱翔的大冠鷲。小路盡頭，爾諾打開鐵柵門，邀請遊人進入拉芙朗社氏族森林。

爾諾一家人回到祖先在鐵本山上的居住地，以森林永續的概念，用心規劃出生態保育及布農文化體驗的園區。(攝影/Cindy Lee)
爾諾一家人回到祖先在鐵本山上的居住地，以森林永續的概念，用心規劃出生態保育及布農文化體驗的園區。(攝影/Cindy Lee)
在拉芙朗社氏族森林的小屋中享用布農族風味餐，渡過一個悠閒午後。(攝影/Cindy Lee)
在拉芙朗社氏族森林的小屋中享用布農族風味餐，渡過一個悠閒午後。(攝影/Cindy Lee)
　　二百多年前，布農族郡社群從南投雙龍翻越中央山脈南遷，其中，拉芙朗社（布農族語Lavulang）定居於拉克斯溪以西的鐵本山脈，海拔約1600公尺處的森林即是拉芙蘭部落原址，日治時期知名學者森丑之助也曾到此田野調查。為永續保護原始林生態，此處林地前年回歸拉芙朗社氏族權責管理，爾諾一家人花一年多悉心整理，在不破壞原始林相的前提下，就地取材恢復先祖走過的古道，收集二葉松倒木搭建森林廚房和休憩桌椅，規劃一處體驗森林文化、兼顧生態保育及教學的園區。

鐵本山愛玉都是猴子種下的野生愛玉，使用富含礦物質的山泉水手洗，搓揉出愛玉子中的天然膠質，凝結成軟Ｑ柔嫩的愛玉凍，不加糖就自帶淡淡甘甜。(攝影/Cindy Lee)
鐵本山愛玉都是猴子種下的野生愛玉，使用富含礦物質的山泉水手洗，搓揉出愛玉子中的天然膠質，凝結成軟Ｑ柔嫩的愛玉凍，不加糖就自帶淡淡甘甜。(攝影/Cindy Lee)
　　即使在高溫達30多度的炎熱盛夏，拉芙朗社氏族森林依然涼爽舒適，溪谷吹來陣陣輕風，落葉堆疊成柔軟地毯，順著環林步道走過氏族祈福場Patvisan，認識臺灣蘋果樹、楓樹、青剛櫟、櫸木、海木斯（馬告）、血藤、愛玉、臺灣桫欏、烏心石、神木等級的光蠟樹和千金榆等各式各樣原生植物，幸運的話，還有機會巧遇藍腹鷴、山雞、臺灣藍雀、山羌或山羊。在拉芙蘭木屋民宿安排的一日遊行程中，享用森林裡的布農風味餐，聆聽族人與山林相依的獵人生活故事，體驗自己動手洗愛玉的樂趣，那些生活壓力與世俗煩惱早已被拋在八千里外。

參觀梅山遊客中心旁的布農文化展示中心，了解布農族人的遷徙、生活、祭祀與文化。(攝影/Cindy Lee)
參觀梅山遊客中心旁的布農文化展示中心，了解布農族人的遷徙、生活、祭祀與文化。(攝影/Cindy Lee)
梅山口聽布農傳說

　　從拉芙朗社氏族森林返回部落，時間尚有餘裕，驅車前往南橫山區最熱鬧的梅山口，即使錯過正月白梅似雪和春季的滿樹青梅，梅山遊客中心旁的布農文化展示中心依然值得一訪。從前，布農族的傳統居住地遍及中央山脈各處，在玉山國家公園設置的展示館中，可透過模型了解布農族的遷徙足跡、編織、祭典、傳說故事、生命禮俗等文化，館內還搭建一座實體大小的石板屋，重現布農族人的家庭生活。

　　離開展示中心，逛逛南橫管制口前方的小市集，選購山產蔬果支持在地小農，或是漫步至馬舒霍爾吊橋，拜訪如陶淵明所著《桃花源記》中描述的恬靜村落，再返回夜宿拉芙蘭木屋民宿，等待翌日清晨，朝更深的山裡前進。

長春祠前方的平臺視野遼闊，塔關山和關山嶺山稜線連成雄偉的翠綠屏障。(攝影/Cindy Lee)
長春祠前方的平臺視野遼闊，塔關山和關山嶺山稜線連成雄偉的翠綠屏障。(攝影/Cindy Lee)
有一種綠叫做天池，有一種仙氣叫做檜谷

　　長春祠古色古香，立於巍峨峻嶺間，是為紀念因開通南橫公路而殉職的工程人員所建，觀景平臺視野絕佳，面對塔關山和關山嶺山稜線，橫亙其下的公路清晰可見，眺望得之不易的成果，似乎也能慰藉開路者的英靈。

　　從長春祠旁的山徑向上，不久即到達海拔2280公尺的天池，從高空俯瞰，心形碧綠水池鑲嵌群山，倒映雲影天光，又被稱為「高山之心」。天池水源來自降雨及高山融雪，終年不乾涸，池畔二葉松、馬醉木等高山植物環繞，深淺層疊猶如上帝的綠調色盤。枕木步道繞行天池半圈，越過有蕭瑟美感的二葉松枯樹林，在越嶺點接上中之關古道。古道為日治時期「關山越嶺警備道」的一段，全程約3.6公里，坡度平緩，前段千年紅檜高聳擎天，蔥鬱林木交織一條綠色隧道，全日放送不插電的冷氣，後段有駐在所的石砌駁坎和木炭窯遺跡，古韻幽然。

南橫公路如一條細細的腰帶，橫切過雲衫、冷杉等針葉樹遍佈的山腰。(攝影/Cindy Lee)
南橫公路如一條細細的腰帶，橫切過雲衫、冷杉等針葉樹遍佈的山腰。(攝影/Cindy Lee)
　　離開天池繼續前行，彷彿蜿蜒無盡的山路緊貼陡峭山壁，通往層巒疊翠的遠方，打開車窗讓清新冰涼的空氣灌入，朝大關山隧道方向飛馳，心情也更加雀躍。延著公路蜿蜒於山區，過進涇橋至塔關山登山口的這一路段被稱為檜谷，由於正好位於霧林帶，潮濕涼爽的氣候孕育了沿途成群巨大的檜木森林而得名，為南橫公路西段最精華路段。天晴時，環繞的群山嶙峋雄偉矗立眼前，氣勢壯闊暢懷舒心，午後時常雲霧繚繞，參天古樹隱身五里迷霧，若隱若現，空靈飄渺，又是另一番風景。

公路行經檜谷區段，兩旁巨木參天，空氣冷冽冰涼，在植物的簇擁下，呼吸也是種享受。(攝影/Cindy Lee)
公路行經檜谷區段，兩旁巨木參天，空氣冷冽冰涼，在植物的簇擁下，呼吸也是種享受。(攝影/Cindy Lee)
　　對許多4至6年生來說，南橫是魂牽夢縈的回憶，對初次到訪的遊人而言，南橫是一刻也捨不得眨眼的高山風景。把握開放時間深入山中、走進原鄉部落，放慢行旅速度，南橫公路上有更多超乎期待的迷人驚喜。

• 南橫 • 拉芙蘭木屋民宿

地址：高雄市桃源區拉芙蘭里3鄰南橫公路五段90號

電話：0978-541795（預定民宿）、0972-047101（預約鐵本山拉芙朗社氏族森林深度生態文化一日遊）

FB：南橫 • 拉芙蘭木屋民宿

• 布農文化展示中心

地址：桃源區梅山村三鄰梅山巷44之5號

電話：（07）686-6181

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.07】

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