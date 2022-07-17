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味蕾解封，異國風味小旅行

聯合新聞網／ 高雄畫刊
塔克辛主廚Senay堅持土耳其原味，他的經營哲學是「Do it best, or not to do.（做到最好，否則就不要做。）」(攝影/Carter)
塔克辛主廚Senay堅持土耳其原味，他的經營哲學是「Do it best, or not to do.（做到最好，否則就不要做。）」(攝影/Carter)

【文/李曉萍、攝影/Carter、責任編輯/葉三銘】

　　高雄以海納百川的精神，匯集了許多特色風味，搶在國境解封之前，跟著味蕾遨遊世界，到訪全臺唯一的克羅埃西亞餐廳，感受東歐鄉土料理的溫暖，或是在正宗土耳其餐廳裡，探索香料與烤肉的多重宇宙。現在就安排一趟異國餐廳巡禮，重溫出國旅行的回憶，預習下次即將到來的旅程。

辛香料王國奇幻旅程

　　高雄市文化中心附近巷弄內，彷彿開了一扇任意門，連接地球彼端的神秘回教世界，土耳其籍主廚Senay用辛香料施展魔法，引領饕客進入風味異域。

「塔克辛土耳其料理」餐廳內佈置的玩偶、杯盤、刺繡抱枕、藍眼睛等裝飾，全都來自Senay的土耳其家鄉。(攝影/Carter)
「塔克辛土耳其料理」餐廳內佈置的玩偶、杯盤、刺繡抱枕、藍眼睛等裝飾，全都來自Senay的土耳其家鄉。(攝影/Carter)
　　「塔克辛土耳其料理」緣起於Miyako和Senay的異國戀情。10年前，Miyako第一次前往土耳其旅行，在朋友介紹下認識Senay，結伴同遊十多天，愛苗悄悄點燃，歷經兩年的遠距離戀愛後，倆人決定攜手一生。Miyako希望留在高雄陪伴母親，Senay便毅然決然放棄原有生活，移居臺灣，開了高雄第一間土耳其餐廳，餐廳取名「塔克辛」，就是為了紀念倆人旅途最終站，在伊斯坦堡的塔克辛廣場定情。

「起司牛肉比嗲」為土耳其版披薩，一入口即感受強烈的香料衝擊，餅皮越嚼越香，邪惡的牽絲起司讓人無法拒絕。(攝影/Carter)
「起司牛肉比嗲」為土耳其版披薩，一入口即感受強烈的香料衝擊，餅皮越嚼越香，邪惡的牽絲起司讓人無法拒絕。(攝影/Carter)
　　土耳其人的餐桌上最常出現烤肉、烤餅、生菜和酸奶（Ayran），元素看似簡單，然而搭配小茴香、薄荷、紅椒粉、辣椒粉、肉桂及胡椒等各式各樣的辛香料，佐以口感和形狀各異的麵餅，就發展出五花八門的烤肉組合。翻開「塔克辛土耳其料理」的菜單，串燒烤肉、旋轉烤肉、風味烤牛肉丸、薄餅包牛絞肉燒烤等餐點品項，令人眼花撩亂，面對一整本燒烤選擇題，恨不得自己有10個胃，每樣都能嚐一嚐。

　　Senay原本就在土耳其境內緊臨地中海的餐廳擔任主廚，以執業多年的豐富經驗調配辛香料比例，為了重現家鄉味，店內所用香料皆來自土耳其。餐點均現點現做，連麵團都堅持手揉，不借助機器，開業8年未曾改變過。他說：「有時候客人反映烤肉太鹹，但我想呈現道地土耳其風味料理，土耳其人就是這樣吃，如果因此調整味道，就不是土耳其餐廳了，這是我的堅持。」

「伊斯肯燒烤雞」以香料醃製雞肉，火烤後削切成沙威瑪烤肉片，鋪在小塊烤餅上，再淋上奶油及番茄基底熬煮特製醬汁，充滿濃濃中亞風情。(攝影/Carter)
「伊斯肯燒烤雞」以香料醃製雞肉，火烤後削切成沙威瑪烤肉片，鋪在小塊烤餅上，再淋上奶油及番茄基底熬煮特製醬汁，充滿濃濃中亞風情。(攝影/Carter)
　　左一口沾了滿滿香料番茄醬汁的烤餅和「伊斯肯燒烤雞」，右一口融合香濃起司和獨特香料的「起司牛肉比嗲」，濃郁厚實的風味佔領味蕾後，檸檬調味的生菜沙拉和去油解膩的鹹優格帶來一陣清新，最後用一杯濃烈、焦苦、甜味飽滿的土耳其咖啡收尾，那些旅行土耳其的美好回憶，都在此刻甦醒。

與克羅埃西亞最接近的距離

　　「走進餐廳就當自己是克羅埃西亞人，這裡沒有臺灣口味，我只做百分百的傳統料理。」「莎曉克羅埃西亞廚房」的主廚Sasa Medved對料理有滿滿自信，為到訪者領航，開啟一段嶄新的味覺之旅。

餐廳內以克羅埃西亞國旗上的紅、白兩色為主調，牆上掛畫為克羅埃西亞著名畫家Vlaho Bukovac的作品，繪風簡單典雅，呈現與家人好友聚會的輕鬆氛圍。(攝影/Carter)
餐廳內以克羅埃西亞國旗上的紅、白兩色為主調，牆上掛畫為克羅埃西亞著名畫家Vlaho Bukovac的作品，繪風簡單典雅，呈現與家人好友聚會的輕鬆氛圍。(攝影/Carter)
「克國戰斧豬」取用豬的第4、5根肋骨部位，以克羅埃西亞的天然辛香料醃製，並經直火慢烤，肉汁飽滿不乾柴，搭配清爽微酸的馬鈴薯沙拉更加分。(攝影/Carter)
「克國戰斧豬」取用豬的第4、5根肋骨部位，以克羅埃西亞的天然辛香料醃製，並經直火慢烤，肉汁飽滿不乾柴，搭配清爽微酸的馬鈴薯沙拉更加分。(攝影/Carter)
　　多年前，Sasa在愛爾蘭工作時，認識了前往該地打工遊學的Brenda，展開一段異國戀曲，之後數次訪臺，發現臺灣少有正統歐式料理，於是決定留在高雄與Brenda一起創業。從最初的旗山老街小攤車，到現在全臺唯一的克羅埃西亞餐廳，Sasa花了一年時間調整菜單並找到臺灣人可以接受的克羅埃西亞佳餚，唯一不變的是，堅持呈現原汁原味家傳食譜的初衷。

Sasa手工灌製的香腸，無添加亞硝酸鹽，只有辛香料融合黑豬肉的香氣，不僅吃得到健康，也最能代表克羅埃西亞的家常美味。(攝影/Carter)
Sasa手工灌製的香腸，無添加亞硝酸鹽，只有辛香料融合黑豬肉的香氣，不僅吃得到健康，也最能代表克羅埃西亞的家常美味。(攝影/Carter)
「斯拉沃尼亞燉肉」使用鹿、牛、野豬、小羔羊肉，再加入克羅埃西亞白酒和紅椒粉燉煮6至7小時，搭配沾滿湯汁的麵疙瘩和麵包一起享用。(攝影/Carter)
「斯拉沃尼亞燉肉」使用鹿、牛、野豬、小羔羊肉，再加入克羅埃西亞白酒和紅椒粉燉煮6至7小時，搭配沾滿湯汁的麵疙瘩和麵包一起享用。(攝影/Carter)
　　克羅埃西亞的沿海地區多海鮮料理，Sasa來自東北部內陸的斯拉沃尼亞，則受東歐國家影響，著重肉類烹調，以烤肉、燉肉、各式絞肉等形式變化，搭配麵包和薯泥，份量十足，展現斯拉夫民族大口吃肉的豪邁暢快。Sasa的祖母在克羅埃西亞同樣也是經營餐廳，從小耳濡目染下，最擅長滋味馥郁的鄉土料理，以家傳獨門配方灌製的手工香腸，就是餐廳招牌之一，選用肥瘦適中的臺灣黑豬肉，混合克羅埃西亞空運來臺的天然香料，灌入天然豬腸衣，火烤後逼出香氣油脂，口感扎實，呈現減一分太瘦、多一分太肥的穠纖合度。另一道「斯拉沃尼亞燉肉」則是常常出現在週末家庭聚會的料理，將鹿肉、牛肉、野豬肉、小羔羊、洋蔥等肉類及蔬菜放入大鍋中，長時間燉煮後，以紅椒粉提味，湯頭濃郁帶有些許辛辣感，充滿野味的肉類軟嫩入味，樸實不花俏，卻溫暖人心。

• 塔克辛土耳其料理

地址：高雄市苓雅區林泉街53號1樓

電話：0905-126075

時間：11:30~14:00、17:30~21:00，週一公休

FB：塔克辛土耳其料理

• 莎曉克羅埃西亞廚房

地址：高雄市苓雅區光明街83號

電話：0900-140263

時間：12:00~14:00、17:00~21:00，週一公休

網站：https://www.croatian.com.tw/index.php/tw/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.07】

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