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無所事事小海豹 在高雄耍廢最好

聯合新聞網／ 高雄畫刊
巨型小海豹現身高雄流行音樂中心，散發懶萌力量。(圖片提供/樹葉文創)
巨型小海豹現身高雄流行音樂中心，散發懶萌力量。(圖片提供/樹葉文創)

【文/李瑰嫻、圖片提供/樹葉文創、陳建豪、責任編輯/林子涵】

　　「高雄對我來說最大的魅力就是，有繁榮也有純樸。工作時我可以在繁榮的商業區完成事務，結束後可以只花十五到二十分鐘就回到安靜、樸素、巷口就有一間老麵攤的生活空間。」LINE超人氣貼圖角色「無所事事小海豹」創作者小樹定居高雄，在高雄慵懶、適合留白的氛圍中，持續進行充滿正能量的創作。

　　「無所事事小海豹」主角是一隻總是趴在地上不怎麼愛動的小海豹，卻因為整天耍廢、無所事事的日常生活，讓人感到莫名療癒。「小海豹喜歡沒事⋯⋯身心靈都沒事的那種沒事」、「不論如何你早就是一隻超棒的麻糬了喔！」以再簡單不過的兩格漫畫，自帶軟萌濾鏡的小海豹，一語中的道出上班族心聲，變身LINE貼圖後更展現爆發性人氣，迅速晉升LINE貼圖名人堂殿堂成員。

「無所事事小海豹」整天耍廢、無所事事的日常，讓人感到莫名療癒。(圖片提供/樹葉文創)
「無所事事小海豹」整天耍廢、無所事事的日常，讓人感到莫名療癒。(圖片提供/樹葉文創)
　　小海豹的誕生，起緣於小樹在準備國考時，信手在筆記上畫的塗鴨，然而簡單圖案配上饒富趣味的旁白，總能引起共鳴、帶來笑點，成為小海豹獨一無二的敘事特色。「我自己非常喜歡無所事事小海豹的「豹」字系列諧音貼圖。像是『豹飲豹食』、『心臟豹擊』、『自豹自棄』等，因為這系列的貼圖非常有小海豹的獨特性，而且諧音梗實在是百玩不厭。」小樹笑說。

創作者分享繪圖工作區，桌面的小海豹可愛到「豹」炸。(圖片提供/樹葉文創)
創作者分享繪圖工作區，桌面的小海豹可愛到「豹」炸。(圖片提供/樹葉文創)
　　小樹的創作能量不少是來自於高雄在地美食。自稱是吃貨的小樹表示，假日會出門的原因基本上都是為了美食。「藉由美食得到好心情，自然也會有好靈感！」他笑說：「我會在貼圖中畫上一些我自己喜歡的內容，有時候也是自己喜歡的高雄美食。」當小海豹遇見高雄鴨肉飯、黑輪米血、醬油蕃茄等小吃，充滿在地感的貼圖，既可愛又接地氣。

　　無所事事小海豹登場以來，小樹接到許多合作邀約，而這次的合作對象是自己生活成長的高雄市，讓他打從心裡開心。他說：「有幸可以和高市府及LINE貼圖共同為高雄市打造一些快樂、可愛的元素，真的非常感動啊！（拭淚）」

喜歡高雄的生活環境，創作者認為高雄兼具繁華商業區及純樸的生活圈、綠意盎然的公園和悠閒及隨性的生活步調，讓他更有能量擷取生活中的靈感創作。 (攝影/陳建豪)
喜歡高雄的生活環境，創作者認為高雄兼具繁華商業區及純樸的生活圈、綠意盎然的公園和悠閒及隨性的生活步調，讓他更有能量擷取生活中的靈感創作。 (攝影/陳建豪)
　　對於即將來到高雄的臺灣文博會，小樹非常開心，也期待大家看見高雄的美。對於旅客，作者特別推薦高雄的麵食:「像是蔥油餅、牛肉麵、小籠包、水煎包等類型的麵食一直都是我的心頭好，非常值得大家來高雄時好好探索。」另外他也大力推薦傳統的「白糖粿」，入油鍋炸到外皮酥脆彈牙，沾上花生粉、糖粉等，多層次的甜蜜味覺讓人一吃上癮。「希望來高雄的朋友一定要試試看。」

　　高雄即將舉辦臺灣文博會和台灣設計展等大型活動，同時也能在高雄悠閒放空、無所事事，這裡的優質生活，讓懶萌也變成變得理直氣壯，創意橫生。

FB：無所事事小海豹

https://www.facebook.com/thenothingseal/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.07】

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