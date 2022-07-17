可愛ㄇㄚˊ幾兔 跳躍生活工作之間

【文/李瑰嫻、圖片提供/ㄇㄚˊ幾兔、MOOK、澳登堡馬術指導中心、責任編輯/林子涵】

在高雄文化中心喝咖啡、看展覽，度過偶爾來襲的職業倦怠，超人氣原創貼圖角色「ㄇㄚˊ幾兔」創作者YUKIJI（雪路）年紀輕輕，但已經擁有多年創作經歷。從貼圖創作、周邊商品到聯名餐廳，甚至代表LINE原創市集臺灣創作者赴日交流，「我喜歡嘗鮮！」她說，畫起圖來，最好不要感覺在工作，就能從半夜畫到凌晨，不知道天都亮了。

從小就夢想當漫畫家，從國、高中開始自創漫畫，YUKIJI的漫畫夢卻在報考彰師大美術系落選後，拐了一個彎。術科考試比不上有備而來的競考者，YUKIJI離開高雄，到靜宜大學就讀日文系，但始終沒有放下畫筆。她觀察學姐飼養的兩隻道奇兔，繪製可愛的兔子插圖和朋友分享，慢慢地兔子的動作越來越擬人化，還像人一樣站了起來。

活潑又萌感十足的ㄇㄚˊ幾兔上架後大受歡迎，成為了2015年的年度MVP人氣王。(圖片提供/ㄇㄚˊ幾兔) 2013年ㄇㄚˊ幾兔在臉書粉專誕生，可愛的兔子生動演繹生活趣事，逐步累積粉絲關注。「得知LINE開放原創貼圖投稿後，基於想使用自己畫的圖當作貼圖發送給親友，就畫了第一組ㄇㄚˊ幾兔貼圖。」YUKIJI說。結合活潑又萌感十足的ㄇㄚˊ幾兔上架後大受歡迎，成為了2015年的年度MVP人氣王，YUKIJI年幼的夢想，終於在LINE原創市集實現。

畢業後即投身全職畫家，官方＆原創貼圖累積數量達到20組，即將迎接ㄇㄚˊ幾兔的十歲生日，YUKIJI對於工作和生活，有著自己的哲學與節奏。她笑說：「以前只要不工作就會有罪惡感，變成無法真正休息也無法專心工作，但現在會接做一些畫圖以外的事情轉移注意力，或是乾脆好好休息！」

ㄇㄚˊ幾兔的創作靈感來自於學姐飼養的兩隻道奇兔，可愛的兔子生動演繹許多生活趣事。(圖片提供/ㄇㄚˊ幾兔) 過去喜愛騎馬曬太陽 享受港都好天氣

提起生活中能讓她放鬆的地方，YUKIJI常到高雄文化中心喝杯奶茶、逛逛個性小店，享受難得的悠閒。除此之外，她也曾經有一陣子到大樹的馬場〈馬術指導中心〉學習馬術，與動物接觸。她說：「我的工作很少曬太陽，騎馬算是運動量很大、少數可以接觸到動物的運動，去馬場室外騎騎馬，會覺得很放鬆。（雖然緊繃的是肌肉部分）」

創作者YUKIJI（雪路）有陣子特別喜愛去大樹騎馬運動放鬆。(圖片提供/澳登堡馬術指導中心) 身為高雄人，這次有機會參與臺灣文博會，讓ㄇㄚˊ幾兔在高雄市內走跳，YUKIJI接到消息後覺得很開心，她笑說：「當下的反應是『家鄉終於看到我了！』但也對工作排程上的時間壓力感到緊張。」繪製家鄉主題對YUKIJI來說駕輕就熟，她以海洋都市為靈感發想，讓筆下角色配上亮眼的海洋元素，並設計ㄇㄚˊ幾兔出遊的動作題材，藉此歡迎遊客來家鄉搭乘輕軌逛文博、遊高雄。

創作者YUKIJI（雪路）喜歡到高雄文化中心喝茶、看展覽，愜意悠閒的氛圍找回工作上前進的動力。(圖片提供/MOOK) YUKIJI表示生活在晴朗宜居的高雄舒適圈，讓她可以盡情抒發創作。「像是大港開唱這種只有在高雄辦的活動，吸引很多外縣市的人來，就覺得很高興，現在可以跟朋友炫耀高雄有很多大型活動」。她也特別推薦自己從小吃到大的光華夜市小吃、汕頭火鍋，日照時間長、物價合理，是我最喜歡高雄的地方。

FB：ㄇㄚˊ幾

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【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.07】