貓爪抓回家 揮灑大港可愛活力

【文/Naru、圖片提供/貓爪抓、責任編輯/林子涵】

「大家好，我是貓爪抓的貼圖作者——園丁先生。」不同於他所創作活潑搞笑的貼圖，一開場就正經八百地打招呼，個性靦腆沉著，讓人頗感意外。現居高雄的園丁先生和莓果小姐，夫妻倆共同集思廣益，在聊天、討論及爭執的過程中，發想與構思創意內容，激盪出充滿生活化趣味的「貓爪抓」系列貼圖。

「最開始是老婆想要以家裡貓咪為主角，製作一組專屬的貼圖。」園丁先生說：「延伸至今貓爪抓變成一個家族，也擁有了自己的背景故事。」在LINE對話框中，家喻戶曉的貼圖明星「貓爪抓」，以灰貓「胖茶茶」為首，橘貓「內內姐」、「小表弟」、「小奶酪」等組成貼圖演員家族，可愛搞怪的動作配上有趣旁白，擄獲龐大粉絲群的心。

貓爪抓的角色由園丁先生夫妻倆共同討論發想，以家裡的貓作為構思進行創作，誕生至今已發展成了擁有故事和衍伸人物的原創IP角色。(圖片提供/貓爪抓) 最初在設計相關行業工作，始終懷抱創作夢想的園丁先生，是在妻子鼓勵下毅然投入自由創作者的行列，於2014年開始創作貓爪抓系列。可愛活潑的角色和日常對話、流行語等結合，將「對話貼圖化」，引起使用者共鳴，登場以來人氣始終居高不下，成功入主LINE貼圖名人堂的行列。多元化的主題貼圖也是人氣重點，貓爪抓鎖定時事和族群，推出防疫、寶寶系列，上班族、宮廷系列等，也有許多固定擁護者。

文博在高雄 帶四隻貓咪「回娘家」

本屆臺灣文博會與台灣設計展皆移師高雄舉辦，作為高雄人的園丁先生感到備受鼓舞，也希望藉由這次活動的影響力，帶動高雄的文創設計潮流。因此當LINE貼圖提出與高雄市政府的合作邀約，園丁先生欣然答應，開心帶著四隻貓咪「回娘家」。他以備受喜愛的大港開唱，以及「乘風破浪」為主題，創作出2張含有高雄都市意象的貼圖。他說：「希望大眾能在貼圖中，感受到高雄的熱情和活力。」

貼圖明星「貓爪抓」，以灰貓「胖茶茶」為首，橘貓「內內姐」、「小表弟」、「小奶酪」等組成貼圖演員家族。 (圖片提供/貓爪抓) 成長階段和工作都是在高雄度過，對園丁先生夫妻而言，高雄有著完全的熟悉感和安心感。他解釋：「高雄的步調，對比忙碌的都市，多了些喘息的空間，對創作者而言，可以擁有更多的想法和可能性。」因為工作緣故，夫妻倆平常宅在家裡居多，不過假日還是會抽空帶小孩到高雄美術館走走，在戶外廣場悠閒散步，也讓小孩揮灑汗水和活力。他也推薦駁二藝術特區鄰近的鹽埕美食，以及多元熱鬧的瑞豐夜市。港灣區優美的景色和藝文展覽，加上五花八門的道地小吃，都是親子逛文博、小度假的最佳選擇。

「希望大家能在我們的創作中，增添生活裡的歡樂和小確幸。」園丁先生說。藉由這次高雄市政府與LINE貼圖的邀約，他也希望未來能有更多的機會，提供創作者和各種產業活動上的結合，讓貼圖畫家等新興創作者擁有更多的發展空間。

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【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.07】