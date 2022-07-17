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用可愛佔領城市 豆卡頻道全員集合

聯合新聞網／ 高雄畫刊
作者可布魯在成長過程中，都有著溫暖人心的毛小孩陪伴， 因此便以此為插畫靈感，並創作出飯丸(左)、八寶(中)、茶包(右)角色。(圖片提供/豆卡頻道)
作者可布魯在成長過程中，都有著溫暖人心的毛小孩陪伴， 因此便以此為插畫靈感，並創作出飯丸(左)、八寶(中)、茶包(右)角色。(圖片提供/豆卡頻道)

【文/李瑰嫻、圖片提供/豆卡頻道、高雄市政府文化局、責任編輯/林子涵】

噴飯搞怪3隻變22隻的豆卡家族

　　住在高雄的插畫家可布魯（Co-Blue），從小就熱愛貓狗，她所創作的「豆卡頻道」三隻招牌小狗狗以生動飽滿的情緒和表情，擄獲廣大粉絲的心。臉書粉絲超過50萬，LINE貼圖則紅到國外，榮登2021年原創貼圖的海外銷售MVP。

　　可布魯花了8年的時間經營，讓角色逐漸成長。一開始，她在臉書粉專上推出描繪「茶包」、「飯丸」與「八寶」三個好朋友的生活趣事，以詼諧的漫畫加上妙趣橫生的故事，吸引大票死忠粉絲，後來在粉絲敲碗下，可布魯從善如流推出第一組原創貼圖，果然獲得爆發性的人氣，被封為「LINE貼圖中最無厘頭的狗狗」。

　　提及如何讓讀者產生共鳴，可布魯笑著回答：「我覺得從生活中累積靈感是最容易引起共鳴的，我也蠻喜歡諧音梗，這也是生活中與家人朋友聊天中，常常會笑到噴飯的點。」真實世界中養了兩貓一狗的可布魯，將工作分為兩個階段，平時到處放空遊山玩水，留意周邊時事、梗圖，累積靈感後進入瘋狂工作期，她說：「貼圖上架後，會癱軟在床上三天三夜。」

「豆卡頻道」三隻招牌小狗狗以生動飽滿的情緒和表情，擄獲廣大粉絲的心。(圖片提供/豆卡頻道)
「豆卡頻道」三隻招牌小狗狗以生動飽滿的情緒和表情，擄獲廣大粉絲的心。(圖片提供/豆卡頻道)
　　從事貼圖創作前，可布魯曾在陶瓷工藝廠擔任雕塑學徒，培養了對於事物全面的觀察力。她也曾經繪製擬人化貓狗商品，因為跟許多毛主人溝通，更加理解毛孩家的趣事。2014年豆卡頻道誕生以來，每個生活中的梗，都成了養分，讓家族日益壯大。目前已有22個角色，而且每隻角色都有鮮明個性，有專門搞笑的、也有少根筋的，還有常遭殃的苦主，但在打打鬧鬧中，永遠都是好朋友！

為文博來高雄 推出「五告厲害喔」貼圖！

　　這次與高雄市政府的合作，可布魯表示非常榮幸參與，「今年臺灣文博會、台灣設計展都在高雄，我覺得文創產業越來越受到重視，感到很開心，特別是在高雄舉辦倍感親切。」她笑說。本次兩張合作的貼圖，「五告厲害喔」的彩球是用高雄市的市徽配色，希望用多色的彩帶增加圖的豐富度，另一張則是搭旗津渡輪，繪製出出遊的悠閒歡樂感，藉由高雄知名景點結合貼圖，希望高雄的朋友看到可以會心一笑。

「紅毛港文化園區」保存了紅毛港村落的歷史建物，也可以看大船出入港，是創作者可布魯推薦的高雄私房景點。(圖片提供/高雄市政府文化局)
「紅毛港文化園區」保存了紅毛港村落的歷史建物，也可以看大船出入港，是創作者可布魯推薦的高雄私房景點。(圖片提供/高雄市政府文化局)
　　平常假日或放空時，可布魯最常到夢時代購物中心放風小孩、吃美食、吹冷氣，尤其夢時代的腹地廣闊設施齊全，在炎炎夏日是許多親子族群的假日首選。而高雄的私房景點，可布魯則推薦紅毛港文化園區，她說：「它保存了紅毛港村落的歷史建物，也可以看大船出入港。裡面還有高字塔旋轉餐廳可以一邊用餐，一邊欣賞高雄港船隻。」

　　喜歡南臺灣的慢步調，可布魯說，高雄的山、海、河、港景觀，讓她的心能沉澱下來，也從創作中鑽牛角尖的創作困境中跳脫，在放空的同時，偶爾就有天外飛來的靈感到來，也希望來高雄參加文博展的遊客們，逛展之餘，感受到屬於南臺灣的悠緩情調。

FB：可布魯的豆卡頻道

https://www.facebook.com/doca101

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.07】

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