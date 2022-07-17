塔仔不正經 暢遊高雄「很有事」

【文/李瑰嫻、圖片提供/塔仔不正經、MOOK、責任編輯/林子涵】

這群搞笑不正經的貓咪，原來全都住高雄！LINE貼圖「塔仔不正經」創作者VITA VITA，以自家貓咪為靈感，讓一隻講話有著濃濃臺味，神態表情「很有事」的灰貓塔仔成為主角，不僅戳中廣大粉絲的笑神經，超人氣貼圖擠身排行榜前段班，也讓自己成為專職的貼圖畫家。

在高雄出生成長，VITA VITA有意無意會在貼圖中加入許多臺語，他笑說：「可能因為我是高雄人的關係，所以貼圖中不乏有一些日常會聽到的臺語，像是『阿雜』、『巴蕊』等等⋯⋯我覺得可以讓貼圖變得更豐富有趣。」

神態表情「很有事」的灰貓塔仔幽默詼諧，貼圖常戳中廣大粉絲的笑神經，更擠身超人氣貼圖排行榜前段班。(圖片提供/塔仔不正經) 作者VITA VITA在學校唸設計本科，畢業後卻「出走」到工廠擔任作業員，得知LINE貼圖開放投稿，VITA VITA在工作之餘，參考自己養的寵物貓塔仔，抱持姑且一試的心情畫出第一套貼圖。隨著宮鬥劇梗的「後宮趴」、「大嬸趴」等主題，以及新角色「點點」陸續登場，塔仔的粉絲群日益擴大，VITA VITA於是下定決心辭去工作，專畫貼圖。

傲嬌的塔仔、憨厚的蚵仔、傻傻的點點⋯⋯「塔仔不正經」的角色原型都來自於自己家裡養的貓，以特有的「臺灣口氣」和高雄人隨興、無厘頭的個性，搭配貓咪賴皮的神態，將日常對話、時事梗、口頭禪等融入貼圖中，並做成活潑的動態貼圖和有聲貼圖，讓人拍案叫絕。

作者VITA VITA在創作時，有意無意會在貼圖中加入許多臺語，讓貼圖變得更豐富有趣。(圖片提供/塔仔不正經) 自稱工作很隨性，VITA VITA主要從日常生活，或是和朋友聊天時的內容捕捉靈感，真的畫不出來的時候，他就會帶著電腦和畫板找間咖啡廳坐坐，他說：「高雄天氣好又很悠閒，去哪裡都不會太擠，所以沒靈感的時候，常會去咖啡店放鬆心情找創意。」休假日他也會和家人到西子灣、駁二藝術特區附近吃美食，欣賞優美的海灣風光。「高雄平民小吃也很多，走出自家巷口就能找到。」他說，其中像是鹽埕老字號的鴨肉珍、順和排骨飯又嫩又香的炸排骨和雞腿，與汾陽餛飩的香滑餛飩和湯圓，都是VITA VITA從小吃到大的不敗美味。

(左)汾陽餛飩(右)鴨肉珍。(圖片提供/MOOK) 聽聞塔仔有機會和高市府合作，並且在愛河上展出，VITA VITA的反應很『塔仔』，他笑說：「我第一時間想到：『阿母，我出運啦～』，覺得很榮幸也很興奮。」他也希望藉由文博會和設計展的舉辦，讓更多高雄人的作品被看見，進而吸引更多南部創作者加入文創產業的行列中。

用貼圖讓臺灣看見高雄，VITA VITA表示未來將繼續尋找生活笑料努力創作，並且推出更多實體周邊商品，讓可愛幽默的塔仔陪伴粉絲每一天。

FB：VITA VITA ‧ 塔仔不正經

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【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.07】