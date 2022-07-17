最活潑搞怪的PP mini 小小企鵝 現身港都吹海風

【文/李瑰嫻、圖片提供/PP mini 小小企鵝、MOOK、責任編輯/林子涵】

舒心高雄生活節奏 創作超人氣萌企鵝

用肥嫩軟Q的身體，活靈活現地表現生活中「喔~五告蘇胡」、「家事好多懶得動」、「超喜歡的啦！」等心情，呆萌可愛的貼圖「PP mini 小小企鵝」在LINE 原創市集推出以來，廣受粉絲喜愛，更是2020年原創貼圖排行榜TOP10的人氣新星。創作出這隻大約五公分高，如橡皮擦般企鵝的作者，是來自高雄未滿30歲的年輕插畫家GG。低調的她，日常是在高雄家中進行創作，與這個城市緩和的海風同步調。「在高雄，安安心心的，就夠我活到長大啦！」

在高雄長大，從小就喜愛提筆作畫，在大學就讀數位多媒體設計系時，誕生出了第一個插畫角色「小雞超人」，當時PP mini 小小企鵝雖然只是插畫中的配角，但GG很喜歡這個角色並希望創造更多屬於他的故事，重心便轉移到小小企鵝身上，更一躍成為 GG 筆下的主角。

「我沒有給小小企鵝什麼人設，也不會搭配文字，所以各種性別、職業、年齡和個性的人，都可以去使用他，會覺得這個好像自己！」GG說。像是領到薪水滿臉幸福，做家事累到厭世，中午休息吃自助餐等情境，讓用戶感覺「根本在畫自己」，而這些小細節的靈感，大多來自於GG自己的工作經驗，以及身邊親朋好友的觀察。

「PP mini 小小企鵝」貼圖推出以來，廣受粉絲喜愛。(圖片提供/PP mini 小小企鵝) 期待文博在高雄 鼓舞創作者與學生

強調自己非科班出身，PP mini 小小企鵝是無心插柳的角色，GG在大學畢業後曾經陷入迷惘期，曾在早餐店、網頁公司工作，過程中也經歷過低迷或興趣缺缺的時候，但這些工作經歷，讓生活瑣事或零碎的小片段，成了滋養角色靈感的來源，讓PP mini 小小企鵝的形象漸漸豐滿起來。

2016年GG加入LINE原創市集，萌軟有趣的動態小企鵝貼圖逐步累積人氣，讓她終於能靠著興趣過生活。GG表示「我發現貼圖的收入和以前上班薪水持平後，想說既然薪水有著落也是興趣，就以此作為正職，一直畫到現在。雖然每個月持續在生產新圖，但我也不覺得是工作，畢竟畫畫是我從小就喜歡的興趣。」自稱宅女的她不常出門，但若有機會出外最喜歡觀察人的表情與互動，平常埋首在工作室中盡情創作畫畫，把每一個動作和構圖做到完美，就是最滿足的事。

GG推薦逛完展覽後可在駁二藝術特區多停留點時間，感受屬於港都的自由海風和創作能量。(圖片提供/MOOK) 隨時都在想點子，有著源源不絕生活靈感的GG，這次有機會和高雄市政府合作，讓PP mini 小小企鵝小企鵝出現在城市角落，GG表示非常興奮：「一聽到有這個合作，內心立刻澎湃尖叫～很開心終於有機會讓PP mini 小小企鵝出現在自己從小生長的城市中，夢想終於實現了。」她將高雄市花木棉花，以及代表高雄勤奮精神的勞工朋友元素融入設計，讓PP mini 小小企鵝展現出讓人眼睛一亮的正港高雄味。

在高雄長大的GG，喜愛高雄安心舒適的生活節奏，但也難免會羨慕在北部的朋友經常有藝術展覽可參觀，這次臺灣文博會和台灣設計展選在高雄舉行讓她非常期待：「不用專程到臺北，南部朋友只要花公車或輕軌的錢就可以去看展，真的是太棒了。」她也推薦逛完展覽後，在駁二藝術特區多停留點時間，感受屬於港都的自由海風和創作能量。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.07】