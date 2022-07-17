原味混搭 原民文化大港在高雄

【文/李定遠、攝影/Carter、圖片提供/Salie女海、責任編輯/楊妍蓁】

當細膩的原民傳統工藝，遇見次世代潮流設計，在駁二藝術特區帶來獨特的創意火花！高雄市原住民事務委員會在駁二成立「原駁館」，嚴選販售原鄉設計好物，從小農伴手禮到潮流服裝首飾，展現原民創作能量不設限，也讓來駁二散步看展的民眾，接觸到原鄉品牌的創意「原」力。

位於洋溢著藝術氣息的駁二藝術特區，老倉庫被改裝成敞亮通透的雙層空間，由原木與工業風鋼構結合的貨架中，展售著精美而蘊含生命力的原鄉文創品，而它們都是來自於大南方的原鄉品牌。

高雄擁有茂林、那瑪夏、桃源3大原鄉，匯集16個原住民族群，孕育出許多結合文化特色與設計創意的原民品牌。(攝影/Carter) 2020年底開幕的「原駁館」，是高雄市原住民事務委員會為原鄉品牌打造的通路據點，陳列販售各種富有深厚文化色彩，同時讓人耳目一新的特色商品，例如泰雅編織做成的精美圍巾配件、排灣族月桃編織包，以及漂流木製作而成的生活食器等等，細膩的工藝帶來不一樣的精彩「原」味。

原駁館深入部落、挖掘原鄉文創潛力股，選物來自大南方，亦包含高雄茂林、那瑪夏及桃源3大原鄉區特色。來自這些原鄉的職人新星，以各具奇異的創意將原鄉精神注入在一件件工藝作品中，展現了豐沛且多元的原民文化。而原駁館不僅擔任選物行銷達人，同時也是「原」創品牌的搖籃，協助創作者和生產者發展品牌、行銷推廣，並在中央原委會辦理的原民文創電商平台上架，讓充滿特色的原民商品能讓更多人看見。「我們精選伴手禮、生活工藝、服飾設計、藝術文化等文創商品進駐，希望把原民的在地性和獨特性表現出來。」原駁館館方人員表示。

「Annstudio」擅長將原住民族特色元素結合時下流行的人事物，以新的方式詮釋傳統文化。(攝影/Carter) 原駁館眾多合作品牌裡，「Annstudio」以風格獨具的原民潮牌吸引目光。創作者安東尼（族名Vikalj）是來自臺東新園卡拉魯然部落的排灣族人，帶著滿腔熱血與藝術天賦選擇落腳高雄作為傳遞原民文化的起始點，他將原住民的特色元素和時尚結合，最擅長以獨特筆觸傳遞原民的奔放美感，一件件色彩繽紛的手繪服飾都能表現不一樣個性，每一件都成為獨一無二的絕版精品。

「Salie女海」每個創作都有獨一無二的風格，各種充滿設計感的風格小物、服飾配件，背後都蘊藏著對阿美族文化的情感記憶。(圖片提供/Salie女海) 「Salie女海」創辦人Akiko與Ka ingay姐弟繼承阿美族母親的手工編織傳統，並加入爸爸勾織魚網的記憶，製作出色彩活潑、造型令人愛不釋手的衣飾小物。流行服飾中蘊含家族流傳的手工藝與縫紉工法，以及對阿美族文化的深厚感情，例如刺繡圖紋環保杯袋、編織耳環，充滿海洋浪漫風情的長洋裝等，每一件都是富饒「原」味的作品。

「Salie女海」從市集起家，流行服飾中蘊含傳統原民手工藝與縫紉工法，每樣商品都是難以複製的創作。(圖片提供/Salie女海) 在「81原民日」期間，高雄市原住民事務委員會將舉辦精彩活動，感受原民創作者的豐沛能量，歡迎民眾親自來原駁館挑選原味十足的精選文創好物，走入高雄的創意「原」宇宙。

• 原駁館KHI IDEAS

地址：高雄市鹽埕區大義街2-2號 大義倉庫C8-18倉

電話：（07）521-0268

時間：平日13:00～18:00、週末及假日12:00～18:00（每週二休館），營業時間如有變動，請依網站公告為準。

官網：原駁館KHI IDEAS

• Annstudio

FB：Annstudio

• Salie女海

FB：Salie女海

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.07】