金曲33在高雄 熱情為流行音樂喝采

【文/李定遠、攝影/Carter、圖片提供/GMA金曲獎、高雄流行音樂中心、責任編輯/葉三銘】

闊別17年，第33屆金曲獎於7月2日在高雄巨蛋登場，華語樂壇音樂人齊聚港都感受樂迷們熱情。高雄流行音樂中心也推出金曲國際音樂節系列活動，匯集全國音樂人才創作交流，也期許高雄帶頭復興流行音樂產業。

金曲獎是臺灣最大規模音樂盛事，也是華語流行音樂人重視的音樂獎項，今年已邁入第33屆，文化部選定在高雄舉辦，回應南部廣大樂迷們的引領期盼外，對作為南臺灣流行音樂基地的高雄來說意義非凡。

典禮主軸以南臺灣特色的「熱」為意象，表演節目也精心設計，融入熱門金曲、各世代對追求音樂的狂熱及音樂創作熱情永遠不滅等元素，增加本屆典禮活動不少話題熱度。典禮主持人由無論人氣與形象都越來越火熱的歌手羅時豐擔綱，表演嘉賓更是陣容堅強，主辦單位端出林宥嘉、盧廣仲、韋禮安及金曲歌后徐佳瑩搭配艾怡良的華麗陣容，同時大玩跨界合作，邀請魏如萱搭配米莎、旺福加黃妃、Matzka加大淵碰撞音樂火花，前所未有的組合，帶給大家耳目一新的音樂饗宴。

頒獎典禮主持人邀請歌手羅時豐擔綱，透過形象照展示金曲在高雄的奔放熱力。 (圖片提供/GMA金曲獎) 高雄舉辦今年金曲盛會，是在高雄流行音樂中心啟用後，可說是高雄的流行音樂產業進入了新紀元。高雄流行音樂中心前後陸續舉辦「高流開幕活動」、「吹海風音樂節」等多場大型音樂盛會，再加上已成金字口碑的「大港開唱」，全面帶動南方音樂能量。今年金曲獎入圍者中，包括最佳台語男歌手獎的蘇明淵、台語女歌手獎的朱海君、黃妃及最佳演唱組合獎的影子計畫等都是來自高雄的音樂人，港都音樂新浪潮儼然在樂壇崛起。

本屆獲入圍肯定的歌手蘇明淵、朱海君、黃妃及演唱組合影子計畫都來自港都，演出組合也讓觀眾耳目一新（圖為黃妃及旺福） (圖片提供/GMA金曲獎) 而為金曲33暖身的「金曲國際音樂節」，南方音樂基地高雄流行音樂中心也使出渾身解數，規劃音樂論壇、大師工作坊、SHOWCASE售票演唱會、商展交易中心、商務交流會及產學交流計畫等系列活動，不但以「音樂X戲劇」、「音樂X遊戲」兩大主軸進行主題性策展，更邀請海內、外音樂產業界重要人士參與座談交流，深度研討及媒合音樂與影視、遊戲產業跨界合作。最讓粉絲期待的莫過於目標推廣臺灣音樂的「SHOWCASE售票演唱會」，演出陣容包括入圍本屆金曲獎「最佳樂團獎」、「最佳臺語專輯獎」的血肉果汁機、麋先生、壞特?te、宇宙人等本土樂團，及來自日本北海道的saji、瑞典Bonander等3組國外藝人，透過網路線上公演，與樂迷們共同飆網衝音浪。

「2022金曲獎國際音樂節」邀請臺灣歌手、樂團及國外演唱藝人透過線上同台共演，豐富多元的音樂類型讓歌迷大飽耳福。(圖片為OVDS樂團)(圖片提供/GMA金曲獎) 「高流除作為展演空間，也積極推動『音浪塔影音築港計畫』，向世界優質影音產業的青年人才招手，進駐高雄流行音樂中心音浪塔。」高流表示。提供創作者頂級設備和資源，希望以高流為中心點，匯集音樂專業人才，再藉由新技術、新展演及新的影視音體驗向外發散。目標為高雄「音樂築港」，從金曲33作為開端，未來南方的音樂產業鏈將持續擴散，如同源源不斷的熱浪般，一波接一波傳承到下一個世代。

「2022金曲獎頒獎典禮」暨「金曲獎國際音樂節」網站

https://gma.tavis.tw/gm33/index.htm

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.07】