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設計之都在高雄 文創夏日大作戰

聯合新聞網／ 高雄畫刊

　　第33屆金曲獎頒獎典禮在高雄圓滿落幕，但在地的音樂產業鏈，還源源不絕地如熱浪般擴散。七月初，一列可愛的輕軌啟動，引起許多熱烈迴響，宣告著「2022臺灣文博會」到來，緊接著「2022台灣設計展」也將在高雄舉辦，滿載藝文能量的列車發動，我們的心情也跟著起飛！

　　輕軌上可愛又吸睛的貼圖明星「貓爪抓」、「塔仔不正經」、「無所事事小海豹」、「ㄇㄚˊ幾兔」、「豆卡頻道」、「PP mini小小企鵝」，原創作者都是高雄人。本期《高雄畫刊》專訪了這6位創作者，聽他們娓娓道來在高雄生活與創作的種種。

　　談到創作，我很佩服《村裡來了個暴走女外科》的原著作者劉宗瑀醫師，能將醫院所面臨的甘苦，化為創作的能量，斜槓寫小說、畫漫畫，以笑中帶淚的醫療日常，鼓舞疫情當中的我們。

　　不分時間地點，高雄滋養出各式樣的創作。「teamLab未來遊樂園高雄展」讓大小朋友，能沉浸在藝術與科技共創的繽紛世界；原民傳統工藝混搭了次世代潮流設計，在駁二就有展售空間，展現豐沛能量。

　　許多創作者都說，沒有靈感時，出去走走吃美食，就能重新投入創作。本期《高雄畫刊》帶你到南橫，欣賞群山與天池的絕佳美景，來吹全日放送不插電的冷氣。在大寮市區，也有彷彿「天空之城」的祕境，歷史悠久的磚窯場與樹共生，獨特氛圍成為拍婚紗的熱點。

　　高雄還有全臺唯一的克羅埃西亞餐廳、正宗土耳其料理，適合夏日味蕾的異國旅行，就讓我們相聚，在這充滿無限可能的設計之都吧！

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.07】

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