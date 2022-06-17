中正技擊館華麗變身 全民運動「苓」距離

【文/李曉萍、攝影/Carter、圖片提供/高雄市苓雅運動中心、苓雅運動中心體適能教室、責任編輯/李佩蓉】

中正技擊館華麗變身「高雄市苓雅運動中心」，以嶄新的綜合球場、羽球場、健身房、舞蹈瑜珈教室等設施，點燃市民運動魂，並規劃對身障者、長輩友善的運動環境，在市中心交通最方便的樞紐地帶，打造全齡運動空間。

閒置空間再利用，全民一起動起來！

只要是高雄市民，一定都聽說過中正技擊館，卻沒幾個人知道館內的樣貌和用途。高雄市政府自去年底開始著手改建，委託「舞動陽光有限公司」營運管理，將原本使用率低的空間改裝成全民皆可使用的苓雅運動中心，加上位於中正交流道旁，門口有捷運站和YouBike2.0的交通優勢，讓運動與生活零距離。

穿越老建築的八卦中庭走上2樓，以黑白為主色調的現代化空間提供各項諮詢服務，而櫃檯後方，原本僅供單項協會舉辦比賽的場地變身為綜合球場，無論是籃球及足球訓練課程，或是三五好友相揪ＰＫ，都能自行租借，特別設置可升降式籃球框，幼童也能享受投籃樂趣。

4樓有8面羽球場，木地板鋪上國際比賽規格的羽球地墊，讓運動更安全 改建後的中正技擊館，以銅板價格就能享受全新的運動空間。(改建前:高雄苓雅運動中心提供；改建後：攝影/Carter) ，原本的觀眾席和走廊則改建成有氧瑜伽教室和TRX體適能專業教室。5樓則將鮮少使用的大型會議室改成專業健身房，倉庫也搖身一變成了空中瑜珈教室及舞蹈瑜珈教室等。

苓雅運動中心另一項特色，除了提供身心障礙者全時段免費使用5樓的健身房外，並結合1樓的無障礙體適能教室，共同打造友善身障者的運動環境。無障礙體適能教室位於中正技擊館的另一側入口，由「中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會」負責營運，年初全新整修完成，特別引進多項主被動式和善的運動器材，氣壓式設施可微調重量，讓使用者更安全使用器材。

苓雅運動中心結合1樓的無障礙體適能教室，共同打造友善身障者的運動環境。(提供/苓雅運動中心體適能教室) 首次到訪，經健康諮詢及4.5小時的操作訓練後，皆可自行使用器材進行自主訓練，現場亦有專業教練提供協助，此外，同步開設墊上伸展、瑜珈、有氧等課程，讓身障者全方位嘗試各項運動，協會副理事長劉先生表示：「希望提供一個讓身障朋友感到安全、安心的運動環境，鼓勵他們透過運動走向人群。」

健身銅板價，運動零負擔

市民廖先生自4月底加入會員後，幾乎天天報到，去過多家健身房的他表示：「這裡很不錯，設備和私人健身房差不多。」而最讓人心花怒放的是，加入苓雅運動中心不只免會費、免月費、免綁約，健身房內還有最新型的運動訓練器材，取得證照的專業運動教練提供免費諮詢，單次入場每小時僅需銅版價50元，65歲以上市民每日上午8時至10時可免費使用，其餘時段也享有半價優惠。

健身房有自由重訓、外掛式器材區、有氧及機械式器材區，跑步時還能眺望高雄市景觀。(提供/高雄市苓雅運動中心) 此外，規劃了各種運動課程，包括時下最流行的空中瑜珈、TRX訓練及各項體適能課程，並提供團體課、1對1教練課、適合兒童的暑期運動夏令營等，滿足民眾不同的運動需求。再也不用擔心沒時間、沒場地運動，馬上打開運動中心專屬APP「我是運動家」，即可利用手機購票、預約球場及各項課程，且能即時掌握運動空間的使用狀況，簡單又方便，隨時預約隨時Go！

下載「我是運動家」專屬APP，提供購買課程、租借球場及團體課、掌握健身房現場人數等功能。(提供/高雄市苓雅運動中心) 接下來，高雄市立國際游泳池的戶外泳池即將開放使用，對面的中正運動場也正加緊改建，包含籃球場、棒球場和極限運動場等，期待未來這區域運動功能將更加齊全、更完備。

• 高雄市苓雅運動中心

地址：高雄市苓雅區中正一路96號

電話：(07)722-1177

時間：6:00~23:00

網址：https://klyscwdyg.com.tw/

fb：舞動陽光-高雄市苓雅運動中心

• 苓雅運動中心體適能教室

電話：(07)722-6443

時間：週二至週五12:00-21:00；週六至週日10:00-19:00；週一休息

fb： 苓雅運動中心無障礙體適能教室

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.06】