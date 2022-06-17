高雄版華燈初上 鹽埕流金歲月

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、圖片提供/高雄市立歷史博物館、責任編輯/葉三銘】

因應日治時期都市計劃，鹽埕從白皚皚的曬鹽場，一躍成為南臺灣首條歡樂街。延續至二次戰後美援時代，鹽埕更是匯集了風華萬種的花街、商店內各式各樣琳瑯滿目的舶來品，以及美式風情的爵士樂和西餐廳。在歷史浪潮推波助瀾下，一起回顧鹽埕埔如何走上南臺灣的潮流伸展台，寫下屬於高雄版本的華燈初上。

身穿水手服的美國大兵走在高雄大街上，理髮店、餐廳等商店招牌以中、英文書寫，迎接海外水手與下崗位的美軍光顧，招攬顧客的三輪車、穿著合身洋裝打扮入時的酒吧小姐，60年代的老照片捕捉鹽埕往昔熱鬧風光，讓人一窺昔時高雄最大花街的盛況。

高雄州時期的鹽埕就有戲院，當時電影戲劇等藝文活動興盛。圖為1930年日本時代即營運的壽星座，戰後改名為壽星劇院。(圖片提供/高雄市立歷史博物館) 早在日本時代，鹽埕就是匯集高級料亭、劇院、百貨商場的歡樂街。20世紀初期臺灣總督府進行打狗築港工程，將鹽田改造成街道井然有序的新興開發區，歷經十多年發展，1940年代後便取代鼓山區的哈瑪星成為高雄行政中心。「在日本政府規劃下，哈瑪星以銀行、公部門、公司行號為主，鹽埕則規劃為吃喝玩樂的消費商業區域。而其中最具代表性的場所，就是遊廓和劇院。」高雄師範大學李文環教授說。

以遊廓和劇院為代表的消費文化，成為鹽埕往後數十年發展的根基，在碼頭工作的苦力，海上來的船員軍人，從上流社會到販夫走卒都聚集在鹽埕，以消費締造繁榮；高雄劇場、壽星劇院等大小劇院上演著西洋與日本電影、中國味的相聲和戲劇演藝。而在當時，花街可是金字塔頂端的消費象徵，遊廓周遭高級料亭和茶屋、咖啡廳林立，匯集最頂級的料理、最精緻的商品以及最流行的藝文活動，「來去鹽埕」成為時尚的代名詞。

「當時鹽埕可熱鬧的，像是高雄第一間百貨公司吉井百貨，就在今天的大勇、五福四路口創立。1931年起，高雄州政府相繼舉辦高雄港勢展覽會、港祭以及海軍紀念日等活動，在市街區遊行、繞境，在今日愛河舉行龍舟比賽，街區商店紛紛打出折扣戰，刺激消費。」李文環教授表示。

從日治時期開始的鹽埕黃金年代，直到戰後日本退出臺灣依然不停歇，國民政府來臺後，來自中國各地的移民和百業來到鹽埕，四大菜系餐館取代日式料亭，中華料理和華燈初上的鹽埕夜生活，成為來至高雄移居者的家鄉慰藉。不久，韓戰爆發，美軍駐防臺灣，一如容納世界大船的高雄港，鹽埕以獨特的地理位置和消費文化，迎接了第二次黃金期。

高雄銀座商店街始建於日治時期，戰後賣店改為「半樓仔」式建築，一樓作為店面，二樓以上為居住空間，保有往昔鹽埕商場的樣貌。(攝影/Carter) 爵士樂從美軍俱樂部響起，酒吧裡美國大兵和穿著入時的小姐出雙入對，不時傳來中、英文夾雜的談笑聲，如此洋化情境在鹽埕卻是日常風景。貫通南北的七賢三路是當時著名的酒吧街，一字排開的酒吧擠滿美國大兵，還有無數咖啡館、西餐廳以及提供美軍專用的美軍俱樂部。跨海來臺的兵士們白天駐防，晚上7點下崗位後，酒吧成為他們日常流連的地方，還有來度假的軍人與水手，讓酒吧街越到夜晚越熱鬧。

「當時是戒嚴時代，鹽埕成為距離海港最近的商業區，在極高的關稅限制下，船員私下帶入交易的舶來品，就在鹽埕區興盛起來。」李文環補充。筆直巷弄裡，西服店、名錶店，還有販賣洋酒和香菸、香水化妝品等的舶來品專賣店，上門消費的顧客絡繹不絕，從現在留存的高雄銀座商店街，還可看到過去的影子。走到寬闊大街大勇路，則是第一間設置電扶梯的大新百貨，直到夜晚依舊燈火通明買氣旺盛。

到西餐廳吃牛排，是美軍駐防年代傳入高雄的飲食文化，1967年開幕的新統一牛排館原本位於鹽埕，當時是約會談生意最高級時髦的場所。(攝影/Carter) 洋味十足的美軍俱樂部旁邊，是販賣唱片和樂器的美聲樂器行，巷子裡商店販賣美國五爪蘋果和洋香菸，附近還有好幾間氣氛優雅的西餐廳。「美式牛排西餐廳就是在那時候誕生，到新統一牛排館吃西餐，就是最高級的享受。」除了西餐，李文環笑說：「我太太小時候家人要請客吃飯，都會專程來鹽埕，因為江浙菜老正興、京菜館厚德福、川菜四川館和粵菜新陶芳等，最好的中餐廳也都在那裡。」

鹽埕商圈沒落後，原有餐館多轉移其他區域，留下傳統的小吃老店，金溫州大餛飩就是其中一家。(攝影/Carter) 隨著時代轉變物換星移，曾經喧囂繁華的鹽埕，逐漸從歷史舞臺淡出，隨花街繁榮的鹽埕彷彿洗盡鉛華，轉化為街巷中活力十足的常民氣息，自由海派的風氣仍舊傳承在高雄人心中，鹽埕的萬種風華以另一種形式，繼續璀璨發光。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.06】