快訊

家沒了！竹市縱火案倖存屋主 靈堂伴親人牌位睡一夜

收起高分貝砲火改讚陳時中 柯文哲打什麼小算盤？

影／貨櫃車下國3汐止交流道 失控衝出護欄翻落邊坡

凌性傑繪本《夜市少年》 港都成長回憶淬鍊的百味人生

聯合新聞網／ 高雄畫刊
繪本《夜市少年》描寫隨著在高雄夜市擺攤的母親，少年所觀察到的夜市人生百態，為孩子搭起人文關懷的橋樑。(圖片提供/蔚藍文化)
繪本《夜市少年》描寫隨著在高雄夜市擺攤的母親，少年所觀察到的夜市人生百態，為孩子搭起人文關懷的橋樑。(圖片提供/蔚藍文化)

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、圖片提供/蔚藍文化、凌性傑、阿定師沙鍋魚頭、責任編輯/葉三銘】

媽媽、姊姊、我，我們三個人加上一台攤車，在夜市裡展開新的生活。

—凌性傑 《夜市少年》

　　以高雄夜市為舞臺，作家凌性傑將自己的成長心路，以平實溫柔的文筆書寫轉化，並攜手捷克畫家湯瑪士．瑞杰可（Tomáš Řízek），推出繪本《夜市少年》，透過少年的雙眼刻畫夜市人間百態，也是一段與傷痛和解的成長故事。

出身高雄的作家凌性傑，現任教於建國中學。曾獲臺灣文學獎、林榮三文學獎、時報文學獎及中央日報文學獎等獎項。(圖片提供/凌性傑)
出身高雄的作家凌性傑，現任教於建國中學。曾獲臺灣文學獎、林榮三文學獎、時報文學獎及中央日報文學獎等獎項。(圖片提供/凌性傑)
　　「作家在創作的時候會需要一個文學現場，對我來說就是高雄。」凌性傑說。儘管北漂多年，長期定居在臺北創作執教，凌性傑創作的場域始終與故鄉高雄緊密相連，他補充道：「這個高雄夜市少年的成長故事，不能在其他地方、不能是其他身份；也不能是其他主題。」

　　凌性傑回憶《夜市少年》的寫作背景：2017年時，他經歷一段低潮，在原本的創作與生活模式遭遇到瓶頸，當時蔚藍文化出版社的負責人，也是作家的林宜澐帶給他一批繪本，圖案與文字呼應的微型世界，為凌性傑打開創作的一扇窗，他決定將自己的成長歷程融入書本，為孩子以及未來的少年們，訴說一個穿越痛苦，與傷痛和解的故事。

《夜市少年》以各篇獨立的圖文，描繪關於自身與家人、賣越南小吃的新住民，會記住熟客的烤肉攤等故事，展現高雄夜市的生活群像。(圖片提供/蔚藍文化)
《夜市少年》以各篇獨立的圖文，描繪關於自身與家人、賣越南小吃的新住民，會記住熟客的烤肉攤等故事，展現高雄夜市的生活群像。(圖片提供/蔚藍文化)
　　《夜市少年》講述的是一個13歲的稚嫩男孩，歷經父親過世與震驚社會的高雄氣爆事件，他與姊姊就跟著原在便利商店打工的母親，離開原本的生活方式，到夜市擺攤維生。少年和姊姊一有空就會到攤位幫忙洗碗，生意好的時候，碗盤洗了一堆又接著一堆。夜市中有鹹酥雞、雞排、蚵仔煎等琳瑯滿目的美食，還有少年最愛的鐵板牛排與炭火燒烤，附近攤商有記憶力超群的老闆娘，還有來自越南的外籍配偶，加上來自世界各地的遊客與移工，高雄夜市就像是個小型聯合國，充滿源源不絕的活力和能量。

　　許多故事情節來自於凌性傑自身的成長經歷，父親在他上小學的那一年離世，母親帶著他在仁武市場擺攤賣早餐，像是少年蹲在街上洗碗的畫面，就是凌性傑真實的童年回憶。他說：「在菜市場長大的經驗，是我成長的重要契因，市場聚集著各式各樣不同的人物，而我會觀察所有的對象，記錄下特別人物，這些都成為日後文學創作的資產。」

青雲宮前阿定師沙鍋魚頭。(圖片提供/阿定師沙鍋魚頭)
青雲宮前阿定師沙鍋魚頭。(圖片提供/阿定師沙鍋魚頭)
　　凌性傑成長的高雄仁武，過去是中小型工廠林立、勞動人口聚集的熱鬧區域。記憶中母親的攤位總會聚集許多勞工朋友，來吃蚵仔麵線、海鮮粥和滷肉飯，補足一天所需的體力。在《夜市少年》書中，凌性傑把場景轉到現代，外籍移工成為了夜市常客，他們離鄉背井來到高雄工作，在夜市的美食前，卸下一天辛勞，露出快樂表情。「小時候周遭很難遇見外國人，現在夜市很常看到他們的身影。我想藉由小男孩希望移工開心的情節，展現高雄是個包容性很強的城市。」凌性傑補充說。

夜市裡五花八門的小吃。(攝影/Carter)
夜市裡五花八門的小吃。(攝影/Carter)
　　夜市裡五花八門的小吃；以及溫暖人心的人情片段，不僅透過文字展現，更搭配湯瑪士．瑞杰可色調濃烈溫暖的繪圖，讓熱絡的南臺灣風情躍然紙上。來自捷克的畫家湯瑪士．瑞杰可，為了《夜市少年》多次親自走訪夜市現場，觀察臺灣夜市的色彩光影、還有在夜市中叫賣的、工作的及逛攤位吃著美食的人們，然後將文字敘述的感官記憶，化為一幅幅鮮明圖畫，完成凌性傑理想中的華麗之作。

夜市裡的鐵板牛排，是夜市少年與凌性傑小時候的最愛，充滿在地色彩的西餐料理不僅料多味美，還在鐵板上展現生動的聲音與香氣。(攝影/Carter)
夜市裡的鐵板牛排，是夜市少年與凌性傑小時候的最愛，充滿在地色彩的西餐料理不僅料多味美，還在鐵板上展現生動的聲音與香氣。(攝影/Carter)
　　走過失怙之痛堅強長大的夜市孩子，如今已成為教育莘莘學子的高中老師。然而回到故鄉高雄，凌性傑還是像書中描述的少年一樣，會到住家附近的夜市吃美食小吃，最喜愛的一味是刷著香濃醬料的臺式燒烤。「小時候特別喜歡吃鐵板牛排，燒燙的鐵板上有麵和大塊肉，滋滋燒燙的聲響和濃郁香氣，充滿強烈的感官效果。」他說。

　　「夜市充滿了物質能量的交換，人與人的生存關聯也就在這樣的空間中得到舒展。」凌性傑說。《夜市少年》是南臺灣高雄市井生活的寫照，也是他年少時期的生命歷程，而在溫情與美食的背後，凌性傑希望在並非一帆風順的成長路上，帶給自己以及讀者們溫柔的慰藉。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.06】

相關新聞

旗津夜濱步道 高雄的藍眼淚在發光

旗津海水浴場沿著蜿蜒海岸線新設的步道，夜色中獨特藍光映照沙灘，為旗津海濱披上浪漫色彩，被民眾形容像是「旗津版藍眼淚」，一年四季都欣賞得到。2022台灣燈會人氣作品也移至旗津展出，為旗津夜晚妝點不一樣的魅力。

暖胃夜宵 海鮮粥泅泳高雄味

海風輕拂騷動港都的味蕾，一碗碗海產粥是高雄入夜後的靈魂美食，海港的新鮮滋味與南部特有的「飯湯」融為一體，高雄海派精神化作彈牙透抽、鮮美白蝦、肥嫩蚵仔和蛤蜊，再加上各家擅長的特色炸物、滷味等配菜，熱騰騰的一碗粥，帶給人們最澎湃的滿足感。

夜遊壽山步道 小生物們熱鬧開趴

熱力四射的高雄豔陽暫歇，黑夜降臨，壽山國家自然公園舒爽宜人，猴子躲起來睡覺的森林裡，另一群動物們悄悄甦醒。戴上頭燈探索山林，健行步道兩旁，生態繽紛多元，實境版動物星球頻道正上演，走上觀景平台，萬家燈火燦燦閃爍，夜高雄呈現與白天截然不同的美麗風景。

凌性傑繪本《夜市少年》 港都成長回憶淬鍊的百味人生

以高雄夜市為舞臺，作家凌性傑將自己的成長心路，以平實溫柔的文筆書寫轉化，並攜手捷克畫家湯瑪士．瑞杰可（Tomáš Řízek），推出繪本《夜市少年》，透過少年的雙眼刻畫夜市人間百態，也是一段與傷痛和解的成長故事。

LINE熱點「口袋名單」 高雄愛店全收口袋

巷口小吃、個性店家……每個人都有自己獨到的愛店與景點，當遇上普及率超高的「LINE」，會迸出怎樣的火花呢？LINE熱點推出「口袋名單」功能，讓你能輕易收藏好店，或分享出去，也能在線上展出你獨到的選店品味。快拿著手機，一起品嚐港都大街小巷的美味！

高雄版華燈初上 鹽埕流金歲月

因應日治時期都市計劃，鹽埕從白皚皚的曬鹽場，一躍成為南臺灣首條歡樂街。延續至二次戰後美援時代，鹽埕更是匯集了風華萬種的花街、商店內各式各樣琳瑯滿目的舶來品，以及美式風情的爵士樂和西餐廳。在歷史浪潮推波助瀾下，一起回顧鹽埕埔如何走上南臺灣的潮流伸展台，寫下屬於高雄版本的華燈初上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。