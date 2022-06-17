暖胃夜宵 海鮮粥泅泳高雄味

【文/李曉萍、攝影/Cindy Lee、責任編輯/楊妍蓁】

海風輕拂騷動港都的味蕾，一碗碗海產粥是高雄入夜後的靈魂美食，海港的新鮮滋味與南部特有的「飯湯」融為一體，高雄海派精神化作彈牙透抽、鮮美白蝦、肥嫩蚵仔和蛤蜊，再加上各家擅長的特色炸物、滷味等配菜，熱騰騰的一碗粥，帶給人們最澎湃的滿足感。

魂牽夢縈的海味家常 最難的是簡單

夜色籠罩城市，七賢路上的香味海產粥陸續出現排隊點餐人潮，那塊黃色招牌就像夜裡的燈塔，為各方而來的饕客領航。

香味海產粥的黃色招牌就像夜裡的燈塔，為各方而來的饕客領航。(攝影/Cindy Lee) 憑著對海產粥的喜愛，老闆李國銘一煮20年，從六合路的騎樓小攤販，到現在整潔明亮的雙店面，不變的是一口海鮮、一口飯湯的鮮美融合，對許多高雄人來說，那是從小吃到大的日常，三不五時總要回訪一下。「沒有什麼美味訣竅啦！看你敢放多少料而已。」李老闆笑得謙虛憨厚，藏不住骨子裡那份港都人的豪邁。

香味海產粥訴求真材實料，沒有過多調味，讓海產鮮味自己發聲。(攝影/Cindy Lee) 香味海產粥訴求真材實料，一碗「招牌海產粥」裡有6隻大白蝦、干貝、小卷、蟹腿肉以及布袋港每日直送的肥美鮮蚵。烹煮海鮮粥分秒必爭，下料順序、離火時機決定海鮮料美味的程度，雞骨和豬骨熬煮4小時的湯底，依序加入薑絲、筍絲、各式海鮮料，大火逼出鮮甜海味，起鍋前倒入剛煮好的白飯，恰如其分地吸飽湯汁卻依然粒粒分明，最後撒上芹菜丁和油蔥酥提味，沒有多餘調味，讓鮮味為自己發聲。

海鮮粥清甜爽口，像一陣夏日夜晚吹過高雄街頭的輕柔海風。(攝影/Cindy Lee) 單一碗粥稍嫌空虛，大火快炒的「綜合鹽蒸」一定能餵飽你的海鮮魂，蝦肉甘甜、小卷脆口、蚵仔飽滿、蟹肉鮮嫩，大量爽脆的筍絲和芹菜平衡白胡椒的香辣，過癮極了！炸物則是挾著反客為主之勢，成為超人氣配菜，特製海鮮派裹上麵衣炸得酥香，花枝漿包裹蝦肉和花枝塊，Q彈有咬勁，巨無霸花枝丸視覺上就滿足，一口咬下，花枝味瞬間在舌尖炸開，難怪方才李老闆自信的說：「我們品項不多，但留下的都是精選。」

百年紅磚厝裡的傳承與創新

三多商圈的繁華邊緣，走入粥老大布下的奇幻時空結界，百年雞蛋花溢散淡淡幽香，清朝紅磚厝古樸雅緻，木桌上海鮮粥溫暖脾胃，而圍繞滿桌澎湃的是家人朋友歡聚的笑語。

輕鬆的用餐環境和新鮮的海味，吸引許多人一再回訪。(攝影/Cindy Lee) 憑著精心熬煮的湯頭，以及堅持使用活魚活蝦，粥老大在高雄海鮮粥界站穩一席之地，創始老闆許逸群因病過世後，年輕二代接手，許順三承襲父親的心血，讓鮮甜清爽的飯湯繼續飄香。

「人蔘蛤蜊香菇土雞粥」是許順三的新點子，湯底由整隻老母雞的雞架子熬煮，是一款四季都適合的舒服溫補。(攝影/Cindy Lee) 湯頭需以菜頭、洋蔥、蔥、薑和豬大骨熬煮8個小時，大量蔬菜的甜味與豬骨釋放的香醇融合成一鍋黃金湯，許順三說：「煮粥時只要簡單灑點鹽就很美味，不需加味精或柴魚粉。」這一碗對健康無負擔的粥，端給自家人吃也問心無愧，許家高齡八十多歲的阿嬤也常常散步到店裡飽食一頓。

蛋香芋丸外皮酥脆、內餡綿密，芋香洪流衝擊味蕾，最後的甜蜜收尾令人滿足。(攝影/Cindy Lee) 從前許逸群最重視食材新鮮度，所以即使物價節節飆高，許順三仍然咬牙堅守父親的精神，每天凌晨到前鎮漁港採購新鮮魚貨。「招牌原味海鮮粥」是生猛海鮮大集合，有白蝦、蚵仔、蛤蜊、小卷和干貝，並特別挑選大尾鱸魚，霸氣切出有厚度的魚片，入口充分感受到海鱸魚活跳跳的鮮嫩，混合飯湯半吞半嚐，瞬間碗底朝天。

浪漫繽紛的網美牆與紅磚古厝的古樸雅緻既是對比亦是融合，就像「粥老大」的料理一般，在新與舊之間走出一條康莊大道。(攝影/Cindy Lee) 許順三延續父親的好手藝，更勇於突破。為了吸引年輕世代、跟進打卡風潮，於入口處增設吸引網美拍照的造型花牆，更添浪漫。運用從前在外工作時學習到的西餐技巧，擴充餐點選擇，新增了自己擅長的無骨牛小排、椒鹽松阪豬等風味較強烈的燒烤類，並嘗試推出義大利麵。庭院古厝的夜色，醞釀傳統與創新，對尋訪美食的饕客來說，今晚的夜宵更加飽足了。

• 香味海產粥

地址：高雄市新興區七賢一路7號

電話：(07)225-5302

時間：16:00~00:00

FB：香味海產粥

• 粥老大庭園古厝餐廳

地址：高雄市前鎮區一德路22號

電話：(07)338-3966

時間：11:00~14:00、16:00~22:00，週二公休

FB：粥老大

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.06】