老街的溫暖好味 揪感心深夜食堂

【文/王亭云、攝影/王亭云、責任編輯/李佩蓉】

凌晨3點開賣的「蕊姨素食」(五元粥)、傳承手工原味的「50年杏仁茶」，以及將人生百味熬煮成美味麵線糊的「江糊」，他們就像日本漫畫「深夜食堂」，為夜歸人點亮一盞燈，端上暖呼呼料理，守護他們的味蕾，讓漂泊的心在夜裡有了歸處。

五元粥平價好味道 溫暖滿足宵夜與早餐味蕾

新鮮蔬菜下鍋快炒，夜裡鍋鏟鏗鏘翻炒聲，劃破了寧靜的深夜，被大家稱為五元粥的「蕊姨素食」，在鼓山區河川市場飄香了40年，樸實的裝潢，平價好味道總吸引客人摸黑排隊，常常一開門就大排長龍。

一會兒幫客人夾菜，一會兒拌炒新菜，食材在炒鍋裡翻騰，現場香味四溢，蕊姨說，好吃沒什麼祕訣，重點就是新鮮食材，菜色隨季節變換，道道讓客人口齒留香。蕊姨推薦必點菜色有炒豆皮、素肉排與豆包等……，有時候還會出現限量版椒麻雞！

蕊姨素食(五元粥)大多數菜色從銅板價5元起算，必點菜色有炒豆皮、素肉排與豆包。(攝影/王亭云) 充滿媽媽味的家常菜背後，有一顆溫暖的心，因為許多學生熬夜晚睡，蕊姨為此提早1小時開店，「希望趕快讓他們吃，早點回去休息！」雖然今年已73歲，她說，一直想退休卻又擔心這些小孩沒得吃，只要大家吃得高興，她就不覺得辛苦。

凌晨3點賣到清晨7點的蕊姨素食，包辦學生、上班族的宵夜場，以及晨光微曦時，在地長輩美好的早餐食光。中山大學傅同學與曾同學說，幾乎中山人都知道這家店，半夜肚子餓都會來吃，而吃了8年的老客人鍾先生說，覺得口味不錯，每天一早吃完去上班。

古早味杏仁茶 堅持傳統飄香71年

進鹽埕巷弄尋味，早在1950年代美軍協防臺灣時，許多美國大兵來此度假，形成熱鬧的夜生活文化，「50年杏仁茶」在當時以傳統手工製的牛奶茶、豆漿起家，後來才加入杏仁茶，一賣就賣了逾70年；數十年如一日的味道不變，從過去美軍流連之地，成為鹽埕區宵夜首選。

開店逾70年的「50年杏仁茶」，第二代老闆娘黃百佛，是藝人黃小琥的親姊姊，堅持傳承古早味杏仁茶。(攝影/王亭云) 第二代老闆娘黃百佛，是藝人黃小琥的親姊姊，當了10多年的琴師後傳承家業，她說，招牌杏仁茶使用純杏仁原豆，經過手搓脫膜、加米熬煮過濾等過程，不僅耗時又費力，一開始父母在學做杏仁茶時，燙得雙手都是傷疤，堅持熬煮出不添加化學物質的古早味。

傍晚6點開到凌晨4點，店裡客人總是絡繹不絕，許多都是熟面孔，還有人對黃百佛直接喊「阿母！」對她來說，這些人早已不是客人，而是朋友是家人，有人從高中吃到結婚生子，再帶小孩來吃，也有長輩來到店裡，靠眼神默契點餐，不用說一句話，想吃的隨後就送上桌。

從1950年代傳承下來的煎蛋堡(上圖)、沙拉堡與火腿蛋吐司是招牌，爆漿奶油餐包(下圖)則是現在的人氣商品。(攝影/王亭云) 沙拉堡、煎蛋堡與火腿蛋吐司是店裡的招牌，這些餐點看似簡單，但細節不馬虎，像是麵包裡裹的沙拉醬，下重本使用鮮奶調製而成，再加上自家醃製小黃瓜、精選澳洲進口奶油等，口味清爽不膩；另外爆漿奶油餐包，也是店裡的人氣商品之一。

「50年杏仁茶」。(攝影/王亭云) 「很少人賣真正的杏仁茶！」黃百佛說，堅持延續父親的傳統技術，雖然辛苦，也會覺得累，但為了讓客人吃的安心，這份味道一定要傳承下去；第三代將把杏仁茶推上網路，也希望能找到新地點，打造如星巴克咖啡店的舒適氛圍。

從賽車到麵線糊 江糊食堂顛覆街邊小吃

美食如人生，只有走過江湖才知真滋味！「江糊」的老闆尤宏彰曾是馳騁賽場的賽車手，後來面臨人生低潮，興起了中年轉業念頭，想起學生時期，路邊的阿嬤麵線糊的美好回憶，或許這個「最初的美好」可以成為40歲中年轉業起點！

江糊的老闆尤宏彰曾是馳騁賽場的賽車手，在人生低潮時，以童年對阿嬤麵線糊的喜愛，研究食材與烹調功夫。(攝影/王亭云) 從賽車手到麵線糊的尤宏彰，起初對吃一竅不通，還好有從事餐飲業的朋友帶他邊吃邊學習，吃遍全臺知名店家。全心投入研究食材與烹調功夫的他，每天一早親自採買食材、蔬菜熬湯頭，講究麵線品質與酌料，將大支排骨放入麵線裡，事先烹煮的排骨，火候控制的剛剛好，一剝骨肉分離、吃進嘴裡軟嫩不柴，再搭配特製辣油香而不辣，不僅增添香氣，也打開了饕客味蕾；日式關東煮湯頭甘甜清爽，淋上加入香菜調製的獨家甜醬，暖心的好滋味鮮上心頭。

加入一大支排骨的麵線糊套餐，是江糊獨有的招牌特色，一剝骨肉分離、肉質軟嫩。(攝影/王亭云) 店內營造懷舊臺式氛圍，一邊聽著鄧麗君的歌「月亮代表我的心」，一邊細細品味麵線糊，湯頭加入九層塔與新鮮柴魚片熬煮，清爽不過糊，再滴上幾滴辣油，多層次口感，每一口都是絕配，這一味從小朋友到阿公阿嬤都深深迷上；另外，手工魚片與黑輪也是必點選項。

江糊營造懷舊臺式氛圍，用拉麵職人精神為客人端上美味麵線糊，7年來累積出不少死忠顧客。(攝影/王亭云) 營業7年來，搬遷了5次，仍不少死忠顧客緊緊跟隨，對尤宏彰來說，與客人從陌生變熟識，發現越來越多人認識他，都讓他充滿動力，就算累也很開心。客人許先生說，蠻喜歡這家口味，一周至少會來一次，從一開始吃到現在，本身不太吃辣，但若不加他們的辣油，就覺得吃起來少一味。

• 蕊姨素食（五元粥）

地址：高雄市鼓山區興隆路37號

時間：03:00-07:00（公休日以臉書粉專公告為主）

fb：興隆路蕊姨素食

• 50年杏仁茶

電話：07-531-4979

地址：高雄市鹽埕區瀨南街223號

時間：週二至週六18:00-04:00

fb：50年杏仁茶

• 江糊

地址：高雄市苓雅區四維三路99之1號

fb：江糊

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.06】