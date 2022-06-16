絕美咖啡館 卡啡那打造夜咖啡王朝

【文/Naru、攝影/Carter、責任編輯/李佩蓉】

角落裡的深夜咖啡館，是許多高雄人都會生活的心靈港灣。在低調蔓延的夜咖啡熱潮中，從早晨營業到深夜的卡啡那咖啡，以堪比美術館輝煌華麗的空間點亮南台灣夜色，創造出充滿氛圍感的咖啡文化。

接近午夜時間，當高雄市立美術館四周商店陸續拉上鐵門，只有卡啡那仍舊燈光燦爛，有別於鄰近街道入夜後人煙稀少，寬敞華麗的店內坐滿了顧客，彼此悠閒喝著咖啡，享受夜深人靜之後的閒情逸致。

夜咖啡在高雄方興未艾，而其中深夜12點才熄燈的卡啡那咖啡，充滿質感的精品風格，讓港都夜生活散發出時尚優雅的咖啡香。卡啡那表示：「許多高雄人晚上比起燈紅酒綠，會選擇如咖啡館等相對較安靜的場域，來與三五好友相聚。」以高雄生活習慣為出發，透過品味和美感吸引目光，精緻的咖啡與豐富的甜點美食捕捉顧客味蕾，卡啡那翻轉高雄夜文化，吸引新世代夜貓族群捧場，來店裡享受午夜的咖啡時光。

位於美術東二路的美術館店營業至深夜12點，從寬敞的戶外庭院可以感受愛河的涼爽夜風，並欣賞願景橋的夜間點燈。(攝影/Carter) 卡啡那咖啡師推薦焦糖海鹽那緹(左)、瓜地馬拉單品(中)以及熱卡布基諾(右)，適合作為夜間飲用的咖啡。(攝影/Carter) 高雄起家的卡啡那，從高雄發展到臺中7間分店，寬敞空間與結合圖書館與藝廊概念打造的店內，創造讓人震撼的視覺美感，讓許多咖啡迷封為「高雄最美的咖啡店」。名稱CAFFAINA衍生於咖啡因的義大利文，從吧檯漫溢的咖啡香氣圍繞下，充滿原木質感的木質裝飾牆、舒適典雅的沙發和充滿人文色彩的書櫃牆，將一杯好咖啡的概念，延伸成生活美學的實踐。

跨越愛河的願景橋位於中都濕地旁，夜晚打上藍色燈光，將河畔夜景點綴得浪漫夢幻。(攝影/Carter) 卡啡那的LOGO以深藍顏色代表黑夜，金色代表白天，從上午8點營業到深夜12點，也是店家的代表特色。透過迎入窗外風景的通透設計，在室內可以感受到不同時間的光影變化，特別是位於願景橋畔的美術館店，從窗外眺望的水岸月影，與咖啡的慵懶氣息相互搭配，吸引人們前來散步納涼，喝杯咖啡享受夜訪河畔的悠閒。「希望消費者無論黑夜或白天，都能在卡啡那找到屬於自己的腳步與空間。」卡啡那行銷說。

卡啡那採用沈穩原木色打造質感，創造有如圖書館和藝廊的空間。7間分店設計均獨一無二，唯一不變的只有藝文結合咖啡的共同主題。(攝影/Carter) 吧檯內手沖濾杯一字排開，咖啡師們正聚精會神，為精選的精品咖啡豆淬取出最佳風味。提供顧客更精緻的選擇，店內使用來自世界各地優質莊園的精品咖啡手沖製作，另有使用阿拉比卡豆、風味多變的義式咖啡，以及多種茶飲可選擇，玻璃櫃內琳瑯滿目的法式甜點和餐食，也是讓許多顧客停留到深夜的理由，使用高品質原料製作的法式甜點，細膩地像是一件件精美的藝術品，想吃正餐的顧客，也有豐富的歐陸烘焙和餐點，為喝咖啡味蕾的滿足感畫上等號。

店內飲品從精品手沖到義式種類繁多，讓追求品質的消費者，能夠擁有一個以合理價格，品味好咖啡的空間。(攝影/Carter) 甜點櫃內擺滿了各種造型和口味的法式甜點，選用高級食材製作的手工甜點讓人食指大動。(攝影/Carter) 「早上的咖啡顧客多為享受甜點、餐點與咖啡，或是使用筆電上班的SOHO族，晚上顧客多為三五好友一同前來聚會，或來靜靜讀書的顧客。」卡啡那咖啡師說。針對來享受夜生活的夜咖們，卡啡那特別推薦單品咖啡「瓜地馬拉」與義式的「焦糖海鹽那緹」，「瓜地馬拉」擁有香濃的堅果氣息與中南美洲豆特有的溫潤風味，適合在夜晚細細品嘗，而「焦糖海鹽那緹」則是利用海鹽的鹹和焦糖的甜來中和咖啡的苦味，溫醇柔和的味道，適合放鬆情緒的晚間。卡布基諾等含奶的咖啡也受到夜間顧客歡迎，獨有的綿密細緻奶泡，以及濃郁的咖啡風味，格外具有撫慰人心的效果。

夜深了，來高雄喝一杯咖啡吧！越夜越美麗的高雄，在卡啡那的夜咖經濟催化下，散發出迷人而浪漫的藝文香氣。

• 卡啡那CAFFAINA (美術館店)

地址：高雄市鼓山區美術東二路3號

電話：07-5520031

時間：08:00-00:00

fb：卡啡那 Caffaina Coffee Gallery

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.06】