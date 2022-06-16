高雄 越夜越活力

聯合新聞網／ 高雄畫刊

　　常常有機會能抬頭一看時，已是夜幕低垂。如果此時來場「高雄的夜間觀察」，有甚麼畫面呢？

　　老街上的小店、夜遊的新景點旗津步道，散發著迷人光芒，熱愛運動的市民在綠園道上夜騎，享受夏日晚風，也有人到優雅的夜間咖啡館，放慢腳步享受安靜，或在酒吧中以爵士樂療癒心靈、埋首書堆品嚐文字韻味。

　　本期《高雄畫刊》一窺高雄夜晚的人文百景，顯示夜生活不是狹義的燈紅酒綠，更多在高雄夜晚發生的，是藝文、休憩、運動與創意。

　　夜晚我們需要休息，但不只是睡覺，而是重心轉移、生活的重新定義。你可以到壽山參與小生物的夜間生態Party、到運動中心建造肌力，或聽一首能撼動心靈的節奏樂曲。如同陰陽相依，高雄城市的活力不只在白天，也在夜間表露無遺。

　　宵夜、美食也很重要！看本期《高雄畫刊》介紹就知道，夜市的生活，能淬鍊轉化出一本精彩繪本；高雄澎湃海鮮粥，有家常又真實的滿足。當然我在高雄也有自己的美食清單，也期待旅客們，踩踏高雄來收羅自己的愛店。

　　夜晚，是夢的培養皿，是為自己加油的時段，為明日的開拓預備。睡著或睡不著的你，都是高雄璀璨夜景的一部分。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.06】

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