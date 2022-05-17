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九曲堂傳統市場再生計畫 老靈魂內的新食尚

聯合新聞網／ 高雄畫刊
超過50年歷史的九曲堂公有市場，為目前大樹區最熱鬧的傳統市場，是在地人生活的一部分。(攝影/王亭云)
超過50年歷史的九曲堂公有市場，為目前大樹區最熱鬧的傳統市場，是在地人生活的一部分。(攝影/王亭云)

【文/王亭云、攝影/王亭云、圖片提供/菜脯囝蔬食、Mr.Bear X 草仙生、壽司小姐、責任編輯/李佩蓉】

　　走進逾50年歷史的九曲堂公有市場，人們忙碌張羅生活所需，看似平常的日常景象，菜脯囝蔬食、Mr.Bear X 草仙生與壽司小姐等7、8年級生老闆，正悄悄用新滋味翻轉老市場，為市場注入青年力，增添不同風貌。

　　「九曲堂」位於屏東與高雄交界處，隨處可見鳳梨田，種植鳳梨歷史已超過百年。日治時期的九曲堂車站，原作為運送旗山香蕉與糖等農產品的交通樞紐，後又因鳳梨罐頭產業而盛極一時。九曲堂公有市場就位於車站不遠處，為目前大樹區最熱鬧的傳統市場，串起在地人情感連結與生活習慣。

　　一個攤子為地方改變帶來力量！「菜脯囝蔬食」是早市裡少見的蔬食料理，老闆黃曉思熱衷餐飲業，回鄉一圓創業夢想，3年來雖然生意穩定，但不理想的攤位環境，讓她興起了整修的念頭，不料因家裡反對而作罷。直到黃曉思順利申請「市場青年創業補助計畫」，獲得高雄市政府的補助後，才成功完成改造，整修後的店面變得乾淨又明亮。

菜脯囝蔬食獲得市府計畫補助後，順利改善店面環境，改造後店面乾淨明亮，與之前相差許多。 (上圖改造前：菜脯囝蔬食提供；下圖改造後：攝影/王亭云)
菜脯囝蔬食獲得市府計畫補助後，順利改善店面環境，改造後店面乾淨明亮，與之前相差許多。 (上圖改造前：菜脯囝蔬食提供；下圖改造後：攝影/王亭云)
　　經發局說，和青年局聯手推出的「市場青年創業補助計畫」，希望吸引創業青年進駐，活化老市場，截至目前共協助高雄5個公有市場、28名青年攤商，期待新舊能量在傳統市場中交流激盪，一同實現「青銀共市」的理想。

九曲堂市場菜脯囝蔬食。(攝影/王亭云)
九曲堂市場菜脯囝蔬食。(攝影/王亭云)
菜脯囝蔬食小小的店面，有多達20多種台式與義式口味餐點，芋泥鹹蛋吐司、青醬菌菇烤餅最熱門。(攝影/王亭云)
菜脯囝蔬食小小的店面，有多達20多種台式與義式口味餐點，芋泥鹹蛋吐司、青醬菌菇烤餅最熱門。(攝影/王亭云)
　　如今小小的店面，需7名人力才忙得過來，每日新鮮製作、限量販售，連當初不支持的阿嬤，也來當義工協助，哥哥與2名友人也都成為共同創辦人，一起開發多達20多種台式與義式口味餐點，其中芋泥鹹蛋吐司、青醬菌菇烤餅賣得最好！黃曉思期待，傳承老市場文化同時，也能有結合年輕人的創意改變。

　　「既然有攤位，為什麼不從早賣到晚？」黃曉思的哥哥黃富昌，在菜脯囝蔬食收攤後，再繼續經營甜點品牌—「Mr.Bear X 草仙生」，從下午開到晚上，燒仙草甜甜的好滋味，也為在地居民找回兒時味！現在品項陸續增加了凍圓、剉冰與飲料等，並結合外送平台拓展客源，利用數位行銷增加曝光。

Mr.Bear X 草仙生的燒仙草配料十分多元，夏天也陸續新增凍圓、剉冰與飲料等冰涼甜品。(圖片提供/Mr.Bear X 草仙生)
Mr.Bear X 草仙生的燒仙草配料十分多元，夏天也陸續新增凍圓、剉冰與飲料等冰涼甜品。(圖片提供/Mr.Bear X 草仙生)
　　目前夜晚的九曲堂市場，僅有Mr.Bear X 草仙生攤位燈光還亮著，黃富昌坦言，還需要時間耕耘，努力把在地人的胃口留在這裡！但他相信會越來越熱鬧，現有6至7名在地青年也想申請補助計畫，彼此將互相協助，大家一起圓夢。

以攤車方式進駐市場的「壽司小姐」。(圖片提供/壽司小姐)
以攤車方式進駐市場的「壽司小姐」。(圖片提供/壽司小姐)
　　而以攤車方式進駐市場的「壽司小姐」，老闆謝小姐在外讀書工作長達15年才返鄉，由於特別愛吃壽司，決定勇敢創業一次！為節省開銷，改造老攤車、研發菜單、網路行銷等，全都一人包辦，每天現做新鮮壽司，下午3點市場開賣。

每天新鮮食材現做各種口味新鮮壽司，下午3點市場準時開賣！(圖片提供/壽司小姐)
每天新鮮食材現做各種口味新鮮壽司，下午3點市場準時開賣！(圖片提供/壽司小姐)
　　為什麼不是「10元壽司」？為什麼壽司口味不能挑？初期她只能一個個向客人去解釋，久而久之，越來越多人捧場，也得到不少讚美鼓勵，讓她感到溫暖，「這是市區感受不到人情味！」她期待市場環境能更乾淨舒適，串連附近景點帶動觀光，讓更多人認識九曲堂。

• 菜脯囝蔬食

電話：0981-998-701

地址：高雄市大樹區新社街（九曲堂公有市場113號攤位）

時間：週二至週日05:00-12:00

fb：菜脯囝蔬食

• Mr.Bear X 草仙生

電話：0933-393-813

地址：高雄市大樹區新社街（九曲堂公有市場115號攤位）

時間：週一至週六12:00-20:30

fb：Mr.Bear X 草仙生

• 壽司小姐

電話：0916-492-872

地址：高雄市大樹區中興街51號（九曲堂公有市場）

時間：週一至週六15:00-售完為止

fb：壽司小姐

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.05】

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