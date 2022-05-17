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全球首座MR沉浸式劇院 夢境裡的虛幻世界只在高雄實現！

聯合新聞網／ 高雄畫刊
有別於VR的穿越時空，在開放空間觀賞的MR劇院，像是把虛擬場景拉到現實。(圖片提供/夢想現實)
有別於VR的穿越時空，在開放空間觀賞的MR劇院，像是把虛擬場景拉到現實。(圖片提供/夢想現實)

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、圖片提供/夢想現實、責任編輯/李佩蓉】

　　位於高雄亞灣鯨魚堤岸，全球首創的「夢境現實─MR沉浸式劇院」使用最新投影，並運用互動科技，打造在專屬夢空間中混合實境與沈浸式投影，將虛擬情境化為現實，帶給玩家前所未有的身歷其境。

　　穿越時空，來到五顏六色的繽紛濕地，這裡是火鶴鳥的棲息樂園。攤開掌心，手上突然冒出一顆渾圓鳥蛋，一隻可愛的小火鶴破蛋而出，陌生而興奮地看著眼前的玩家，揮舞著小翅膀準備一起探索新世界。

　　這是「夢境現實─MR沉浸式劇院」的人氣作品《鶴之舞》，玩家透過各種手勢，可以體驗從孵化鶴寶寶到長大成鶴的過程，一開始每隻都是無瑕的白色，透過餵養，最後鶴寶寶終於鳥大十八變，變成一隻鮮豔的大紅鶴！而長大的火鶴還會邀請玩家來到牠們的派對，在精采音樂聲中，被火鶴群舞飛翔團團圍繞著，共同參與盛大節慶。

《鶴之舞》可以和火鶴互動，體驗從養育鶴寶寶到照顧成鳥的過程，最後還有華麗繽紛的歌舞演出。(圖片提供/夢想現實)
《鶴之舞》可以和火鶴互動，體驗從養育鶴寶寶到照顧成鳥的過程，最後還有華麗繽紛的歌舞演出。(圖片提供/夢想現實)
　　繼VR體感劇院打開視覺象限，高雄新開幕的MR沉浸式劇院將夢境拉到了現實，戴上微軟HoloLens 2 MR眼鏡，在沉浸式投影的劇院空間中，可以自由走動探索，和虛擬角色產生互動，打破既往藝術場域的限制，參觀者欣賞故事的同時，也成為劇情的推手，融入藝術創作之中。

MR沉浸式劇院使用最新MR科技，創造逼真的混合實境效果，讓作品裡的角色可以栩栩如生躍然眼前。(攝影/Carter)
MR沉浸式劇院使用最新MR科技，創造逼真的混合實境效果，讓作品裡的角色可以栩栩如生躍然眼前。(攝影/Carter)
　　「沉浸式劇院把整個環境都當成多媒體的載體和畫布，利用投影和雷射感應，在開闊空間內打造虛實整合體驗。」夢想創造互動部總監吳文琪（Ami）說。負責劇院營運的「夢境現實股份有限公司」（下稱：夢境現實公司）為「夢想動畫」子公司，製作動畫與體感影像有豐富經驗，對公司而言，沉浸式劇院作為高雄虛擬實境應用的載體，目標讓新媒體藝術家與團隊擁有發揮舞台，讓優質作品在劇院演出。

民眾觀影前，工作人員會做簡單介紹，同時幫忙戴上微軟HoloLens 2 MR眼鏡。(攝影/Carter)
民眾觀影前，工作人員會做簡單介紹，同時幫忙戴上微軟HoloLens 2 MR眼鏡。(攝影/Carter)
　　配合劇院開幕，夢境現實公司首波推出《鶴之舞》、《桃符》、《帝江化生》三部首發作品。《鶴之舞》請來前迪士尼幻想工程師王舒音（Dolce Wang）擔任導演，將迪士尼式歡樂華麗的表演，以MR實境方式全方位呈現，王舒音還親自操刀配樂，以5.1聲道打造「聲」歷其境的環繞式音響效果，極致的視聽享受讓人讚嘆不已。《桃符》藉由科技展現新的藝術形式，沉浸式投影結合宗教符號虛實交錯，營造前所未有的感官震撼。

《帝江化生》靈感來自「山海經」，透過MR投影讓民眾可以看到精怪在身邊飛舞。(攝影/Carter)
《帝江化生》靈感來自「山海經」，透過MR投影讓民眾可以看到精怪在身邊飛舞。(攝影/Carter)
　　另外，和台灣藝想劇團合作的《帝江化生》，靈感來自「山海經」中能歌善舞的山神帝江，在鼓擊聲引導下，走入月明星稀的魔幻森林，一探帝江與精怪傳說。藉由MR裝置，觀眾可以操作擊鼓，由仙鶴幻化的精怪會在身邊飄盪互動，傳說中的神鬼世界真實重現眼前。「我覺得MR劇院最大的魅力，在於虛擬跟真實世界充分融合，配合人的位置投影，還能用手去觸控物件，真實的互動比起看螢幕，使用電腦或手機還要更逼真。」來劇院嘗鮮的王小姐說。

MR沉浸式劇院歡迎國內外的新媒體藝術家，以及互動團隊帶來優質作品展出，也讓民眾對新媒體藝術有更多認識。(攝影/Carter)
MR沉浸式劇院歡迎國內外的新媒體藝術家，以及互動團隊帶來優質作品展出，也讓民眾對新媒體藝術有更多認識。(攝影/Carter)
　　全球首創的MR沉浸式劇院，解鎖前往虛擬世界的鑰匙，希望與更多創作者合作，可以想像在不久的未來，將會出現能和歌手近距離互動的沉浸式演唱會，以及將過往場景真實重現的體感博物館等，加上有灣區的科技產業做後援，體感科技促使更多優質數位內容誕生，讓亞灣成為5G互動娛樂發展先驅，埋下充滿前景的種子。

• 夢境現實 Moondream Reality

地點：高雄流行音樂中心 鯨魚堤岸一號館（Google Map搜尋「夢境現實」）

營業時間：每週五、六、日 13:30 – 20:00，每週一至四休館。

因疫情影響，目前暫時休館中 ，預計7/1重新開館。

官網：https://moondreamreality.com/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.05】

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