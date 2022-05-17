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最萌蜜柑站長和貓咪攝影展齊登場 高捷變貓咪樂園

聯合新聞網／ 高雄畫刊
全臺灣最年輕可愛的高捷橋頭糖廠站站長蜜柑，日前和粉絲們一起共度2歲生日。(攝影/曾信耀)
全臺灣最年輕可愛的高捷橋頭糖廠站站長蜜柑，日前和粉絲們一起共度2歲生日。(攝影/曾信耀)

【文/李瑰嫻、攝影/曾信耀、圖片提供/吳毅平、責任編輯/葉三銘】

　　今年適逢農曆生肖屬虎，許多愛貓民眾把它視為小老虎的「貓」年加以慶祝。高捷鹽埕埔車站推出「今年是貓年-吳毅平攝影展」，並結合駐守橋頭糖廠站的貓站長「蜜柑」2歲生日活動，吸引全國貓迷朝聖。

　　高雄捷運站近日貓氣十足，貓咪站長生日會與貓攝影展同步登場，讓搭捷運的乘客們，日常通勤也感覺到「萌萌的」。

　　高捷2年前即與貓咪結緣，橋頭糖廠站應徵流浪貓「蜜柑」，肩負起站長的重責大任，每天負責在車站執勤售票，進行安全管控，以及在三層樓的豪華站長室睡覺賣萌。這位全臺最年輕可愛的捷運站長，吸引許多路過乘客特別停駐腳步，和站長打招呼，用手機拍下可愛照片分享上傳，也讓橋頭糖廠站躍升為貓迷朝聖地，連總統蔡英文、市長陳其邁也慕名而來。高捷也為超高人氣的蜜柑發行明信片及貓領巾等一系列文創周邊產品，讓柑仔蜜迷們大呼荷包失血。

蜜柑可說是高捷最超人氣的員工，每次執勤出任務，總會吸引過路行人和粉絲們的視線，拿起手機拍不停。(攝影/曾信耀)
蜜柑可說是高捷最超人氣的員工，每次執勤出任務，總會吸引過路行人和粉絲們的視線，拿起手機拍不停。(攝影/曾信耀)
　　慰勞站長幾乎全年無休的辛勤工作，在蜜柑2歲生日之際，高捷特別舉辦「蜜柑站長2歲慶生見面會」，邀請以「柑仔蜜」為暱稱的粉絲們，一起幫蜜柑慶生祝賀。鹽埕埔站藝廊空間也同步推出貓攝職人吳毅平的「今年是貓年：貓攝主題展」個展，將貓咪的各種萌姿態透過鏡頭捕捉，47幅精彩攝影作品讓貓迷看個過癮。

在市府文化局指導下，高捷公司邀請知名貓攝職人吳毅平於高捷O2鹽埕埔車站藝廊空間推出「今年是貓年:吳毅平攝影展」。(攝影/曾信耀)
在市府文化局指導下，高捷公司邀請知名貓攝職人吳毅平於高捷O2鹽埕埔車站藝廊空間推出「今年是貓年:吳毅平攝影展」。(攝影/曾信耀)
攝影師吳毅平鏡頭下的喵星人，擁有千變萬化的姿態神情，張張都精采生動，各異其趣。(圖片提供/吳毅平)
攝影師吳毅平鏡頭下的喵星人，擁有千變萬化的姿態神情，張張都精采生動，各異其趣。(圖片提供/吳毅平)
　　吳毅平拍攝街貓已逾20年，他走遍臺灣、日本、歐洲等地，觀察拍攝街巷角落的貓風景。專業鏡頭下的喵星人，展現各種平常人們沒有觀察到的姿態和表情，搭配他為每張照片所下的詼諧註解，帶給觀看者感動並會心一笑。吳毅平笑說：「我滿喜歡幫照片下標題的，因為除了影像吸引人之外，標題能讓觀看者覺得更有趣。」像是一張橘貓視線穿透鐵花窗的照片，圓形窗花剛好與貓眼重合，因此他把照片取名為「獨具慧眼」，讓原有影像又多增添了詼諧意境。

吳毅平拍貓25年，以鏡頭捕捉臺灣、日本歐洲等地的街貓日常。長期觀察和蹲點，讓他拍到許多愛貓者沒有關注到的角度。(攝影/曾信耀)
吳毅平拍貓25年，以鏡頭捕捉臺灣、日本歐洲等地的街貓日常。長期觀察和蹲點，讓他拍到許多愛貓者沒有關注到的角度。(攝影/曾信耀)
　　「常有人問我為什麼喜歡貓，而我總會反問：怎麼會不喜歡貓呢？」吳毅平說：「貓的變化很大，牠的表情和動作，以及像是車頂、牆垣等所在位置隨時都在改變，這和狗等其他動物是不同的。此外貓的顏色斑紋也比較多樣，從影像看來充滿變化，所以我每天都有新發現，怎樣都拍不膩。」

作品「風獅爺倆」一隻小貓剛好和風獅爺擺出一樣動作，彷彿陪伴風獅爺一起站崗，表情和模樣十分討喜。(圖片提供/吳毅平)
作品「風獅爺倆」一隻小貓剛好和風獅爺擺出一樣動作，彷彿陪伴風獅爺一起站崗，表情和模樣十分討喜。(圖片提供/吳毅平)
　　吳毅平把拍攝街貓作為攝影生涯的固定命題，日常散步隨身攜帶照相機，在語言完全不通的情況下，為了拍貓專程赴日本沖繩的小島駐地蹲點3週，他的作品除了貓咪的千姿百態，也捕捉到許多千載難逢的精采時刻，貓與街區環境產生的獨特互動，讓觀看者從另一個角度來看見世界。

　　「今年是貓年：貓攝主題展」從即日至5月31日止，在高捷鹽埕站免費開放參觀，高捷公司還加碼推出「看展解鎖抽好禮」網路活動，完成指定任務，就有機會抽中吳毅平限量親筆簽名的貓主題月曆，還有蜜柑站長文創防疫口罩，歡迎民眾來高捷賞貓咪，沉浸在喵星人的萌萌魅力。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.05】

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