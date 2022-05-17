健康主義 加入新世代「蔬」適圈

【文/李曉萍、攝影/Cindy Lee、責任編輯/葉三銘】

越來越多人基於健康與環保，加入綠色飲食風潮，主廚利用在地當旬鮮蔬及未來肉等科技食材製作的蔬食，讓顧客吃素也可以兼顧美味和飽足感。走訪位於高雄的小農蔬食與創意蔬食料理餐廳，帶您看見風味十足的蔬食新風尚。

不設限的蔬食辛香料魔法師

穿越滿是綠意盎然的騎樓，才踏進「夏夫小農」北歐風格的清爽空間，視覺已先替味覺開路，帶來無負擔的輕盈感。不同於單純呈現蔬菜味的蔬食餐廳，「夏夫小農」以辛香料打破蔬食框架。主廚喬勳與辛香料的初相識，緣自澳洲打工度假時期，當時太想念臺灣的麻辣鍋，為了熬出像樣的湯底，跑遍中國城找辛香料，這也是現在招牌「十三香辣油」的初始版本。

綠意植栽引路，走進「夏夫小農」清新簡約的用餐空間。(攝影/Cindy Lee) 主廚喬勳擅長以辛香料調味，「香料花園咖喱飯」風味濃郁，溫和不辛辣。(攝影/Cindy Lee) 菜單會依季節微調，冬季主推麻辣湯、夏季加入時令蔬果沙拉，而「香料花園咖喱飯」和「初心天貝飯」則是讓人回味再三的全年熱銷。咖哩使用數十種辛香料，拌入攪碎的蘋果、豆薯、紅蘿蔔和芹菜等新鮮食材，再調和自製泰式酸辣醬，一入口就滿溢東南亞風情，滋味柔和不辛辣，搭配外酥內軟的炸扁豆豆腐餅，濃淡得宜且層次豐富，回訪數次的客人余小姐特別讚賞：「咖哩很用心，吃得出來不是市售現成香料。」

「天貝」被稱為超級食材，為豆類加入菌粉發酵製成，富有蛋白質及維生素B1。(攝影/Cindy Lee) 「初心天貝飯」則可同時品嚐到天貝的兩種變化。黃豆天貝切成小丁，以薑燒金桔醬調味，口感紮實、味道濃郁，拌著杏鮑菇和蘋果一起食用，甜甘、酸爽、鹹香平衡味覺。醃漬過的黑豆天貝是以亞麻子仁取代蛋液包裹酥炸，香菜籽為風味來源，特殊的淡花香味還能去除油膩感。

調味之外，喬勳也重視食材品質，店內選用有機豆天貝、放牧雞蛋和土耕日照無毒蔬菜，她笑著說：「我喜歡野孩子型食材，照太陽長大的土耕蔬菜，一年四季風味都不同。」而那些看不見的「隱形食材」，同樣以媽媽照顧家人的心情嚴格把關，調味料使用海鹽、純釀造黑豆醬油、陳年白醋等，鮮味來源則交給香菇、海帶芽和有機老菜脯。

飲食是生活的一部分，吃得新鮮，身體才會健康，「夏夫小農」不只吸引素食者，葷食者也能滿足口腹之慾，同時也朝體內環保邁進一步。

阻絕豔陽的舒心綠，從庭院裡的芒果樹開始，渲染延伸至室內每個角落。(攝影/Cindy Lee) 健康飲食源自對土地的關懷

隱身於左營昔日的海光俱樂部內，「食不二蔬食」承襲在地歷史記憶及土地情感，在老樹成蔭的靜謐園區中，鋪陳一段「當季、當令、當下」的健康飲食哲學。

食不二蔬食的創辦人李財明認為蔬食與土地有最直接關聯。(攝影/Cindy Lee) 創辦人李財明秉持對土地信仰，著手整理荒廢多時的閒置空間，以飲食喚醒大眾對土地的重視與愛惜，「土地乾淨，食物才會健康，而蔬食是最能直接表達土地的食物。」蔬食反映四時節氣，所以他推行「著時（臺語）」料理，餐桌上的蔬果主題依循季節更換，秋季的酪梨最飽滿、冬季有油菜花入菜、春天的番茄正鮮甜……。「食不二蔬食」談的是「身食不二」，代表健康身體和飲食之間的不二法門，李財明忽然話鋒一轉，輕鬆地說：「其實沒這麼多道理，讓所有人接受的蔬食，一定要好吃，就是『食不餓、食健康』。」

戴上手套豪邁舉起「香濃花生大漢堡」，不顧形象的大口咬下最過癮。(攝影/Cindy Lee) 顛覆大眾對素食「無趣、都是加工品」的刻板印象，擁有法式餐點背景的主廚發揮創意，融合中西料理手法，以友善農法的蔬食呈現超越國界與宗教的「新食體驗」，如同第一次到訪的黃先生分享：「有別於傳統素食與平日吃的葷菜，對我來說是很特別的體驗。」

「經典干貝青醬薏仁燉飯」以新鮮杏鮑菇刻花煎烤，外型如同干貝，青醬則每日以新鮮九層塔、松子和橄欖油製作，風味濃郁。(攝影/Cindy Lee) 「鷹嘴豆泥Pita餅」源自匈牙利餐點，番茄清爽、鷹嘴豆泥綿密、小黃瓜和芹菜的爽脆、加上玉米的甘甜，合奏出炎炎夏日的開胃進行曲。「香濃花生大漢堡」則以植物肉漢堡排為主角，特選濃郁花生醬助攻，搭配鳳梨、酸黃瓜和清爽解膩的新鮮蕃茄，即使葷食者也忘記自己正大口享用蔬食；「經典食不二超級碗」貼心地將一日必須膳食纖維、蛋白質、澱粉等營養全部裝進大碗，這種澳洲飲食習慣，搭配眷村長輩們懷念的家常照燒豆腐，每一口都能爆發新滋味。

日光穿透窗外的滿園植物，室內空間瀰漫柔和綠意，點一杯透心涼的蒔蘿鳳梨冰茶或優格水果杯佐餐，在舒適的環境下享受天然健康的餐點，既是對身體好一點，同時也對土地好一點。

• 夏夫小農

地址：高雄市鼓山區裕興路101號

電話：(07)522-2643

時間：11:30~14:30，17:30~20:30，週一公休

FB：搜尋「夏夫小農蔬食餐廳」

• 食不二蔬食

地址：高雄市左營區南大路4號(原左營海光俱樂部)

電話：(07)588-7366

時間：週一、週三至週五9:30~17:00，週六、日11:00~20:00，週二公休

FB：搜尋「食不二蔬食」

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.05】