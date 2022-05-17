爸媽萬事通！懷孕、新生兒大小事QA集

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、圖片提供/高雄市政府社會局、責任編輯/林子涵】

小寶貝的到來雖然讓新手爸媽滿心期待，然而關於生養大小事也讓人傷透腦筋！這次我們找到5位家長，不吝來分享他們的「疑難雜症」，你也想過一樣的問題嗎？沒有一個問題是「笨問題」，更何況每個問題背後，都是一顆愛孩子的心，一起來尋找解答吧！

A：「臨時托育」可以幫你顧，2小時、3小時都是可以的！

高雄市在鳳山、前金、三民、左營、大寮、旗山及林園區，各設有一處定點計時托育服務據點，提供家有6個月以上至未滿6歲兒童的育兒家長臨時托育服務。家長可以透過高雄市政府社會局網站，查詢各據點的聯絡方式，除了用電話預約，也提供便利的線上申請系統，只要在托育日前1個工作天的下午5點前提出預約申請，就能在當日得知申請結果！

市府的定點計時托育服務，解決了家長臨時有事，小孩沒人顧的煩惱。(圖片提供/高雄市政府社會局) 除定點計時托育服務外，本市居家托育服務亦提供臨時托育服務，積極鼓勵社區居家托育人員提供臨托服務，持續擴增社區服務量能，讓臨托資源近便社區家庭。

(圖片提供/高雄市政府社會局) A：你應該是想找離家近的幼兒園吧！先來「全國教保資訊網」查詢你家附近的幼稚園。

幫小寶貝挑選幼兒園，接送的便利性是重點。建議以距離住家或工作地點20分鐘車程內的幼兒園為優先考量，高雄市積極推動平價教保服務，增設公立幼兒園、非營利幼兒園及推動準公共幼兒園，另搭配幼兒教育補助的發放，減輕家長負擔。

選擇合適的幼兒園，給孩子一個快樂童年。 (攝影/Carter) （資料提供：高市府教育局） 在「全國教保資訊網」中，可下載「給幼兒家長的八大Ｑ&Ａ」、「幼兒園查詢─綜合查詢」、「如何為孩子選擇幼兒園」等豐富資訊，供家長挑選幼兒園的參考。

(圖片提供/高雄市政府社會局) A：斷捨離的確很重要，請見下方捐贈去~

二手玩具捐贈可洽高市社會局兒福中心或22處育兒資源中心，確認服務時間與注意事項。兒福中心連絡電話為（07）3850535轉265，各育兒資源中心洽詢方式可參閱兒福中心官網：https://cwsc.kcg.gov.tw/。

幫二手玩具找新家，減少丟棄的玩具量，兼具環保愛地球、又可以送愛心幫助更多弱勢兒童。(圖片提供/高雄市政府社會局) 另外提醒各家長捐贈的物品包裝及內容物應完整，且功能良好，無缺損髒汙，至絨毛、武器類、電動玩具及超商贈品玩具，考量健康安全等因素，不接受捐贈。

孕婦及2歲以下嬰幼兒相關衣物用品，只要功能完好無受損，且有安全認證標章，經過清潔整理後，可以在第二區坐月子到宅服務媒合平台的「孕媽咪二手物品區」進行交換或捐贈。洽詢電話:07-7408632。

(圖片提供/高雄市政府社會局) A：這位媽媽問得很清楚耶，坐月子、補助政府的確都有服務方案，我們跟你詳細說明，祝你孕期愉快。

高雄幸福媽咪坐月子，優質月嫂到宅服務您~~

媽媽於孩子出生後，身心處於需調養的階段，社會局體恤媽媽的辛勞，提供坐月子到宅服務方案，如果不領「生育津貼」就可選擇價值較高的坐月子到宅服務，讓經過社會局專業培訓的月嫂們來照顧媽咪和寶寶，陪伴新生兒家庭度過焦慮不安的育兒過程。

坐月子到宅服務 QRCode 社會局媒合的月嫂到家裡提供母嬰照顧、月子餐製作及簡單家務等服務，讓媽咪在熟悉的家裡好好調養身心。另結合市立中醫醫院專業團隊，只要接受本市坐月子到宅服務，即發放3張社區回診卡，產婦憑此卡至市立中醫醫院，依據個人體質需求開立坐月子期間調養藥材（免收掛號費）。

到府坐月子服務，除了協助媽媽照顧小寶寶、從事簡單家務外，服務員也會幫忙烹煮月子餐，讓媽媽在家安心調養身體。(圖片提供/高雄市政府社會局) 凡設籍本市符合公費補助條件之媽咪，確定預產期後就可以撥打電話預約。預約專線:第一區坐月子媒合平台（07）3909861、第二區坐月子媒合平台（07）7408632。

高雄媽咪懷孕可搭計程車去產檢~~

凡設籍本市符合列冊低收及中低收入戶、身心障礙者、特殊境遇家庭、新住民、原住民等身分或經社工評估有需求的懷孕媽咪，可上網至「便民一路通」平台申辦產檢交通補助乘車券，或至區公所、社會局社福中心臨櫃申辦，通過者核發28張（最高5,040元）；媽咪產檢出門前，記得先預約計程車，每次使用一張乘車券最高可折抵180元，讓媽咪和寶寶舒適去產檢。

（生育津貼資料提供/高市府社會局）（育兒補助資料提供/高市府社會局、教育局） 市府以津貼及服務多元選擇體貼育兒家庭，剛出生即有生育津貼及免費坐月子到宅服務二擇一之生育補助。申請條件和方法，詳參考高雄市社會局官網的「生育津貼」及「高雄好『孕』，坐月子到宅服務」網頁。

(圖片提供/高雄市政府社會局) A：媽媽自己可以參考這張表喔！比方8-9個月的孩子，會用手抓餅乾吃。當然，高雄市幼兒園也有篩檢機制。

目前高雄市的幼兒園會定期對全園幼兒實施發展篩檢，每學年度至少進行一次。

家長也可參考高雄市社會局兒福中心官網（https://cwsc.kcg.gov.tw/）備有兒童發展評估量表提供家長在家自行運用，如對檢測結果有疑問，可洽早期療育諮詢專線07-3955011或就近洽本市17處早療服務據點，詳請與諮詢請參考高雄市早期療育綜合服務網 https://early.kcg.gov.tw/。

(圖片提供/高雄市政府社會局) • 定點計時托育服務

諮詢電話：07-3373379

https://socbu.kcg.gov.tw/children/index.php/online/babyhome2/

• 全國教保資訊網

https://www.ece.moe.edu.tw/ch/

• 高雄市政府社會局兒童福利服務中心

諮詢電話：07-3850535

https://cwsc.kcg.gov.tw/

• 坐月子到宅服務

第一區平台電話：07-3909861

第二區平台電話：07-7408632

https://socbu.kcg.gov.tw/index.php?prog=2&b_id=3&m_id=13&s_id=768

• 「好孕行得通」弱勢孕婦產檢交通補助

諮詢電話：07-3303353

https://socbu.kcg.gov.tw/index.php?prog=2&b_id=3&m_id=13&s_id=2006

• 全國教保服務網-就學補助與育兒津貼

https://www.ece.moe.edu.tw/ch/subsidy/public-non-profit/

• 高雄市政府社會局-生育津貼

https://socbu.kcg.gov.tw/index.php?prog=2&b_id=25&m_id=126&s_id=760

• 高雄市早期療育綜合服務網

https://early.kcg.gov.tw/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.05】