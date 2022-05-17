快訊

財神爺降臨！大樂透2.8億頭獎開出 獎落台北市「一人獨得」

「0+7」新制不發居隔書勞工怎請假？勞動部提2方法

加州教會槍擊犯周文偉在美擁12間房 收租遭劫受重傷性格大變

推動綠能公共運輸 港都打造電巴基地

聯合新聞網／ 高雄畫刊
Model T於今年3月中，以「24區間車」之姿正式上路，車內白色系為主，民眾覺得空間看起來寬敞、明亮，十分舒適。(攝影/王亭云)
Model T於今年3月中，以「24區間車」之姿正式上路，車內白色系為主，民眾覺得空間看起來寬敞、明亮，十分舒適。(攝影/王亭云)

【文/王亭云、攝影/王亭云、圖片提供/高雄市政府交通局、責任編輯/林子涵】

　　公車，是最貼近民眾生活的交通工具。跟著時快時慢的車速，身子不自主地左右搖擺，搭公車上學補習，是許多人共同的回憶。如今過往穿梭大街小巷的傳統公車，已逐漸被電動公車取代，少了噪音與廢氣，多了份愛護環境的心。

　　今年3月中，由鴻海集團打造的首輛Model T電動公車，以「24區間車」之姿正式上路，同時高雄市政府也加碼補助，力邀電動車產業落腳高雄，一起打造智慧電動公車生產基地，用低碳綠能的方式，繼續載著市民、遊客前往想要去的地方。

電動車比例六都之首　力拼2030年公車全面電動化

　　高雄市近年為降低碳排放量，綠色運輸成為高雄市政府重點推動項目之一。高雄市公車約有1000多輛，其中電動低地板公車為195輛，占全市公車19%，電動公車比例為六都第一名，高市府交通局也積極協助業者申請電動公車購車補助。

由鴻海集團打造的首輛Model T電動公車，整體走簡約風，車窗黑幕玻璃可以遮陽、投影四周景色，讓公車成為城市風景一部分。(攝影/王亭云)
由鴻海集團打造的首輛Model T電動公車，整體走簡約風，車窗黑幕玻璃可以遮陽、投影四周景色，讓公車成為城市風景一部分。(攝影/王亭云)
　　「傳統公車就像移動的汙染源！」交通局科長蕭宛琳說道，行政院以2030年公車全面電動化為目標，市府逐步汰換車齡12年以上公車；根據相關數據，若高雄市2030年全部改為電動公車，預計可減少超過800多座高雄都會公園的碳排量。

朝智慧城市發展　加碼補助吸引電動車產業落地

　　一台電動巴士代表一個產業鏈，市府鼓勵電動公車產業落地高雄，共同打造智慧電動公車生產基地，並創造就業機會。蕭宛琳說，「相關產業進駐高雄，高雄市加碼補助！」目前正與中央合作，在橋頭科學園區打造國家級自駕車聯網試驗場域，將帶領智慧電動公車產業進軍國際市場。

　　鴻海旗下的鴻華先進科技股份有限公司，為第一家進駐橋頭科學園區的電動車廠商，首輛自主研發的智慧電動公車Model T，今年3月初投入高雄公車路網，除了是鴻海第一款正式上路的電動公車產品，也為高雄綠色運輸帶向全新里程碑。

Model T電動公車的電池，只需要2小時，就能充飽80%電力，足以應付「24區間車」一日行車里程。(攝影/王亭云)
Model T電動公車的電池，只需要2小時，就能充飽80%電力，足以應付「24區間車」一日行車里程。(攝影/王亭云)
鴻海首部電動公車Model T　「24區間車」上路

　　噴上新車塗裝，Model T全新上路吸引目光，不僅只需要2小時，就能充飽80%電力，足以應付一日行車里程。整體內裝走簡約風，風格也從內裝延伸至外觀，車窗黑幕玻璃除遮陽功能，更映照車外道路街景，創造公車與城市融為一體的感覺。更將後視鏡改到車內，為目前全國獨有的車內電子廣角後視鏡和環景影像顯示，閃紅燈警示「周遭有人或車」，減少公車司機視線死角，外加配備7種智慧防護系統，協助降低車禍事故發生。

　　近年來新冠肺炎肆虐全球，國人擔心因搭乘大眾運輸而感染病毒，這輛電動公車配備「臭氧殺菌系統」、「新鮮換氣門」，加強空氣流通，隨時保有新鮮空氣，讓民眾能更安心搭乘。

Model T 有目前全國獨有的車內電子廣角後視鏡和環景影像顯示，可減少公車司機視線死角。(攝影/王亭云)
Model T 有目前全國獨有的車內電子廣角後視鏡和環景影像顯示，可減少公車司機視線死角。(攝影/王亭云)
　　Model T於3月16日在高鐵左營站啟航，路線為「24區間車」，行駛於高鐵左營站至義享天地之間，沿途停靠文藻外語大學、漢神巨蛋、捷運凹子底站等站，每日9車次，未來將投入更多公車路線。第一次搭乘的陳姓先生說，車內白色系為主，空間寬敞、明亮，看起來舒服、也比較環保。

高雄交通局「高雄iBus公車即時動態資訊」App，操作介面清楚，可即時查看公車位置，減少等候時間。(圖片提供/製圖 墨刻出版)
高雄交通局「高雄iBus公車即時動態資訊」App，操作介面清楚，可即時查看公車位置，減少等候時間。(圖片提供/製圖 墨刻出版)
　　為減少等候時間，民眾搭乘高雄市公車，可下載高雄交通局「高雄iBus公車即時動態資訊」App查詢欲搭乘的路線，可看到公車即時位置、車上擁擠程度、車種、站位旁是否有捷運站、YouBike2.0租賃站等資訊，以及表定發車、到站時間，公車改道行駛等即時公告也能一目瞭然。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.05】

相關新聞

九曲堂傳統市場再生計畫 老靈魂內的新食尚

走進逾50年歷史的九曲堂公有市場，人們忙碌張羅生活所需，看似平常的日常景象，菜脯囝蔬食、Mr.Bear X 草仙生與壽司小姐等7、8年級生老闆，正悄悄用新滋味翻轉老市場，為市場注入青年力，增添不同風貌。

實物銀行助弱勢 深入社區送關懷

米粉、油、洗衣精……各種民生物品整齊陳列，這裡不是大賣場，而是「實物銀行」。「實物銀行」由高雄市社會局以公私協力方式推動，集結各界力量，設置9處實體分行，提供生活陷困民眾短期物資，協助渡過突發難關，一年服務超過1萬2000戶次的經濟弱勢家庭。

高雄新好生活進行式

溫馨與感恩的五月天，除了向媽媽們致上最深的感謝與祝福，也要向所有的照顧者，以及辛勞的醫護人員致敬。

現在就來玩旗津 多重優惠Fun到夏天

旗津是遊客們到高雄必踩的熱門景點之一，今年邁入第3屆舉辦的「旗津吃通海」活動，在市府發放旗津券、旗后商圈發展協會也加碼千份「旗津雙倍券」的助攻下，吸引人潮回籠。即日起至8月，一連串精彩活動向遊客們招手，旗津券送好、送滿的多重優惠，帶動強強滾買氣，不僅留住消費在旗津，也要讓遊客愛上充滿海味的夏天。

推動綠能公共運輸 港都打造電巴基地

公車，是最貼近民眾生活的交通工具。跟著時快時慢的車速，身子不自主地左右搖擺，搭公車上學補習，是許多人共同的回憶。如今過往穿梭大街小巷的傳統公車，已逐漸被電動公車取代，少了噪音與廢氣，多了份愛護環境的心。

累了嗎？長照喘息服務 讓照護者也能鬆口氣

高齡化浪潮來襲，長期照顧服務需求日益增加，然而多數人著重「被照護者」的照顧情形，而「照護者」的壓力卻容易被忽略。高雄市的長照服務2.0，除了服務失能者，亦提供給照護者「喘息服務」，為一肩扛起重責的照護者提供喘口氣的機會，藉此緩解壓力、減輕負擔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。