推動綠能公共運輸 港都打造電巴基地

【文/王亭云、攝影/王亭云、圖片提供/高雄市政府交通局、責任編輯/林子涵】

公車，是最貼近民眾生活的交通工具。跟著時快時慢的車速，身子不自主地左右搖擺，搭公車上學補習，是許多人共同的回憶。如今過往穿梭大街小巷的傳統公車，已逐漸被電動公車取代，少了噪音與廢氣，多了份愛護環境的心。

今年3月中，由鴻海集團打造的首輛Model T電動公車，以「24區間車」之姿正式上路，同時高雄市政府也加碼補助，力邀電動車產業落腳高雄，一起打造智慧電動公車生產基地，用低碳綠能的方式，繼續載著市民、遊客前往想要去的地方。

電動車比例六都之首 力拼2030年公車全面電動化

高雄市近年為降低碳排放量，綠色運輸成為高雄市政府重點推動項目之一。高雄市公車約有1000多輛，其中電動低地板公車為195輛，占全市公車19%，電動公車比例為六都第一名，高市府交通局也積極協助業者申請電動公車購車補助。

由鴻海集團打造的首輛Model T電動公車，整體走簡約風，車窗黑幕玻璃可以遮陽、投影四周景色，讓公車成為城市風景一部分。(攝影/王亭云) 「傳統公車就像移動的汙染源！」交通局科長蕭宛琳說道，行政院以2030年公車全面電動化為目標，市府逐步汰換車齡12年以上公車；根據相關數據，若高雄市2030年全部改為電動公車，預計可減少超過800多座高雄都會公園的碳排量。

朝智慧城市發展 加碼補助吸引電動車產業落地

一台電動巴士代表一個產業鏈，市府鼓勵電動公車產業落地高雄，共同打造智慧電動公車生產基地，並創造就業機會。蕭宛琳說，「相關產業進駐高雄，高雄市加碼補助！」目前正與中央合作，在橋頭科學園區打造國家級自駕車聯網試驗場域，將帶領智慧電動公車產業進軍國際市場。

鴻海旗下的鴻華先進科技股份有限公司，為第一家進駐橋頭科學園區的電動車廠商，首輛自主研發的智慧電動公車Model T，今年3月初投入高雄公車路網，除了是鴻海第一款正式上路的電動公車產品，也為高雄綠色運輸帶向全新里程碑。

Model T電動公車的電池，只需要2小時，就能充飽80%電力，足以應付「24區間車」一日行車里程。(攝影/王亭云) 鴻海首部電動公車Model T 「24區間車」上路

噴上新車塗裝，Model T全新上路吸引目光，不僅只需要2小時，就能充飽80%電力，足以應付一日行車里程。整體內裝走簡約風，風格也從內裝延伸至外觀，車窗黑幕玻璃除遮陽功能，更映照車外道路街景，創造公車與城市融為一體的感覺。更將後視鏡改到車內，為目前全國獨有的車內電子廣角後視鏡和環景影像顯示，閃紅燈警示「周遭有人或車」，減少公車司機視線死角，外加配備7種智慧防護系統，協助降低車禍事故發生。

近年來新冠肺炎肆虐全球，國人擔心因搭乘大眾運輸而感染病毒，這輛電動公車配備「臭氧殺菌系統」、「新鮮換氣門」，加強空氣流通，隨時保有新鮮空氣，讓民眾能更安心搭乘。

Model T 有目前全國獨有的車內電子廣角後視鏡和環景影像顯示，可減少公車司機視線死角。(攝影/王亭云) Model T於3月16日在高鐵左營站啟航，路線為「24區間車」，行駛於高鐵左營站至義享天地之間，沿途停靠文藻外語大學、漢神巨蛋、捷運凹子底站等站，每日9車次，未來將投入更多公車路線。第一次搭乘的陳姓先生說，車內白色系為主，空間寬敞、明亮，看起來舒服、也比較環保。

高雄交通局「高雄iBus公車即時動態資訊」App，操作介面清楚，可即時查看公車位置，減少等候時間。(圖片提供/製圖 墨刻出版) 為減少等候時間，民眾搭乘高雄市公車，可下載高雄交通局「高雄iBus公車即時動態資訊」App查詢欲搭乘的路線，可看到公車即時位置、車上擁擠程度、車種、站位旁是否有捷運站、YouBike2.0租賃站等資訊，以及表定發車、到站時間，公車改道行駛等即時公告也能一目瞭然。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.05】