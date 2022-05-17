溫馨與感恩的五月天，除了向媽媽們致上最深的感謝與祝福，也要向所有的照顧者，以及辛勞的醫護人員致敬。

疫情期間，健康的價值更被重視，而一個人的健康和生活，正是由許許多多的照顧者支撐起來的。父母照顧新生的嬰兒、朋友間彼此照顧、老伴相互扶持、親友鄰居的幫忙……不管是餵奶換尿布、陪病看醫生、攙扶行走甚至到情緒支持，「照顧」是不易被察覺，卻最能將我們黏在一起的能量。

從新生兒到樂齡族，每個人都可能同時身為照顧者、被照顧者，其中需要的資源與協助難以細數，尤其在生活、婚姻和育兒型態不斷變遷、更新的狀態下，政府更要肩負起一定的責任。本月《高雄畫刊》關注照顧者的喘息服務，也介紹了特殊兒寶貝、新生兒家長可以運用的資源，努力完成「新好生活在高雄」的共同目標。

「城市大頭貼」單元專訪身障桌球教練蔡貴蘭，她像家人般照顧選手，幫忙清傷口、照料大小事，讓人十分動容。再將目光看到鄰里之間，市府以公私協力方式推動設立「高雄市實物銀行」，幫助陷入困境的民眾度難關，現在也發展出結合外送的即時幫助。

有了照顧與幫助，我們才能夠走得更遠。低碳綠能的電動巴士Model T，時尚的外型在高雄城市間穿梭。全球首創、位於亞灣鯨魚堤岸的「夢境現實─MR沉浸式劇院」，帶來前所未有的沉浸式觀影體驗。揉合著風尚、創新、健康與環保，食物的風貌也在變化，「蔬適圈」發酵，小農蔬食和創意蔬食料理餐廳、傳統市場的美味，都走出了嶄新的路線。

五月山城春天正美，岡山的花旗木炸開粉紅大道。高雄的生活啊！迎著微風，騎著腳踏車往前踏步，粉紅陣雨灑落身旁，想起我們周遭的照顧者們，溫馨的氣味久久不散去。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.05】