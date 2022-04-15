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旗糖農創園區 百年糖廠打造農創基地

聯合新聞網 / 高雄畫刊
擁有百年歷史的旗山糖廠，老樟樹伸枝展葉送上涼爽庇蔭，與日式辦公廳、紅磚倉庫群等老建築相互借景。(圖片提供/高雄市政府都發局)
擁有百年歷史的旗山糖廠，老樟樹伸枝展葉送上涼爽庇蔭，與日式辦公廳、紅磚倉庫群等老建築相互借景。(圖片提供/高雄市政府都發局)

【文/李定遠、攝影/Carter、圖片提供/高雄市政府都發局、旗糖農創園區、責任編輯/葉三銘】

　　1911年開工製糖、舊稱「旗尾製糖所」的旗山糖廠，於20年前停止製糖後，仍保存完整的煙囪、石灰窯、老廠房及製糖設備，極富文史意義。高市府都發局與台糖合作，將老糖廠轉型為「旗糖農創園區」，結合農業展銷、在地物產加工與觀光休閒，藉由地方創生的力量帶動農業再生，營造沉浸式農創體驗。

　　矗立在旗山百餘年的旗山糖廠，高拔筆直的青銅煙囪是建築群中最為醒目的地標，早年工廠還在運轉時，伴隨製糖冒出的陣陣白煙和蔗香，是許多旗山人難忘的回憶。旗山糖廠是日治時期大型42座新式糖廠之一，巔峰期每日製糖產量曾達1500噸，奠定20世紀初期旗山繁榮基礎，運作近一世紀，直到2002年因砂糖外銷萎縮而停產。

古樸的磚造廠房，光陰留駐在旗山糖廠每一個古色古香的角落。(攝影/Carter)
古樸的磚造廠房，光陰留駐在旗山糖廠每一個古色古香的角落。(攝影/Carter)
　　古樸的磚造廠房、枝繁葉茂的老樟樹，光陰留駐在旗山糖廠每一個古色古香的角落。建於1921年的製糖工廠辦公室，西洋式的紅磚黑瓦拱廊建築以穿透光線的美麗拱廊包圍，既是見證歷史的文化地標，現在也是東高雄農創產業基地。

　　老糖廠轉型成為農創產業園區後，以「農產展售、農產加工、新農觀光」三大主軸為區域規劃，邀請青農及微型企業進駐創業與投資，園區管理階層表示：「我們聚焦在東高雄山城9區，以農業為基礎，結合經濟、旅遊、美食、體驗、文創等特色，希望創造在地資源的價值，成為協助小農發揮創意的伸展台。」

(左)月亮香蕉冰紅茶(右)月亮香蕉手工蛋捲。(圖片提供/月亮香蕉城)
(左)月亮香蕉冰紅茶(右)月亮香蕉手工蛋捲。(圖片提供/月亮香蕉城)
　　率先進駐園區的知名品牌，包括旗山老街人氣甜點「月亮香蕉城」，以及正修科大為扶植農創開辦培力課程的「弍玖農社」交流平台。其中位於19號倉庫的月亮香蕉城門市內，可以現吃混合著濃郁蛋香及香蕉味四溢、甜度適中的「月亮香蕉手工蛋捲」，讓人一口接著一口，建議搭配使用古法製作的魚池鄉18號「月亮香蕉冰紅茶」，甘潤入喉、沁涼入脾胃，現場並開放遊客蛋捲手作體驗。「弍玖農社」則是邀請東高雄九區在地的地方職人，包括糖廠社區、圓富社區及遠山木業等加入授課行列，透過教育讓國、高中的孩子認識成長的地方有哪些產業特色，待踏入社會後可以返回故鄉就業或投入發展，同時也提供公部門和非營利組織的夥伴們互動交流。

活動當天，除了農產品展售，園內也邀請街頭泡泡藝術家現場演出，結合藝術與購物、食農教育，增加農遊的精彩沈浸感。(攝影/Carter)
活動當天，除了農產品展售，園內也邀請街頭泡泡藝術家現場演出，結合藝術與購物、食農教育，增加農遊的精彩沈浸感。(攝影/Carter)
　　從傳統蔗糖加工廠變身農創新樂園，旗糖農創園區具有產業再造的意義。園區目前還在招商起步階段，接下來將陸續推出各種精彩的招商與主題活動，結合產官學與山城各社區的活力，讓老空間再活化。民眾可以直接購買友善好食接觸食農教育，而農友們則能藉由產業結合品牌行銷提升價值，進一步再與觀光旅遊結合後，帶動地方區域經濟。就像旗山糖廠一路走來，始終與農民和地方共生共榮，以新角色永續發展。

旗糖農創園區位於百年文化產業-「旗山糖廠」內，鄰近旗山老街，旅遊交通十分便利。(圖片提供/高雄市政府都發局)
旗糖農創園區位於百年文化產業-「旗山糖廠」內，鄰近旗山老街，旅遊交通十分便利。(圖片提供/高雄市政府都發局)
高雄旗糖農創園區FB

• 旗山糖廠旅遊資訊

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.04】

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