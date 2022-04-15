潮旅梓官 來杯海味特調看夕陽
【文/李曉萍、攝影/Cindy Lee、責任編輯/林子涵】
蚵寮漁村小搖滾熱鬧過後，撩起許多人對小漁村的好奇心，除了大啖現撈海鮮，走一趟梓官還能體驗零下急凍的酷涼，尋找巷弄裡的百年古厝、稻田旁的裝置藝術，在海邊小酒館吃燒烤看夕陽。說走就走！一起探索在地人都不知道的海線高雄。
零下25度急凍體驗
四月天的高雄，氣溫已直逼30度，日頭炎炎，正好躲進梓官區漁會，參加製冰廠體驗活動冰鎮一下！機器吊起一組已泡在儲冰槽中超過一天的冰模，像操作夾娃娃機一樣，移動到常溫水槽脱模，6塊巨大冰磚從模具中沽溜滑出來，夾帶一陣透心涼的冷空氣，排成一列當作寒冰床來躺，冰涼滲透背脊，瞬間消暑。在導覽人員的指導下，嘗試用鐵鉤拉動冰塊，這些巨人國枝仔冰每塊重達130公斤，沒掌握到技巧，任你用盡洪荒之力，冰磚依然聞風不動。
冰磚還不能降溫？下一站，走進漁會冷凍庫，體驗零下25度的極地世界。漁會收購旺季盛產的魚貨，存放於大型冷凍庫，以備在淡季供貨，穩定魚產價格。一開始感受不到酷寒威力，導覽人員拿出一張濕紙巾，空中甩兩下，原本柔軟的紙巾立刻凝結變硬，待他解說完畢，已經冷到想念戶外陽光了。
行程最後來到魚貨直銷中心，凌晨出海的漁船正好返港卸貨，每天11點半舉行現撈魚貨拍賣，當季魚貨閃耀新鮮光澤，叫賣吆喝聲此起彼落，交織蚵仔寮漁港最生猛的風情。
喝一杯海派蚵寮，漁村革命醞釀中
穿越一整排海鮮熱炒店，在緊鄰漁港的竹寮前停下腳步，茅草屋頂下，戶外爐台溢散食物香氣，路邊被遺棄的神明桌改裝吧台，吊橋淘汰的木板變身戶外長桌，坐在粗獷的手作餐桌前，自然也無需拘束。蚵仔寮的日落打亮一片金黃，牆上格瓦拉的頭像似乎宣示一種態度，改變即將發生…
和無數梓官孩子一樣，赤崁長大的余嘉榮也在成年後離鄉，多年來總是闖入別人的故鄉做社區營造，繞了一大圈，回到最熟悉的漁港，舉辦蚵寮漁村小搖滾，以古巴革命家格瓦拉為名開了間燒烤店，在店內角落堆疊一片文學之海。余嘉榮豪邁地對著本來就不多的座位比劃：「未來這區都會改成書店空間。」預計與三餘書店合作，引進500本海洋相關書籍，並將規劃講座、開課培訓在地人才，這一次，余嘉榮想用文化和美食擾動自己的家鄉。
閱讀海洋文化，同時加點海鮮文化滿足口腹之慾，一盤用料澎湃的西班牙海鮮燉飯，搭配午仔魚一夜干，再來點酒精加持，蚵仔寮的慵懶盡濃縮在此刻。
平凡中創新，古厝裡重生
離開蚵仔寮漁港稍微往北走，台17線將梓官區一分為二，赤崁和梓平分別展現海線高雄的傳統與創意。
為了美化社區，梓平藉農村再生計畫邀三地門的雕塑師指導志工創作，把當地螺絲工廠淘汰的廢品變成翩翩飛舞的蝴蝶和蜻蜓，並動員居民參與，彩繪纏繞畫。藝術妝點街區巷弄，小鎮的365天都是春天。
下午返回赤崁海邊，拜訪位於赤西里、蘊藏三百餘年歷史的劉家聚落。從保存最完整、位於赤崁西路的劉文禧故居開啟時光之旅，閩式三合院紅磚建築混搭巴洛克式門面，精美浮雕暗示曾經繁華。古厝外，赤崁西路曾是最熱鬧的赤崁老街，製冰廠、雜貨店、理髮店和酒家林立，兩側展延迷宮般的逶迤巷弄，拐個彎，也許就遇到養活百戶人的百年赤崁古井。
沿靜謐小巷朝海濱續行，百年歷史的劉德波洋樓位於赤崁西路底，緊鄰昔日港仔門小漁港，日治時期這裡稱為赤崁港，在蚵仔寮漁港尚未發展前，一直是熱鬧的貿易港口。劉德波洋樓因後代遷出而殘破不堪，洋樓旁的三合院瓦房經整修重建，由「港仔門工作室協會」進駐，百年老屋變身漁村藝文基地，職人工作坊、社區共學、民宿、小型展演等陸續發生。走上屋頂露台，正好是夕陽時分，迎向徐徐海風，眺望遠方柴山，在落日染紅的小漁村，寫下慢調旅行的句點。
• 梓官區漁會（戀戀蚵仔寮門市）
電話：（07）619-4100
地址：高雄市梓官區漁港2路32號
時間： 週一至週五8:00~17:00
網址：www.ktfa.com.tw
• 海邊的格瓦拉
地址：高雄市梓官區漁港二路30號
時間： 週四、五12:00~21:00，週六、日12:30~22:00
fb：海邊的格瓦拉
• 梓平社區螺絲壁畫
地址：梓官路與梓官路城隍巷之間的小巷弄（鄰近梓平社區發展協會）
• 港仔門工作室協會
電話：0939-953046
地址：高雄市梓官區赤崁西路80號下午 12:05 2022/4/13
時間：平日不開放參觀，臉書粉專留言諮詢及預約
FB：海集域所 x 港仔門工作協會
【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.04】
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