生日派對抓週趣 自己的未來自己抓！

【文/Naru、圖片提供/舊振南、高雄市古厝文化協會、橋下早午餐、責任編輯/李佩蓉】

家中小寶貝「度晬」了！為了幫小寶貝留下難忘的回憶，爸媽們總滿心期待的尋找市面上各家別開生面的抓週場所，及適合舉辦生日宴的場地。而在高雄的百年餅舖舊振南、蓮潭百年古厝及橋下早午餐等，就分別規劃了三種不同型態的抓週活動。

在臺灣傳統禮俗中，「抓週」是初生兒滿1歲的重要成長儀式，也是親友歡聚留下回憶的時刻。和小寶貝在百年古厝進行最有傳統味的古禮，或是到舊振南品嘗漢餅下午茶，在西式早午餐店來場週歲派對，高雄有新舊多元、不同風格的抓週儀式，讓小寶貝人生中第一次的志向測驗，顯得更不同凡響。

寶寶穿上虎衣虎帽，讓避邪鎮煞、帶來富貴好運的虎將軍庇佑平安長大。(圖片提供/高雄市古厝文化協會) 以古意盎然的紅瓦厝為背景，小寶貝頭戴虎帽，穿著虎鞋，在父母還有叔伯阿姨的圍繞下，展開他的人生「第一抓」。24樣抓週物品中，有象徵設計師、工程師的荷包，學者教授的竹簡，商人與銀行家的銅錢……，琳瑯滿目的選擇讓小寶貝興奮又猶豫，好一陣子才抓起圓形的印泥盒，等待已久的親戚發出一陣歡笑：「原來將來想當藝術家呢！」。位於左營的蓮潭郭家百年古厝，傳統閩式七開間建築平時做為民宿，也是古厝文化協會創生基地的所在地。這裡舉辦高雄市唯一的古厝抓週，完整十道古禮流程，帶來百分之百的儀式感。

午餐準備古早味的農村美食割稻仔飯、食蔬及甜品等。(圖片提供/高雄市古厝文化協會) 首先幫寶寶穿上虎衣虎帽，讓避邪鎮煞、帶來富貴好運的虎將軍庇佑平安長大。經過敲智慧鑼、過聰明門、踩紅龜、說吉祥話等一連串祝福耳聰目明、健康平安的儀式後，終於開始抓週重頭戲。依照傳統，抓週要準備6倍數的物品放在米篩內，象徵六六大順，古厝文化協會足足準備了24樣讓寶貝抓個過癮，儀式總共會進行3次，前2樣為志向，第3樣為興趣，寶寶在父母親友的鼓勵下，抓出人生第一次志向，無論抓到的是什麼，每樣都是滿滿的喜悅和祝福。百年古厝的負責人說：「能在古色古香的建築進行古禮抓週，對孩子和家長來說都是新鮮又有意義的事，一個時段只接待一組家庭，封館包場服務小壽星，而且古厝內裝飾老電視、風鼓車等古董，寬敞稻埕也有許多懷舊玩具，小朋友能放電玩耍，大人也可以拍許多美照。」

爸媽帶著寶寶腳踩紅龜，期望孩子長命百歲、多福多壽。(圖片提供/舊振南) 百年漢餅名店舊振南，也在古色古香的舊振南漢餅文化館中，規劃精彩的抓週活動，專屬空間內鋪上抗菌榻榻米，還有四種顏色造型可愛的虎衣，讓精心打扮的小寶貝可以放心爬行玩耍。「踏龜踏龜，吼哩熬讀書，踏壽踏壽，吼哩健康又長壽。」工作人員念著口訣引導寶寶進行儀式，踩著自製紅龜，依序摸摸蘋果、雞腿和青蔥，祝福寶寶平安聰明，頭好壯壯。

漢餅下午茶套餐等特製的迷你版生日綠豆椪。(圖片提供/舊振南) 抓週儀式遵循古禮，而大功告成後，舊振南還端出漢餅絕活，將經典綠豆椪特製成迷你版生日綠豆椪，代替西式蛋糕給大家甜蜜香酥的滋味，現場提供的漢餅下午茶套餐，讓親友可以坐下來享用，擁有交流敘舊的悠閒時光。另外，現場還準備豐富禮品包，內含拜拜用的大紅龜，還有彈牙可口的小紅龜可用來分送親友。許多爸媽表示：舊振南對於婚俗節慶文化擁有專業知識，傳統風格的抓週場地，布置有質感又不俗氣，用手機就可以拍到很多精彩照片，而且結束後還有伴手禮可以帶回家享用，十分地貼心。舊振南的抓週，不僅為活動增添美味時光，中式漢餅伴隨生命中婚禮喜慶的重要時刻，更有著文化傳承的意義。

橋下早午餐以可愛夢幻的派對布置加上精緻可口的餐點，及全套式流程導引和服務，讓許多父母們趨之若鶩。(圖片提供/橋下早午餐) 有別於傳統風格，不少爸媽想要趁著寶貝生日，和親友來場慶生派對熱鬧一番。親子餐廳所規劃的抓週活動，以現做的美味料理，並融入現代巧思吸引想要「來點不一樣」的父母們趨之若鶩。在親子社群中超人氣的橋下早午餐，特別將約1小時的活動流程，延長為3小時。「我們主打爸媽只要準備生日蛋糕和人到了就好，工作人員會準備好餐點，布置氣球和空間，引導儀式進行等，還可客製化寶貝生日派對布置品，吸睛又可愛讓大家可以盡情拍照留念，參與成長時刻。」橋下早午餐店主說。

工作人員活動全程跟拍，為每一個重要時刻留下見證。(圖片提供/橋下早午餐) 橋下早午餐以可愛的文創編織風紅龜、蘋果、雞腿等小物進行儀式，吸引寶寶目光，抓週物品準備了傳統18樣古禮，以及加入象徵歌手的麥克風、網紅Youtuber的錄影機等現代職業版本供家長選擇。參與的家長都對橋下早午餐的全包式服務，以及可愛派對布置和特色小物讚不絕口，還有媽媽強調：「更讓人驚訝的是，店家用手機記錄活動照片，活動結束後會免費傳給我們，而且拍得非常的美！」

在歡慶週歲，家人陪伴寶寶做出第一次選擇的重要時刻，藉由精心規劃的抓週儀式，讓寶寶人生中珍貴的「第一抓」，留下難以忘懷的美好回憶。

• 蓮潭郭家百年古厝

地址：高雄市左營區店仔頂街110巷31號

電話：（07）585-1555

時間：09：00〜17：00

line@:@523sptcs

臉書：蓮潭百年古厝（古厝文化協會）

• 舊振南漢餅文化館

地址：高雄市大寮區捷西路298號(大寮捷運站1號出口)

電話：（07）701-8986

時間：10：00〜18：00，週一休。

臉書：漢餅文化館| 舊振南餅店

• 橋下早午餐

地址：高雄市左營區大中二路276號

電話：（07）345-2287

時間：09：00〜14：00

臉書：橋下早午餐

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.04】