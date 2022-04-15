翻轉高雄港印象 大港倉的轉型故事

【文/王亭云、攝影/曾信耀、圖片提供/高雄港區土地開發(股)公司、責任編輯/葉三銘】

曾是商場展店的專家，現在卻成為舊港新生的「魔法師」——高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿，自從打開棧貳庫的歷史大門後，便與老倉庫活化結下不解之緣。近期「大港倉410」亮麗重生後，還有好幾個老倉庫都在等著她施展魔法，她也對此躍躍欲試，「期待有朝一日，蓬萊商港及駁二，能夠成為世界最大的活化棧庫群。」

棧貳庫可以成功轉型，擁有行銷展店資歷逾20年的沈妙姿是幕後推手。她擅長將生活美學融入空間規劃裡，受訪時笑說，老倉庫活化跟光鮮亮麗的商場完全不同，老房子打開來問題一大堆，解嘲自己現在是「吃土的人」（意味靠土地獲取收入），感謝有團隊陪她共同努力，讓高雄港棧庫群的變身之旅繼續走下去，打造讓人耳目一新的港灣風情。

尊重歷史為前提 新舊融合傳承回憶

大港倉所在曾經見證臺灣經濟奇蹟，來自世界各地的貨物在這裡川流不息，現在能夠從「旅人角度」遊覽壯闊又秀麗的高雄港，是歷史帶給我們的禮物！沈妙姿坦言，舊倉庫改造需要逐步推演的過程，很難一蹴可幾，只能由一點一滴去做改變，相信大家都會看見臺灣的故事、高雄的故事，翻轉昔日對高雄港國際貨物集散地的印象，驚艷舊倉庫改造後的華麗變身。

倉庫群係以「尊重歷史為前提，新舊融合傳承回憶」來進行改造，其中像是保存舊倉庫的梁柱結構，在斑駁的梁柱上還可見到當時「嚴禁煙火」歷史字樣，而屬於港口轉運退役後所遺留的；例如巨大的配重塊與大錨等老物件，未來經過檢視整理也將重新對外展示。沈妙姿特別把她兒時對高雄的回憶，如水面上漂浮著一根根巨木；以及老碼頭前熙來攘往的舊時景象，將這些泛黃的老照片輸出，一一掛在倉庫牆上，喚起遊客們腦海中對高雄的印象，不僅是重現高雄港歷史變遷，也是復刻走入歲月的吉光片羽。

倉10庫牆面上掛著的老照片，可見老碼頭前熙來攘往的舊時景象。(圖片提供/高雄港區土地開發(股)公司) 形塑生活風格 跟廠商說故事

招商過程不無挑戰，尤其在疫情重創餐飲與觀光業之際，邀請業者進駐大港倉展店，大家在投資上更多了幾分猶豫。沈妙姿表示，招商最後能順利達成，主要歸功於她跟廠商說故事，她和大家分享「一茶一樹一咖啡 一酒一鞄一食肆」的主題概念，形塑高雄在地生活風格，讓各家業者聽完故事後，同時也腦補畫面，她也因此被廠商譽為全台灣最會說故事的招商者！

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿，希望高港棧庫群有朝一日，能成為世界最大活化棧庫群。(攝影/曾信耀) 沈妙姿平時最喜歡在高雄港灣的水岸邊漫步，看人群船隻、也看光影變化。所以在她的細膩觀察下，她心裡的高雄港四季風情各異：春天是粉色、秋冬是紫色、夏天是艷麗橘色，就連大船駛過對她而言，都是個很療癒的畫面。與其光看大港倉所在場域的空拍圖與照片想像，她主動邀請廠商不如親自到現場；感受高雄港灣海天連成一片的優美景致，這也讓她身邊的許多廠商朋友確實動了心，來看了環境之後，喜歡上這邊的舒適怡然，因而也希望能夠在大港倉講起自家品牌的故事。

碼頭是大家的 每個角落都很重要

改造過程尊重歷史、新舊融合，保存舊倉庫梁柱結構，並以「風格櫥窗」為構想，磚牆改為通透的玻璃材質，讓空間更開闊。(攝影/曾信耀) 沈妙姿汲取過去做商場的美學經驗，為高港棧庫群的活化注入更多質感。但她了解到在手上的這些場域並非百貨商場，碼頭最特別的是它從古至今都是公有的、眾人的，敞開手臂迎接千客萬來，如今走過歷史繁華的高雄港，將再以觀光服務為港都帶來人潮，舊有的碼頭轉型為休閒遊憩，「公共性、服務性、開放性」更為重要！

因此倉庫以往的磚牆改為通透的玻璃材質，以「風格櫥窗」為構想，讓4座倉庫的視野更具開放性，不僅更拉近倉庫與港景間的距離，也營造擁抱旅人們的寬敞舒適感；相對於親子、長輩來說，公共性與服務性也必須兼顧，所以從洗手間、哺乳室的設置，還有園區裡的一草一木的植栽，甚至就連每一個階梯高度都要經過設計考量，各個角落都得用上心，來進行「以客為尊」的場域規劃。

倉庫磚牆改為通透的玻璃材質，以「風格櫥窗」為構想，視野可看見碼頭景致。(攝影/曾信耀) 港市合作 打造世界最大活化棧庫群

大港倉410開幕，象徵高雄港完成蓬萊港區開發第三階段，接下來位於4至6號碼頭的「高港主題棧庫群」，將規劃做為碼頭旅店區，預計 2023 年後完工。第五階段佔地面積最大的「濱灣新天地」，將興建大型商業複合設施。沈妙姿興致勃勃地說，「最大的企圖心是，透過港市合作，打造世界最大活化棧庫群！」從大港倉開始展現高雄港都的生活風格，讓高雄港變身成為國際觀光亮點。

就在採訪接近尾聲時，沈妙姿和我們坐在靠窗的位置，從這裡能夠看見大港橋與海水景致，此時一家三口走進眼前的窗景裡，小朋友隨處嬉戲玩耍、而家長拿著手機幫孩子們拍照。沈妙姿感性地說道，「在港區水岸每天都能看到這樣的畫面，這就是我想要的畫面，是我最大的成就感與心願。」

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【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.04】